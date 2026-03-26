Un arqueólogo podría haber hallado los restos de D’Artagnan, el célebre mosquetero francés

Por Jack Guy, CNN

Un arqueólogo encontró restos que cree que pertenecen al célebre mosquetero francés D’Artagnan en una iglesia de los Países Bajos, lo que podría resolver el misterio sobre el lugar de descanso final del héroe más de tres siglos después de su muerte.

El esqueleto fue hallado enterrado en una tumba frente al altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo en la ciudad neerlandesa de Maastricht, junto a una bala de mosquete y una pequeña moneda de bronce acuñada en 1660, indicó a CNN este jueves el arqueólogo independiente local Wim Dijkman.

Esta evidencia física coincide con los registros históricos que señalan que D’Artagnan, cuyo nombre completo era Charles de Batz de Castelmore, murió tras recibir un disparo en la garganta con una bala de mosquete durante el asedio francés a Maastricht en 1673.

El asedio formó parte de la guerra franco-neerlandesa, una guerra de expansión francesa que buscaba tomar el control de los Países Bajos españoles. D’Artagnan fue inmortalizado posteriormente en la novela de 1844 Los tres mosqueteros, del autor francés Alexandre Dumas, y, en tiempos modernos, en películas y series de televisión.

Dijkman, exarqueólogo de la ciudad de Maastricht, dijo a CNN que llevaba unos 25 años solicitando a las autoridades eclesiásticas permiso para realizar excavaciones en el lugar, desde que conoció a la historiadora francesa Odile Bordaz, especialista en D’Artagnan.

Bordaz sostenía desde hace tiempo que el cuerpo del mosquetero probablemente fue enterrado cerca del campamento francés, en lugar de ser trasladado a Francia para que el rey Luis XIV pudiera asistir personalmente al entierro de su leal servidor.

Cuando Dijkman conoció a Bordaz y le dijo que vivía en Maastricht, ella le pidió que buscara los restos del mosquetero, algo que ahora él cree haber logrado.

“Estoy muy seguro”, dijo Dijkman, quien, no obstante, espera los resultados de pruebas para comparar el ADN del esqueleto con el de dos personas que afirman ser descendientes de D’Artagnan, así como un análisis de isótopos de estroncio que permitirá determinar la región en la que nació la persona a la que pertenecen los restos.

“Soy científico. Soy arqueólogo. Quiero estar lo más seguro posible”, afirmó.

Además, Jos Valke, diácono de la iglesia, señaló que una carta que informaba sobre la muerte de D’Artagnan indicaba que había sido enterrado en tierra consagrada.

“Bueno, bajo un altar… no podría ser mucho más sagrado que eso”, dijo Valke a Reuters.

“Si se suma todo, nos parece plausible. Pero, por supuesto, aún nada es seguro”, añadió.

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