Magistrados de la Corte Suprema de EE.UU. considerarán la ciudadanía por nacimiento. Así llegaron sus familias al país

Por Joan Biskupic, Analista jefe de la Corte Suprema de CNN

El linaje ancestral del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se remonta a un pueblo minero de carbón en el noroeste de Inglaterra. Los abuelos de la jueza Elena Kagan eran inmigrantes judíos rusos. Y el padre del juez Samuel Alito nació como Salvatore Alati en Italia en 1914, poco antes de que la familia emigrara y su nombre fuera americanizado.

Otros magistrados tenían raíces familiares más profundas en suelo estadounidense, con generaciones posteriores que se remontan a Irlanda, Francia y España.

Los dos jueces negros del tribunal, Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson, han escrito sobre antepasados ​​traídos a Estados Unidos desde África como esclavos.

Cada uno de los nueve tiene una historia de origen distinta.

Algunos expresan orgullo por su etnia, como Alito, Kagan y la jueza Sonia Sotomayor, cuyos antepasados ​​vivieron en Puerto Rico mucho antes de que se convirtiera en territorio estadounidense.

Para otros jueces, la herencia étnica es más lejana. El juez Neil Gorsuch es un coloradense de cuarta generación que se define a sí mismo en función de la experiencia de su familia en el Oeste.

Todos ellos están a punto de abordar una disputa histórica que atañe a la esencia misma de la identidad estadounidense.

Desde sus perspectivas personales y sus distintos enfoques ideológicos, decidirán si el concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrado en la Decimocuarta Enmienda, perdura.

Adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, la enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

El caso que se verá el 1 de abril surge del decreto del presidente Donald Trump del 20 de enero de 2025, que pondría fin a la garantía de que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense se conviertan automáticamente en ciudadanos, independientemente del estatus inmigratorio de sus padres.

Amparada en la cláusula “sujeto a su jurisdicción”, la administración excluiría a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales.

La orden surgió de la agenda más amplia de Trump para cerrar la frontera y fue impugnada de inmediato por defensores de los inmigrantes, grupos de derechos civiles y fiscales generales estatales demócratas.

Los jueces de tribunales inferiores afirmaron repetidamente que violaba la Decimocuarta Enmienda y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. (Los magistrados retomaron un capítulo anterior de la controversia, pero solo para evaluar el uso que hicieron los jueces de tribunales inferiores de las órdenes judiciales a nivel nacional para bloquear la política de Trump).

Los magistrados deberán determinar directamente si prevalece la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento. La pregunta es, esencialmente: ¿Cuándo se convierte uno en estadounidense?

Es una pregunta que podría llevar a algunos de los magistrados a reflexionar sobre sus orígenes familiares y su identidad individual.

El presidente del Tribunal Supremo, John Glover Roberts Jr., quien abrirá los argumentos públicos el 1 de abril y luego dirigirá la votación privada de los magistrados, desciende de inmigrantes ingleses y eslovacos que buscaban una vida mejor en Estados Unidos. Algunos fueron expulsados ​​por la hambruna y los conflictos políticos.

Su tatarabuelo, Richard Glover, era minero en el pueblo inglés de Atherton. Glover y su esposa, una irlandesa llamada Mary Linskey, emigraron a Estados Unidos en 1863.

Una de sus hijas se casó con George Roberts. El hijo de esa pareja (también llamado George y quien sería abuelo del presidente del Tribunal Supremo) se estableció en Johnstown, Pensilvania.

Su hijo, John Glover Roberts, fue su décimo hijo, nacido dos décadas después del primero.

La línea materna de Roberts, con raíces en la región de Hungría y apellidos como Podraczky y Gmucza, llegó a Estados Unidos una generación después que la familia inglesa de su padre.

Ellos también se establecieron en Johnstown, un importante centro de la industria del carbón y el acero, en los montes Allegheny, al este de Pittsburgh. Allí fue donde Rosemary Podrasky (como se escribía el apellido entonces) conoció a John Glover Roberts.

Su hijo, el presidente del Tribunal Supremo, lleva el nombre de su padre. Roberts y sus tres hermanas crecieron en el norte de Indiana.

