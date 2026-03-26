“El clima de la Tierra está en grandes problemas”: el hielo marino del Ártico cae a un nuevo mínimo alarmante

Por Laura Paddison, CNN

Ahora mismo, el Ártico está alcanzando su máximo de hielo marino: el frío del invierno se acumuló durante meses de oscuridad, y el hielo se ha extendido tan al sur como lo hará en todo el año. Es el máximo de hielo marino del Polo Norte, excepto que este año es alarmantemente bajo.

Falta aproximadamente medio millón de millas cuadradas de hielo en este “máximo” de este año, en comparación con el promedio: una cantidad dos veces el tamaño de Texas.

Es la señal más reciente, profundamente preocupante, desde la parte superior del planeta, una región que se ha convertido en una clara víctima de la crisis climática a medida que los humanos queman combustibles fósiles, y cada vez más en un punto crítico geopolítico mientras el derretimiento del hielo abre oportunidades comerciales y militares.

El invierno es cuando el hielo del Ártico se acumula, alcanzando típicamente su máxima extensión en marzo. Este año, cuando científicos de la NASA y del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo lo midieron, el 15 de marzo, encontraron que el hielo había alcanzado 5,52 millones de millas cuadradas, aproximadamente un 9 % por debajo del promedio entre 1981 y 2010.

Quedó apenas por debajo del máximo récord del año pasado de 5,53 millones de millas cuadradas, pero lo suficientemente cerca como para que técnicamente sea un empate, y es el pico más bajo observado desde que comenzaron los registros satelitales en 1979.

“Uno o dos años bajos no necesariamente significan mucho por sí solos”, dijo Walt Meier, un científico del hielo del NSIDC, pero al observarse en el contexto de una trayectoria descendente de varias décadas, “refuerza el cambio drástico del hielo marino del Ártico en todas las estaciones”.

A los científicos les preocupa lo que significará para la temporada de deshielo de primavera y verano. Los últimos 19 años han visto los niveles de hielo marino más bajos registrados.

El Ártico quedará libre de hielo en verano en algún momento para 2050, incluso si los humanos dejan de emitir contaminación climática, según un estudio de 2023.

La desaparición del hielo marino tiene impactos globales. El hielo actúa como un espejo gigante, reflejando la luz solar lejos de la Tierra y de regreso al espacio. A medida que se reduce, más de la energía del sol es absorbida por el océano oscuro, lo que acelera el calentamiento global.

Este nuevo récord no es una sorpresa, ya que el hielo marino del Ártico había estado cerca de mínimos récord durante todo el invierno, dijo Jennifer Francis, científica principal del Woodwell Climate Research Center. Pero es una campanada más de alarma.

“Como cuando la presión arterial de una persona está descontrolada y señala un problema de salud, la pérdida continua de hielo marino es otro síntoma que indica que el clima de la Tierra está en grandes problemas”, dijo.

La causa no es ningún misterio, añadió: “la acumulación continua de gases que atrapan el calor en la atmósfera por la quema de combustibles fósiles está calentando los océanos, calentando el aire, derritiendo el hielo y empeorando los extremos meteorológicos en todo el mundo.”

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