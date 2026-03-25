Anuncian una nueva película de “El señor de los anillos”, que será escrita por el presentador Stephen Colbert

Por Karina Tsui, CNN

Stephen Colbert ya tiene un nuevo trabajo asegurado para cuando termine su etapa de 11 años como presentador de “The Late Show” en mayo: el comediante y conocido superfán de J. R. R. Tolkien anunció que coescribirá y desarrollará una nueva película de la exitosa franquicia “El Señor de los Anillos”.

Colbert se unió al director de la trilogía “El señor de los anillos”, Peter Jackson, para revelar la noticia en un video.

“Estoy bastante contento con esto… ya sabes lo que significan los libros para mí y lo que significan tus películas para mí”, le dijo el presentador nocturno a Jackson, quien lideró al equipo ganador del premio Oscar detrás de las trilogías originales de “El señor de los anillos” y “El Hobbit”, que recaudaron en conjunto casi US$ 6.000 millones.

Será la segunda de dos nuevas películas próximas de la franquicia fantástica que están en producción en Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN, junto con New Line Cinema. Warner Bros. compartió el video del anuncio en sus redes sociales.

La película se titula provisionalmente “Shadow of the Past”, según Deadline.

Jackson también dio al público una actualización sobre la próxima película de “El señor de los anillos”, cuyo estreno está previsto para 2027: “The Hunt for Gollum”, dirigida y protagonizada por el veterano de la franquicia Andy Serkis.

Colbert dijo que la próxima entrega se basará en partes del libro de Tolkien “The Fellowship of the Ring” que no llegaron a aparecer en las películas originales.

“Lo que me encontré leyendo una y otra vez fueron los seis capítulos del inicio de (‘The Fellowship of the Ring’) que ustedes nunca desarrollaron en la primera película en su momento… y pensé: ‘Oh, espera, quizá eso podría ser una historia propia que encaje dentro de la historia más grande’”, dijo.

Colbert contó que habló de la idea con su hijo, el guionista Peter McGee, para definir el enfoque narrativo de la historia.

“Me tomó unos años reunir el valor y llamarte, pero hace unos dos años lo hice. Te gustó lo suficiente como para hablar conmigo sobre ello”, le dijo Colbert a Jackson.

Colbert dijo que él, McGee y Jackson han estado trabajando junto a la guionista Philippa Boyens en el desarrollo de la historia. “No podría estar más feliz de decir que les encantó, y en eso es en lo que vamos a estar trabajando”, dijo Colbert.

Colbert anunció en enero que el episodio final de “The Late Show with Stephen Colbert” se emitirá el 21 de mayo, después de que CBS decidiera el año pasado cancelar el programa nocturno, de alta audiencia, citando presiones financieras.

Colbert aludió al próximo final del programa en su anuncio más reciente, diciendo: “Resulta que voy a estar libre a partir de este verano”.

No es ningún secreto que Colbert es fan desde hace mucho tiempo de la serie de fantasía, y a menudo cita los libros y las películas en sus segmentos. El experto en Tolkien también moderó un panel de “El Hobbit” con disfraz completo durante la Comic-Con en 2014.

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