Clarence Thomas, el magistrado asociado de mayor antigüedad, se convirtió en el segundo magistrado negro del país cuando fue nombrado en 1991.

Thomas ha observado que gran parte de su árbol genealógico se ha perdido para él, como le ha sucedido a la mayoría de los afroamericanos cuyos antepasados ​​vivieron en la esclavitud.

En sus memorias de 2007, Thomas escribió que descendía de esclavos de África Occidental que residían en las islas barrera y en las tierras bajas de Georgia, Carolina del Sur y Florida.

Relató que a su gente en Georgia se les llamaba “Geechees”, mientras que a los de Carolina del Sur se les conocía como “Gullahs”.

Estos descendientes de esclavos de África Occidental mantuvieron, durante generaciones después de su libertad, la distintiva lengua y cultura criollas.

Los familiares del padre del juez, MC Thomas, trabajaban en una plantación al sur de Savannah, Georgia. El juez afirmó cree que los antepasados ​​de su madre, Leola Williams, trabajaron en la misma plantación.

Cuando Thomas era joven y vivía en Pin Point, Georgia, su padre abandonó a la familia y su madre tuvo dificultades para cuidar de sus hijos. Así, Thomas y un hermano fueron criados por sus abuelos maternos en Savannah. Ellos marcaron el rumbo de su vida.

“Mi abuelo fue criado por su abuela, quien había nacido en la esclavitud”, contó Thomas al describir las dificultades que enfrentó su familia durante una reciente presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame.

“Valoraba profundamente la educación, pero no podía leer las instrucciones de su calentador de agua. Aprender a leer tampoco fue fácil para mí. Siempre tenía a mano un diccionario Funk & Wagnalls. Atesoraba las palabras, atesoraba el lenguaje”, afirmó.

Thomas también tituló sus memorias “El hijo de mi abuelo”.

Los abuelos de Samuel Anthony Alito Jr. provenían de pequeños pueblos del sur de Italia.

Los padres de su padre llegaron a Estados Unidos en 1914, llevando consigo a su hijo pequeño, Salvatore, quien había nacido ese mismo año en Saline Joniche, Calabria.

Ese niño se convertiría en el padre del juez. La madre del magistrado, Rose Fradusco, nació en Estados Unidos poco después de que su familia italiana llegara allí.

“En aquella época había mucha presión para adoptar las costumbres y los hábitos estadounidenses, incluso hasta el punto de cambiar los nombres de las personas”, relató Alito en una entrevista con un periódico italiano el pasado diciembre.

“El verdadero nombre de mi padre era Salvatore Alati, y cuando estaban en Ellis Island o cuando los niños iban a la escuela, todos sus nombres italianos se cambiaban por nombres americanizados, así fue como mi padre se convirtió en Samuel Alito. Creo que simplemente no escucharon lo que les había contado mi abuela, y no les importó demasiado. Así fue como nos convertimos en Alito”.

La familia se estableció en Trenton, Nueva Jersey, y Alito ha hablado a menudo de las dificultades que sus padres atravesaron en su juventud.

“Mi padre llegó a este país siendo un bebé. Perdió a su madre en la adolescencia. Creció en la pobreza”, contó Alito al presentarse en su audiencia de confirmación ante el Senado en 2006.

“Aunque se graduó con honores en la escuela secundaria, no tenía dinero para la universidad y estaba destinado a trabajar en una fábrica. Pero en el último momento, una persona bondadosa de la zona de Trenton gestionó que recibiera una beca de US$ 50… Después de graduarse de la universidad en 1935, en plena Gran Depresión, descubrió que los trabajos de profesor para los italoamericanos no eran fáciles de conseguir, y tuvo que buscar otro empleo durante un tiempo”. La madre de Alito también era maestra. Tenía una hermana menor.

En febrero, Alito recibió el premio internacional de la Fundación Magna Grecia, otorgado a personalidades destacadas que se han distinguido por su contribución a la promoción de Italia.

Los antepasados ​​de Sonia María Sotomayor se remontan al siglo XIX en Puerto Rico, cuando España controlaba la isla.

Esta situación terminó en 1898 (tras la Guerra Hispano-Estadounidense) y la isla se convirtió en territorio de EE.UU.

