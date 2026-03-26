¿Qué tan riesgoso sería un ataque de EE.UU. a la isla de Kharg en Irán y por qué Donald Trump podría considerarlo?

Por Billy Stockwell, CNN

Incluso cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que “la guerra ha sido ganada” frente a Irán, buques de guerra anfibios, embarcaciones de desembarco y miles de marines y marineros están siendo desplegados en la región.

El despliegue ha generado especulaciones sobre si Estados Unidos planea tomar la isla de Kharg, una formación coralina frente a la costa de Irán y un salvavidas económico para Teherán que maneja aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo crudo del país.

Incluso si Washington lograra tomar la pequeña pero estratégica isla, expertos han cuestionado si esto daría a Estados Unidos suficiente capacidad de presión para obligar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz en medio de una creciente crisis energética global.

Esto es lo que se sabe sobre una posible operación terrestre y sus riesgos.

La isla de Kharg es una extensión de unos ocho kilómetros frente a la costa iraní, aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, descrita por funcionarios estadounidenses como el “nexo de todo el suministro de petróleo iraní”.

Sus largos muelles se adentran en aguas lo suficientemente profundas como para recibir superpetroleros, lo que convierte a la isla en un punto crítico para la distribución de petróleo.

La isla ha sido durante mucho tiempo clave para la economía iraní. Un documento desclasificado de la CIA de 1984 publicado en línea señala que sus instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero iraní, y su operación continua es esencial para el bienestar económico de Irán”.

Existen rutas alternativas de exportación que evitan el estrecho de Ormuz, pero son limitadas y no han sido probadas de manera sólida a gran escala, según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, en 2021 Irán inauguró la terminal petrolera de Jask, lo que permite transportar crudo hasta ese punto en el golfo de Omán, al este del estrecho, pero la instalación no se considera una opción viable de exportación, según la agencia.

La capacidad de almacenamiento en Kharg se estima en unos 30 millones de barriles y, según la firma de inteligencia comercial Kpler, actualmente hay almacenados allí alrededor de 18 millones de barriles de crudo, informó Reuters.

A inicios de este mes, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, dijo que destruir la terminal “paralizaría la economía de Irán y derribaría al régimen”. También afirmó que Israel “debe destruir todos los campos petroleros y la industria energética de Irán en la isla de Kharg”.

Dos Unidades Expedicionarias de Marines (MEU, por sus siglas en inglés), especializadas en desembarcos anfibios de respuesta rápida, incursiones y misiones de asalto desde buques de la Armada, han sido desplegadas recientemente en Medio Oriente.

Ejercicios militares previos con estas unidades han mostrado helicópteros de ataque en el aire, tropas en la playa y grandes buques de asalto en el agua.

James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN, dijo el martes que los buques de una MEU “tienen una gran capacidad de combate”.

Pero advirtió que antes de cualquier operación terrestre tendrían que atravesar el estrecho de Ormuz hacia la parte norte del golfo, enfrentándose a drones iraníes, misiles balísticos y minas en la vía marítima, según escribió Stavridis en un artículo de Bloomberg.

“Una vez posicionados frente a Kharg, los marines necesitarían una superioridad aérea y marítima total en al menos 160 kilómetros alrededor de la isla”, dijo Stavridis.

Un riesgo significativo es que Irán pueda atacar los buques anfibios. Otra preocupación es el destino de la población de la isla, estimada en miles de personas y compuesta en su mayoría por trabajadores petroleros, que tendría que ser contenida o evacuada, añadió.

Stavridis también cuestionó el margen de presión estratégica que otorgaría una operación así a Washington. “Si la idea es negociar con Teherán la apertura del estrecho de Ormuz, no está claro que los líderes restantes del régimen se dejen intimidar por la amenaza de perder Kharg”, dijo.

“Podrían negarse a ceder algo a cambio de Kharg”, agregó.

Además de posibles bajas estadounidenses, Richard Haass, ex presidente del Council on Foreign Relations, dijo la semana pasada que cualquier misión en Kharg probablemente “agotaría aún más las reservas de misiles de EE.UU.”.

No está claro el motivo exacto por el que Estados Unidos evalúa tomar Kharg, pero Haass dijo que “probablemente sería visto por muchos, tanto allí como en el resto del mundo, como un intento de apoderarse del petróleo iraní”, escribió en su perfil de Substack.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo este miércoles que “los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región”, están preparando la ocupación de una de las islas del país, sin nombrar directamente a Kharg.

“Todos los movimientos del enemigo están bajo la vigilancia total de nuestras fuerzas armadas. Si se salen de los límites, toda la infraestructura vital de ese país regional será, sin restricciones, objetivo de ataques implacables”, escribió en X.

Más temprano ese mismo día, Ghalibaf afirmó: “Estamos monitoreando de cerca todos los movimientos de Estados Unidos en la región, especialmente el despliegue de tropas”.

Según varias personas familiarizadas con informes de inteligencia estadounidense, Irán ha estado colocando trampas y trasladando personal militar adicional y sistemas de defensa aérea a la isla de Kharg en las últimas semanas, en preparación para una posible operación de EE.UU.

La isla ya cuenta con defensas en capas, y recientemente se han desplegado sistemas portátiles de misiles tierra-aire conocidos como MANPADS, según las fuentes.

Irán también ha instalado trampas, incluidas minas antipersona y antiblindaje alrededor de la isla, incluso en la línea costera, añadieron.

Sí. A principios de este mes, Trump dijo que Estados Unidos había bombardeado “todos los objetivos militares” en la isla y amenazó con atacar su infraestructura petrolera si Irán continuaba bloqueando el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Videos publicados en Truth Social y geolocalizados por CNN mostraron ataques estadounidenses contra instalaciones aeroportuarias en la isla, con grandes explosiones y columnas de humo negro visibles.

Ese mismo día, Trump dijo que Kharg “no está entre las principales prioridades, pero es una de muchas opciones, y puedo cambiar de opinión en segundos”.

Pero incluso desde 1988, décadas antes de ser elegido, Trump ya hablaba de invadir la isla.

“Un solo disparo contra uno de nuestros hombres o barcos y yo actuaría contra la isla de Kharg. Iría y la tomaría”, dijo en una entrevista con The Guardian en ese momento.

Funcionarios de la Casa Blanca creen que tomar la isla de Kharg “arruinaría por completo” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según un funcionario, y podría llevar a un rápido fin de la guerra.

Sin embargo, muchos dentro del Gobierno se muestran cautelosos ante esa posibilidad, especialmente porque requeriría un número significativo de tropas terrestres.

Aliados del golfo Pérsico están instando en privado al Gobierno de Trump a no prolongar la guerra mediante una ocupación terrestre de la isla de Kharg, dijo un alto funcionario de la región.

La preocupación es que una ocupación con tropas estadounidenses genere altas bajas, provoque represalias iraníes contra la infraestructura de países del golfo y extienda el conflicto.

Funcionarios iraníes han advertido algo similar.

El jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri —a quien Israel afirmó haber matado el jueves— dijo en noviembre pasado que las islas iraníes en el golfo Pérsico son “fortalezas fortificadas”.

“Si un enemigo comete un error, recibirá allí una respuesta decisiva”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kit Maher, Kevin Liptak, Sarah Ferris, Helen Regan, Laura Sharman, Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Kylie Atwood, Tal Shalev e Isaac Yee, de CNN.