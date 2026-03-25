Medidas de austeridad energética en Asia mientras la escasez de combustible obliga a Filipinas a declarar emergencia nacional

Por Stephanie Yang, CNN

A medida que la guerra con Irán se prolonga, las naciones asiáticas con escasez de energía, incluidos aliados cercanos de Estados Unidos, están recurriendo a medidas cada vez más extremas para mantener a flote sus economías.

El martes, Filipinas se convirtió en el primer país en declarar el estado de emergencia energética nacional.

En Corea del Sur, las autoridades han recomendado a los ciudadanos que se duchen menos tiempo y carguen sus teléfonos durante el día para ahorrar electricidad.

Mientras tanto, Japón comenzará esta semana la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia y le comunicó a su población que no era necesario acaparar papel higiénico ante el creciente pánico por la posible escasez de productos de consumo.

La creciente inestabilidad es un sombrío presagio de lo que podría suceder en el resto del mundo, ya que la guerra en Irán ha interrumpido una fuente crucial de petróleo crudo y gas natural.

Los países asiáticos dependen en gran medida de las importaciones de Medio Oriente, que representan aproximadamente el 60 % del suministro petrolero de la región.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el mes pasado, Teherán bloqueó de hecho el estrecho de Ormuz, la única conexión marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico, restringiendo así una quinta parte del suministro energético mundial.

La firma de investigación energética Wood Mackenzie predijo que, si la guerra continúa, los precios del petróleo Brent podrían subir hasta los US$ 150 por barril en los próximos meses, y advirtió que un precio promedio de US$ 125 por barril este año desencadenaría una recesión mundial.

“Ante el estancamiento geopolítico, la prolongación de la guerra y la disminución de las reservas fuera del Golfo, los precios de todo el complejo de crudo y productos derivados subirán”, escribieron los analistas la semana pasada.

Si bien el presidente Trump se muestra optimista ante la posibilidad de que la guerra termine pronto, los analistas han dicho que incluso si se declara un alto el fuego, habrá meses, si no años, de dificultades económicas por delante.

El conflicto, que ya lleva cuatro semanas, ha puesto a prueba las reservas de materias primas que los países suelen mantener.

El aumento del precio del combustible ha llevado a las aerolíneas de Asia, incluidas las de Vietnam, Filipinas, Australia y el Pacífico, a suspender o reducir sus vuelos.

Si bien muchos países se esfuerzan por conseguir más materias primas en el mercado mundial, la amenaza de quedarse sin ellas ha suscitado preocupación sobre cómo la escasez podría repercutir en la industria manufacturera de Asia y, en última instancia, hacer que productos como la electrónica, los automóviles y los textiles sean más escasos.

Algunos países, entre ellos China, han restringido los envíos al extranjero de combustible y otros materiales para salvaguardar sus propias reservas nacionales.

Corea del Sur está considerando limitar las exportaciones de nafta, un subproducto del petróleo utilizado en la fabricación de plásticos, según Yang Gi-wook, director de la oficina de seguridad de recursos industriales del país.

La escasez de nafta también está provocando recortes de producción en las empresas petroquímicas de Japón.

Yang afirmó que el Gobierno está buscando otras fuentes de nafta, cuya escasez podría afectar la fabricación de grandes electrodomésticos como las lavadoras.

“Si la situación se prolonga, también estamos preparando medidas más contundentes”, declaró el martes.

Aunque la guerra termine, las interrupciones en la producción y la destrucción de la infraestructura energética seguirán afectando al suministro de petróleo y gas.

La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía afirmó que la liberación histórica de 400 millones de barriles de reservas de crudo no sería suficiente para solucionar la crisis energética, y emitió recomendaciones para reducir la demanda, como evitar los viajes en avión, cambiar a cocinas eléctricas y trabajar desde casa.

Josh Kurlantzick, investigador principal para el Sudeste Asiático y el Sur de Asia en el Consejo de Relaciones Exteriores, advirtió que, incluso cuando los Gobiernos intenten limitar los precios del combustible y reducir el consumo de energía, su capacidad para mitigar el impacto económico será limitada.

“Puedes bajar el aire acondicionado y pedirle a la gente que suba las escaleras, pero no puedes pagar el combustible de la gente durante meses”, indicó.

Sin embargo, algunos países ya han recurrido a las ayudas económicas directas para aliviar el impacto inmediato del precio de la gasolina.

Filipinas ofrece subsidios a los operadores de transporte público, y Nueva Zelanda ha anunciado pagos semanales de US$ 29 a familias trabajadoras de ingresos bajos y medios.

En los arrozales a las afueras de Bangkok, la capital tailandesa, el agricultor Theerasin declaró a CNN que, si continúa la incertidumbre sobre el suministro de combustible, reconsideraría la idea de sembrar su próxima cosecha en mayo.

“Somos los productores. En pocas palabras, al estar al inicio de la cadena, la producción es la primera en verse afectada”, comentó a CNN.

“El combustible es el factor crítico. Ya no podemos arar ni labrar la tierra manualmente, no podemos usar mano de obra para la cosecha y no podemos regar los campos a mano. Todo requiere maquinaria”, explicó.

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Con información de Kocha Olarn y Laura Sharman.