Posteriormente, en 1917, en virtud de la Ley Jones, todas las personas nacidas en Puerto Rico obtuvieron la ciudadanía estadounidense. (Sin embargo, los habitantes de la isla aún carecen de todos los privilegios de la condición de estado y no pueden votar en las elecciones presidenciales).

“La cambiante fortuna de mi familia siguió las corrientes económicas de la isla: las plantaciones de café se vendieron poco a poco hasta que los terratenientes de ayer se vieron obligados a trabajar en campos de caña de azúcar que pertenecían a otros”, escribió Sotomayor en sus memorias de 2013.

Añadió: “Nos mudamos de las granjas de la montaña a pueblos pequeños como San Germán, Lajas, Manatí, Arecibo, Barceloneta; y después de un tiempo, a lo que entonces eran los barrios marginales de Santurce en San Juan. Desde allí nos llamaba el continente…”.

Sus padres formaron parte de la primera oleada de migración puertorriqueña a Nueva York en la década de 1940.

Su madre, Celina Báez, nacida cerca del pueblo de Lajas, dejó la isla al alistarse en el Cuerpo Femenino del Ejército. Primero fue embarcada hacia Georgia y luego destinada al puerto de embarque del Ejército en Nueva York.

Su padre, Juan Sotomayor, también emigró a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.

La pareja finalmente se estableció con su hija y su hijo menor en el Bronx. Sotomayor se ha declarado una “orgullosa neoyorquina de origen puertorriqueño”.

En 2024, como parte de un evento de poesía latina de la Biblioteca de América, la jueza describió un verso que se cantaba en las reuniones familiares: “En Mi Viejo San Juan” de Noel Estrada. “Este poema es como el himno nacional para todos los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico”, señaló.

De manera similar, la identidad judía de la familia de Elena Kagan está entrelazada con sus vínculos con Estados Unidos.

Tres de sus cuatro abuelos fueron inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX. La cuarta (la madre de su padre) nació allí de padres inmigrantes recientes. Todos eran judíos rusos, originarios de tierras que ahora forman parte de Ucrania.

Su madre, Gloria Gettelman, creció en un hogar donde se hablaba yiddish. Tras aprender inglés en la escuela y posteriormente estudiar en Penn State y obtener una maestría en educación en Columbia, enseñó durante veinticinco años en la escuela secundaria Hunter College.

Su padre, Robert Kagan, también estudió en Penn State y luego se licenció en Derecho en Yale.

La pareja se estableció en Manhattan, donde la futura jueza creció. Kagan, que tiene dos hermanos, fue la primera niña en participar en una ceremonia de iniciación judía (bat Torá) en la sinagoga ortodoxa cercana a su casa en el Upper West Side. “Fue la gran experiencia judía de mi juventud”, ha declarado.

Kagan a veces utiliza frases en yiddish en sus opiniones y declaraciones desde el estrado. En una disputa sobre valores de 2023, cuando un abogado les dijo a los magistrados: “Bueno, está resuelto solo en la medida en que nadie lo ha mencionado ni ha insistido en este tema desde (el caso de) Atlas Roofing…”, Kagan replicó: “Nadie ha tenido la, ya saben, el descaro —para citar a mi gente— de mencionarlo desde Atlas Roofing…”.

Los magistrados más recientes de la Corte Suprema provienen de familias cuyas raíces en el extranjero están aún más lejos en el tiempo.

El linaje ancestral de Neil McGill Gorsuch se remonta a siglos atrás en Estados Unidos. Su familia paterna, la familia Gorsuch, tenía sus orígenes en Inglaterra y Alemania.

Su madre, Anne McGill, era de ascendencia irlandesa y su familia también llegó a Estados Unidos varias generaciones antes.

Las familias se trasladaron al oeste y finalmente se establecieron en Denver, Colorado.

“Mi historia tiene sus raíces en el Oeste americano y es producto de su gente”, escribió el juez Gorsuch en un libro de 2019. “Crecí a un corto paseo en bicicleta de mis abuelos, quienes me moldearon tanto como nadie. Mi abuelo paterno, John, creció en Denver cuando era un pequeño pueblo ganadero… Mi abuelo materno, Joe, creció en la zona marginal de la ciudad, en un barrio pobre de irlandeses e italianos…”.

