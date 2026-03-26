Trump ordena al secretario del DHS pagar a los agentes de la TSA mientras se estancan conversaciones para poner fin al cierre

Por Ted Barrett, Morgan Rimmer, Sarah Ferris y Lauren Fox, CNN

El presidente Donald Trump ordenó a su recién instalado secretario del Departamento de Seguridad Nacional que pague rápidamente a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en un intento por reducir las largas filas en los aeropuertos, mientras las conversaciones para financiar el departamento colapsaban en el Capitolio.

“Voy a firmar una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia, y para detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Un grupo bipartidista de los principales senadores había hecho un enérgico gesto por llegar a un acuerdo, pero en una señal de que las conversaciones se habían empantanado, el presidente dijo este jueves por la noche que estaba ordenando el pago.

Trump planea pagar a los trabajadores de la TSA usando fondos de la amplia legislación que firmó el año pasado, conocida como el “gran y hermoso proyecto de ley”, según dos personas familiarizadas con los planes. No obstante, sus principales asesores aún trabajan para definir cómo se pagará a los empleados de la TSA, que están a punto de quedarse sin su segundo cheque completo, y las cosas podrían cambiar, advirtió una de las fuentes.

El enfrentamiento por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dejado sin sueldo a miles de agentes de la TSA y a otros trabajadores del DHS, lo que ha provocado importantes retrasos en los viajes y decenas de vuelos perdidos en todo el país.

“Mi pregunta es: si puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo antes?”, dijo Max Stier, director ejecutivo de Partnership for Public Service, un grupo no partidista que se centra en mejorar el Gobierno federal, sobre la directiva de Trump. “Esto ha sido un problema desde hace más de un mes”.

La frustración en el Capitolio alcanzó nuevos niveles esta semana, mientras los líderes republicanos presionaban con fuerza para poner fin al estancamiento antes de la noche de este jueves, dado que los senadores tienen programado un receso de dos semanas por Semana Santa y Pascua.

El liderazgo republicano mantuvo abierta durante horas una votación relacionada con la financiación del departamento en el pleno del Senado, mientras los senadores intentaban encontrar un acuerdo. Los líderes republicanos habían advertido que la ronda actual de conversaciones era su oferta “última y definitiva” para que los demócratas llegaran a un acuerdo, tras casi seis semanas de negociaciones estancadas.

“Hemos tenido la votación abierta durante cinco horas para darles a los demócratas la oportunidad de sentarse a la mesa. No lo han hecho, y ahora el tiempo se acabó”, dijo Barrasso mientras las conversaciones se venían abajo.

Añadió: “Van a ver que ya hemos tenido suficiente de los demócratas que han estado demorando y siguen poniéndose del lado de criminales inmigrantes indocumentados, en lugar de a favor de la seguridad y la protección del pueblo estadounidense”.

El senador demócrata de Hawai Brian Schatz rechazó la afirmación de los republicanos de que su partido no estaba en la mesa de negociaciones, pero no quiso hablar del fondo del desacuerdo.

“Solo diré que hemos estado hablando todo el día. El personal ha estado hablando todo el día en el pleno, por mensaje de texto, en persona. Así que simplemente no es cierto que no estemos en una negociación. Puede ser que una persona u otra haya perdido la paciencia, y ya saben, eso sería una lástima, pero todavía estamos hablando”, dijo.

El senador Chris Murphy dijo que espera que los republicanos no “decidan retirarse” de las negociaciones de financiación.

“Hemos estado hablando activamente todo el día, intercambiando ofertas todo el día, y hay una negociación activa en curso. Espero que no decidan unilateralmente retirarse, pero esa es su decisión. En última instancia, reciben órdenes de un poder superior”, dijo el senador demócrata de Connecticut.

Al menos algunos demócratas se habían sentido optimistas respecto de la última contraoferta del Partido Republicano —que financiaría a la gran mayoría del DHS, pero excluiría nuevo dinero para las operaciones de control y deportación de ICE—, pero hasta la tarde de este jueves estaban buscando aclaraciones sobre el lenguaje, incluido cómo garantizar que el dinero para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras partes del DHS no pueda usarse para tales operaciones, según múltiples personas familiarizadas con las conversaciones. Otra fuente dijo que la oferta incluía al menos algunas disposiciones para poner límites a ICE, como cámaras corporales.

No obstante, múltiples fuentes involucradas en las conversaciones también reconocieron que las cosas podrían torcerse rápidamente, especialmente si Trump interviene de manera desfavorable en el último minuto.

Mullin había estado en el Capitolio más temprano en el día para reunirse con senadores en medio de las negociaciones de financiación en curso, dijo una fuente a CNN.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas más temprano este jueves que los demócratas “tienen el texto frente a ellos. Pero es importante que intentemos cerrar esto y hacerlo hoy”.

Los republicanos, dijo Thune, habían hecho lo que llamó su oferta “última y definitiva” a los demócratas. “Los demócratas ahora están en posesión de lo que creo que es nuestra última y definitiva oferta. Así que esperemos que esto lo resuelva”, dijo.

Incluso si el Senado llegara a un acuerdo, la Cámara de Representantes aún tendría que aprobar cualquier acuerdo que surja del Senado, lo que podría resultar en un dolor de cabeza para Trump y los líderes republicanos.

Al comienzo de la semana, los republicanos del Senado proyectaron confianza en que tenían un nuevo plan que pondría fin al estancamiento. Propusieron financiar el DHS excepto por una pequeña parte del presupuesto de aplicación de las leyes de inmigración, como una concesión a los demócratas. Y planeaban intentar aprobar más tarde un proyecto de ley partidista para financiar el resto de ICE. Pero el plan encontró la resistencia de los demócratas del Senado, quienes continuaron exigiendo más cambios en las tácticas y prácticas de ICE.

El senador demócrata de Michigan Gary Peters dijo más temprano, ese mismo día, que había estado involucrado en conversaciones de financiación “productivas”, aunque se quedó corto cuando dijo que había habido un movimiento significativo.

El objetivo de las conversaciones, dijo Peters, sería conseguir un amplio apoyo en la bancada demócrata, no solo atraer a unos pocos para lograr que se apruebe.

“Con suerte obtendríamos un apoyo amplio. Ese sería el objetivo”, dijo.

Más de 46.000 agentes de la TSA están a punto de quedarse sin su segundo cheque completo este fin de semana. Ellos, junto con otros empleados de la TSA, han estado trabajando sin paga desde que la financiación del DHS expiró el 14 de febrero, lo que provocó un cierre parcial del Gobierno.

Casi 500 agentes de la TSA han renunciado durante el cierre y miles de otros están faltando al trabajo, lo que ha hecho que los viajeros soporten esperas de horas para pasar por los controles de seguridad en múltiples aeropuertos de todo el país.

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Con información de Kaitlan Collins, Tami Luhby, Annie Grayer, Alison Main, Aileen Graef y Samantha Waldenberg, de CNN.