Republicanos clave del Senado impulsan plan para poner fin al cierre del DHS, pero persisten los obstáculos

Por Sarah Ferris, Morgan Rimmer, Ted Barrett y Alison Main, CNN

Los principales republicanos del Senado están buscando desesperadamente terminar con el cierre de casi 40 días del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, están teniendo dificultades para vender su plan ante los principales demócratas… e incluso el presidente Donald Trump se niega a respaldar por completo el acuerdo.

Los líderes del Partido Republicano, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, han insistido en que su partido tiene un frente unido detrás de su estrategia, que republicanos clave presentaron a Trump en una reunión el lunes por la noche en la Casa Blanca. Su plan: financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excepto una pequeña parte del presupuesto de aplicación de las leyes de inmigración, como concesión a los demócratas. Luego, una vez que eso se apruebe, los republicanos intentarían imponer un proyecto de ley partidista sin votos demócratas para financiar el resto de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas — así como nuevas políticas en el largamente buscado proyecto de ley de identificación de votantes del presidente.

Pero Trump ofreció una evaluación pesimista del plan el martes por la tarde — diciendo “cualquier acuerdo que hagan, en general no me hace feliz” — justo cuando los principales demócratas insistían en que también necesitarían más para apoyar el plan.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó el martes que no es suficiente para su partido y dijo a CNN que no aceptará la oferta republicana y, en cambio, tiene previsto pedir más.

“Estamos revisando su propuesta y presentaremos una contraoferta”, dijo Schumer.

Sin embargo, los líderes del Partido Republicano han dejado claro que los demócratas no pueden buscar reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si no están dispuestos a financiar a la agencia.

“Si no van a aprobar financiamiento, no sé cómo de pronto pueden exigir reformas”, dijo este martes a los periodistas el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

La presión se intensifica para que el Congreso llegue a un acuerdo y ponga fin a las filas de seguridad de horas de duración en los aeropuertos. Pero los comentarios de Trump y de los principales demócratas parecen haber enturbiado ahora las posibilidades de un acuerdo rápido.

Algunos cercanos al liderazgo republicano del Senado todavía creen que pueden asegurar un acuerdo de financiamiento para reabrir el DHS con suficientes votos de ambos partidos. Thune y su equipo han pasado días tratando de convencer a su propio partido, incluido Trump, de respaldar un acuerdo en medio de la creciente presión por las largas filas de seguridad en los aeropuertos. Y creen que hay suficientes demócratas frustrados para aportar los votos necesarios.

Los demócratas del Senado se reunieron al mediodía para discutir sus próximos pasos, y varios senadores dejaron claro que respaldaban la postura de su líder, aunque dijeron que buscaban más detalles sobre el acuerdo emergente del Partido Republicano.

“Me gustaría que logremos algunas reformas”, dijo el senador demócrata Chris Coons, un alto responsable en temas de gasto, en referencia a ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al cuerpo de investigación del departamento. “Me gustaría que logremos reformas que signifiquen que no tengamos grupos itinerantes de agentes enmascarados y sin identificación deteniendo a personas en la calle o vigilando espacios sensibles. Ha habido ofertas razonables y buenas conversaciones de ambos lados”.

Aunque Trump había rechazado previamente una idea similar, los republicanos ahora consideran que el presidente respalda el plan, dijeron esa persona y otra fuente familiarizada con el tema.

Un funcionario de la Casa Blanca expresó optimismo en una declaración a CNN el martes, al señalar: “Las conversaciones continúan, pero este acuerdo parece ser aceptable”.

Trump ha vacilado repetidamente en su postura sobre el cierre del Gobierno y su prioridad legislativa, el proyecto de ley de reforma electoral. En los últimos días ha dicho que no quiere llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del DHS a menos que los demócratas respalden el proyecto de ley de identificación de votantes conocido como “SAVE America Act”, a pesar de que apoyar esa iniciativa es inaceptable para los demócratas. (El domingo, Trump recibió una propuesta para financiar todas las áreas del departamento excepto las operaciones de control migratorio de ICE, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con las conversaciones, pero el presidente rechazó la idea y recurrió a Truth Social para criticar a los demócratas por no respaldar el proyecto de ley).

Si los demócratas del Senado aceptan, el Congreso podría encaminarse a poner fin al cierre del DHS, que ya lleva casi 40 días y ha dejado a trabajadores federales, como los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, sin salario. El acuerdo de financiamiento aún tendría que pasar por la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos tendrían que maniobrar con una mayoría ajustada. Luego, los republicanos enfrentarían varias semanas complejas para elaborar otra importante ley migratoria, con financiamiento para ICE y partes del controvertido proyecto de ley de identificación de votantes de Trump, todo a pocos meses de unas cruciales elecciones intermedias.

El senador demócrata Chris Murphy dijo que cree que financiar el DHS sin incluir fondos para la aplicación de la ley migratoria de ICE sería la “forma más sencilla” de avanzar.

“Sigamos trabajando en las reformas de ICE y abramos todo lo demás”, dijo Murphy. “Al salir esta noche, ese sigue pareciendo el camino más probable esta semana”.

El senador demócrata Peter Welch dijo que está dispuesto a resolver el cierre, y agregó que los demócratas ya han logrado avances importantes al contribuir a la salida de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como otros cambios.

“El hecho es que hemos logrado avances significativos. Noem ya no está. Eso es muy importante. Era imprudente, actuaba al margen de la ley, era corrupta. Eso es un gran avance. En segundo lugar, ICE ya no está en Minneapolis. Eso se lo debemos, básicamente, a los valientes ciudadanos de Minneapolis que, frente a una enorme violencia, se levantaron para proteger a sus vecinos. Y también se está viendo desde la Casa Blanca un reconocimiento de que esta política de redadas masivas es excesiva”.

Thune se mostró optimista, aunque cauteloso, la noche del lunes sobre la posibilidad de lograr pronto un acuerdo para poner fin al cierre. Dijo que se siente “bien” respecto al acuerdo en desarrollo, pero que es algo escéptico hasta que todo esté completamente definido.

“Todo lo que puedo decir es que las conversaciones han sido muy positivas y productivas, y espero que vayan en la dirección correcta”.

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Con información de Lauren Fox y Kit Maher, de CNN.