John Gorsuch y su hijo David, quien se convertiría en el padre del juez, eran ambos abogados, al igual que la madre del juez, Anne. (Tuvieron tres hijos).

Anne Gorsuch tuvo el honor de preceder a su hijo Neil en acceder a los centros de poder en Washington, al convertirse en directora de la Agencia de Protección Ambiental en 1981.

La esposa de Gorsuch, Louise, nació y se crió en Inglaterra, y el juez ha escrito sobre cómo la introdujo en el Oeste, un lugar tan querido para él, incluyendo “las orgullosas tradiciones y la triste historia de las tribus nativas americanas de Nuevo México y Oklahoma”.

Brett Michael Kavanaugh tiene antepasados ​​irlandeses por ambas ramas familiares.

El bisabuelo paterno de Kavanaugh, Patrick Kavanaugh, llegó a Estados Unidos a finales del siglo XIX y se estableció en Connecticut. Uno de sus hijos, Everett, tuvo un hijo, también llamado Everett, que se casó con Martha Murphy, cuyos orígenes también eran predominantemente irlandeses.

Los padres de Martha, Tom y Rose Marie Murphy, vivieron primero en Nueva Jersey.

Después de que Tom sirviera en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, la familia se mudó a Washington, tuvieron cinco hijos, siendo Martha la mayor.

Everett y Martha se convirtieron en abogados mientras criaban a su único hijo, Brett. “Cuando me preguntan cómo es ser hijo único”, ha dicho Kavanaugh, “respondo que depende de quiénes sean tus padres. Yo tuve suerte”.

La familia aún se identifica fuertemente con su país de origen, y el padre del juez, Everett, obtuvo la doble ciudadanía.

El año pasado, con motivo del Día de San Patricio, el juez Kavanaugh asistió a una celebración organizada en la casa del vicepresidente J.D. Vance junto con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

Amy Vivian Coney Barrett, nacida y criada en Nueva Orleans, tiene raíces irlandesas y francesas que se remontan a muchas generaciones en Estados Unidos. Sus padres, Michael Coney y Linda Vath, tuvieron siete hijos, empezando por su hija Amy.

A diferencia de otros magistrados que han escrito libros recientemente, Barrett solo ha esbozado brevemente a sus antepasados.

Mencionó con admiración a unos abuelos que intercambiaron cartas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el abuelo servía en la marina estadounidense.

Su herencia de Nueva Orleans define en gran medida a la magistrada, quien ha hecho referencia a su picante gastronomía y a las tradiciones del Mardi Gras, que duran varias semanas.

“Soy la mayor de siete hermanos. Ahora tengo siete hijos, replicando en cierto modo la vida de mis padres. También soy la mayor de 29 nietos”, manifestó durante una aparición en la Biblioteca del Congreso en marzo, mientras describía cómo colocaba bancos para que los niños de su familia extendida vieran las carrozas y atraparan los collares de cuentas que les lanzaban.

Ketanji Brown Jackson, la nueva jueza, hace gala de su herencia cultural. Su nombre de pila, Ketanji Onyika, es africano y significa “la más bella”.

Criada en Miami, Jackson tiene un hermano menor. Sus padres, Johnny y Ellery Brown, eran educadores, y su padre también se convirtió en abogado.

En sus memorias de 2024, Jackson escribió que había escuchado historias familiares “de que sus antepasados ​​habían sido traídos de África encadenados en las bodegas de los barcos y habían permanecido esclavizados durante siglos, trabajando arduamente en plantaciones anteriores a la Guerra de Secesión en Georgia, Virginia y Carolina del Sur”.

Dijo que era más fácil rastrear a sus antepasados ​​en el período posterior a la Guerra Civil, cuando los nombres de personas negras comenzaron a aparecer en los registros de la Oficina de Libertos y en los censos.

Jackson escribió: “Solo entonces las raíces de mi árbol genealógico —los Brown, los Ross, los Green, los Anderson, los Rutherford, los Mayweather, los Armstead y otros conocidos por variaciones de estos apellidos— quedarían finalmente inscritas en el libro de registro de la vida estadounidense”.

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