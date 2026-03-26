“Love Story”: periodistas recuerdan el accidente de avión fatal de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Por Dan Heching, CNN

“Love Story” de FX —la serie producida por Ryan Murphy centrada en las vidas de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy— concluye esta semana con un episodio que no será fácil de ver, aunque todos sabían que llegaría.

La serie de nueve episodios comenzó anticipando el destino que aguardaba a la pareja, quienes fallecieron junto con la hermana de Bessette Kennedy, Lauren, en un accidente aéreo en julio de 1999. Esta tragedia constituyó un momento trascendental para algunos, del mismo modo que la muerte de la princesa Diana lo había sido para otros apenas dos años antes. De hecho, la reacción de Bessette Kennedy ante el fallecimiento de la exintegrante de la realeza —ocurrido en un accidente automovilístico provocado por los paparazzi— fue recreada de forma ficticia en el penúltimo episodio de la serie, emitido la semana pasada; un programa que ha reavivado el interés tanto por la moda de aquella época como por la vida y la muerte de la pareja.

Algunos de los periodistas que cubrieron la historia de la pareja no necesitan una serie de cuidada producción para recordar aquel fin de semana de verano en el que se informó de la desaparición del avión de Kennedy tras su despegue desde Nueva Jersey. Lo que siguió fue una vigilia de varios días, tanto en tierra firme —en Hyannis Port, Massachusetts, cerca del famoso complejo familiar de los Kennedy— como en Martha’s Vineyard, que había sido su destino final, mientras proseguían las labores de búsqueda de la aeronave.

“Los accidentes aéreos son siempre un tema difícil de cubrir, pero en este caso, la situación fue simplemente desbordante”, comentó Steve Heaslip, quien cubrió la noticia para el Cape Cod Times, en una conversación telefónica con CNN.

La cantidad de medios de comunicación, policías y curiosos que acudieron al lugar de los hechos no tenía precedentes, señaló Heaslip; no obstante, también apuntó que se trataba de algo “completamente previsible” dado el perfil de las personas involucradas.

“Love Story” recorre la trayectoria de Kennedy, hijo del presidente John F. Kennedy, mientras se labra un lugar propio al frente de la revista “George”, situándose en la intersección entre el mundo de las celebridades y la política, y gestiona simultáneamente su vida sentimental. Tras dejar atrás romances muy sonados con actrices como Daryl Hannah, la serie muestra cómo conoce —y corteja— a Bessette Kennedy, quien por aquel entonces trabajaba como asistente de relaciones públicas en Calvin Klein. El programa narra la planificación y celebración de su célebre boda en una remota isla frente a las costas de Georgia en 1996, y dedica un amplio espacio a retratar el intenso escrutinio mediático al que se vieron sometidos, tanto antes como —muy especialmente— después de contraer matrimonio.

El episodio de la semana pasada puso de manifiesto las grietas en su unión mientras lidiaban con su evolución bajo el escrutinio público. Asimismo, la serie mostró a Kennedy acudiendo a un aeródromo para practicar el vuelo, una afición que cultivó en los años previos a su muerte. La pareja se dirigía a la boda de Rory —prima de Kennedy— cuando su avión se estrelló frente a las costas de Martha’s Vineyard en la noche del viernes 16 de julio de 1999, cobrándose la vida de los tres pasajeros a bordo de forma instantánea. Esto ocurrió apenas dos meses antes de que la pareja celebrara su tercer aniversario de bodas.

“Solo recuerdo todo el suceso, tanto en lo personal como en lo profesional —dado que me tocó cubrirlo—, como realmente triste”, comentó Heaslip, quien ya había fotografiado a JFK Jr. en varias ocasiones con anterioridad. El joven, a quien en su día se calificó como “el soltero más codiciado de Estados Unidos”, solía visitar Hyannis con frecuencia para ver a su madre, Jacqueline Kennedy Onassis.

Al igual que Heaslip, Bernadette Tuazon, actual directora de fotografía de CNN, pasó varios días en la zona tratando de recabar información. En aquel entonces, trabajaba como editora gráfica para la Associated Press y acababa de regresar a su hogar en Nueva Jersey tras cubrir otra asignación cuando recibió la llamada en la que se le indicaba que debía trasladarse a Martha’s Vineyard.

“En ese momento, daban por hecho que había ocurrido lo peor”, recordó Tuazon. “Solo recuerdo haberme serenado porque sabía lo que tenía que hacer: tenía que salir de allí, sin siquiera lavar la ropa, simplemente tomar lo que tuviera a mano y volver a salir”.

En una época anterior a los teléfonos inteligentes, la labor de recolección de noticias presentaba sus propios desafíos. Las especulaciones y los rumores campaban a sus anchas, y la difusión de información oficial era lenta.

“Todo se basaba, en cierto modo, en rumores, ya que realmente no fluía mucha información desde ninguna fuente”, comentó Heaslip. De vez en cuando, se filtraban algunos datos sueltos a través de los recién llegados que se sumaban a la guardia de prensa frente al complejo de los Kennedy.

Tuazon trazó una estrategia junto a su equipo sobre cómo conseguir las imágenes necesarias, tanto de las operaciones de búsqueda como de cualquier posible acto conmemorativo, manteniendo al mismo tiempo el respeto por los límites, algo que a menudo no se le concedió a la pareja durante sus breves vidas.

“Nos enteramos de que habían expulsado de la isla a algunos paparazzis porque uno de ellos se presentó con un teleobjetivo y tomó fotos a través de los arbustos”, relató ella. “Fui muy firme con el equipo. Les dije que bajo ninguna circunstancia haríamos algo así”.

La familia —les dijo a sus colaboradores en aquel momento— “acaba de perder a un ser querido. Debemos ser respetuosos con ello”.

Heaslip, quien trabajó para el Cape Cod Times durante 45 años y se jubiló a principios de este mismo mes, también estaba familiarizado con la necesidad de respetar los límites cuando se trataba de los Kennedy.

“El Cabo y los Kennedy mantienen una especie de relación simbiótica; aquí vive mucha gente de la vieja guardia que, si entras en sus casas, todavía tiene colgada en alguna pared una fotografía de JFK”, señaló. “Su legado sigue siendo muy fuerte, por lo que, cuando ocurrió aquel suceso, conmocionó profundamente a mucha gente”.

La naturaleza impactante de sus muertes es, por supuesto, una gran parte de la razón por la cual esta famosa pareja sirve como eje central de “Love Story”, una especie de cápsula del tiempo televisiva creada por Connor Hines y coproducida por Murphy, quien ha dedicado un tiempo considerable a examinar los espectáculos mediáticos de la década de los 90: desde los hermanos Menéndez y O.J. Simpson hasta Bill Clinton y Monica Lewinsky.

Ni Tuazon ni Heaslip han visto la nueva serie. Este último comentó que podría resultar difícil hacerlo tras haber “vivido en carne propia” el calvario que supuso informar sobre la tragedia.

“Creo que probablemente la veré en algún momento. Será como ese instante en el que uno se arranca la tirita de un tirón”.

El episodio final de “Love Story” se emite este jueves a las 9 p.m. en FX, y estará disponible en streaming en Hulu al día siguiente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.