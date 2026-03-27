EE.UU. dice que China está deteniendo buques de Panamá en “represalia” por pérdida de puertos en el Canal

Por Elizabeth González y Anabella González, CNN en Español

Estados Unidos denunció el jueves que China está ejerciendo “represalias” contra Panamá que afectan al transporte marítimo mundial, mientras crecen las tensiones en torno a dos puertos sobre el Canal de Panamá que eran operados por una empresa de capitales chinos cuyo contrato fue anulado recientemente.

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) dijo en un comuniado que “sigue de cerca” los acontecimientos en los puertos del canal de Panamá y que China ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, sometiéndolos a “inespecciones intensificadas” bajo el pretexto —dice la FMC— del “control del Estado rector del puerto”.

Estas acciones “parecen tener como objetivo castigar a Panamá” ante la disputa legal entre ambos países, y están afectando las condiciones de transporte marítimo mundial, declaró la comisionada de la FMC, Laura DiBella.

“Dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense”, planteó DiBella.

CNN consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y a la Autoridad Marítima sobre este tema y espera respuesta.

En tanto el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lian Jian, calificó a las denuncias de EE.UU. como “acusaciones infundadas” y dijo que “es clara” la postura del país sobre los asuntos relacionados a los puertos de la vía marítima.

“Las reiteradas acusaciones infundadas de Estados Unidos solo revelan su intento de tomar el control del Canal”, dijo el funcionario este viernes en conferencia de prensa, sin dar más detalles sobre las presuntas detenciones de buques con bandera panameña.

La denuncia de la FMC llega poco después de conocerse que Panama Ports Company, la empresa que operó por 28 años en puertos del canal de Panamá con capital de la firma de Hong Kong CK Hutchinson Holding, aumentó sus reclamos contra Panamá ante arbitrajes internacionales por la suspensión de contratos en la vía marítima.

A fines de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá dejó firme el fallo que anuló el contrato con Panamá Ports Company (PPC), que operaba en dos puertos en ambos extremos del Canal con gran parte de capital chino. Beijing dijo que el Gobierno del país caribeño pagaría “un alto precio político y económico” si no cambiaba su postura.

La compañía asegura ahora que, un mes después de lo que califica como una “toma ilegal” por parte del Estado panameño de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal (en ambos extremos del Canal de Panamá) y la ocupación de la propiedad de Panama Ports Company, los daños han escalado a “más allá de US$ 2 mil millones”, según dijo la firma el martes en un comunicado.

Al respecto el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha negado las acusaciones de ilegalidad y aseguró que su país es “un Estado de Derecho” y que el fallo debe ser respetado.

Desde hace tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios de su gobierno señalan la supuesta intención de China de ejercer más control sobre el canal de Panamá y en infraestructuras clave del país, lo que llevó incluso al mandatario estadounidense a amenazar con retomar el control de la vía interoceánica. Tanto Panamá como China rechazan esos señalamientos.

Los intereses de China en la vía fluvial estratégica, por donde transita anualmente alrededor del 40 por ciento de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos, es uno de los puntos clave detrás de la intención de Trump de contrarrestar la influencia de sus potencias rivales en América Latina.

En su último comunicado, además de una serie de señalamientos, Panama Ports Company reiteró que Panamá no ha presentado su respuesta inicial a la demanda, algo que ya había señalado en un pronunciamiento anterior publicado el 16 de marzo.

“Es un hecho que el propio Panamá manifestó que Panamá no había contratado abogados y lo utilizó como base de demora. En una señal inquietante para los inversionistas extranjeros, Panamá está intentando retrasar el arbitraje, arrastrar al caso partes que no forman parte del contrato aplicable, y continúa su campaña de ataques, tal como PPC había advertido”, dijo la compañía demandante.

El ministro para Asuntos del Canal, Jose Ramón Icaza, rechazó las acusaciones de PPC ante la consulta de CNN. Panamá sí tiene defensa y contrató abogados para el arbitraje, afirmó el funcionario, algo que también dijo anteriormente el presidente Mulino.

“Eso es parte de la estrategia, probablemente de la defensa de Panama Ports y la comunicación. Han tratado de dejar entrever de que Panamá no está preparado para su defensa, lo cual es totalmente falso”, dijo Icaza el miércoles.

Según el funcionario, la compañía y sus accionistas están en su derecho de presentar los reclamos que consideren pertinentes, pero destacó que el Gobierno panameño mantendrá su posición en resguardo de la soberanía y los intereses nacionales.

“Panamá se ha estado preparando, por supuesto, para defender los intereses de Panamá, y así lo haremos conforme a lo que establece el proceso arbitral y nosotros vamos a respetar el proceso”, aseguró el ministro.

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