¿Qué está pasando al día 25 de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán?

Por Jessie Yeung, CNN

El cambio de postura del presidente Donald Trump respecto a su ultimátum a Irán ha aliviado la presión sobre los precios del petróleo, incluso cuando Teherán negó sus afirmaciones de que los dos países habían hablado.

La pausa de cinco días en la amenaza de ataque de Trump ha dado un respiro a posibles conversaciones, aunque Irán e Israel siguen intercambiando ataques mientras aumenta la violencia contra los palestinos en la Ribera Occidental.

Esto es lo que debes saber el día 25.

Trump aplaza su amenaza: Trump suspendió durante cinco días su amenaza de atacar las centrales eléctricas de Irán tras afirmar que Estados Unidos e Irán alcanzaron “puntos importantes de acuerdo” en las conversaciones del fin de semana, aunque no está claro con quién está negociando Estados Unidos dentro del liderazgo iraní.

Trump suspendió durante cinco días su amenaza de atacar las centrales eléctricas de Irán tras afirmar que Estados Unidos e Irán alcanzaron “puntos importantes de acuerdo” en las conversaciones del fin de semana, aunque no está claro con quién está negociando Estados Unidos dentro del liderazgo iraní. La negación de Irán: el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que no existe diálogo entre Teherán y Washington, según informaron medios estatales. Desestimaron la afirmación de Trump, calificándola de intento por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares. Un alto asesor militar del líder supremo declaró que la guerra continuará hasta que Teherán reciba una compensación completa por los daños sufridos.

el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que no existe diálogo entre Teherán y Washington, según informaron medios estatales. Desestimaron la afirmación de Trump, calificándola de intento por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares. Un alto asesor militar del líder supremo declaró que la guerra continuará hasta que Teherán reciba una compensación completa por los daños sufridos. Esfuerzos diplomáticos: los países siguen impulsando una solución diplomática al conflicto. Pakistán se ofreció a acoger conversaciones con Irán, Israel y Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía habló con más de una docena de homólogos regionales y mundiales en las últimas 48 horas para abordar los esfuerzos por poner fin a la guerra. La presidenta de la Comisión Europea declaró el martes que era “hora de sentarse a la mesa de negociaciones y terminar con las hostilidades” en Irán.

los países siguen impulsando una solución diplomática al conflicto. Pakistán se ofreció a acoger conversaciones con Irán, Israel y Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía habló con más de una docena de homólogos regionales y mundiales en las últimas 48 horas para abordar los esfuerzos por poner fin a la guerra. La presidenta de la Comisión Europea declaró el martes que era “hora de sentarse a la mesa de negociaciones y terminar con las hostilidades” en Irán. Respuesta de Israel: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Trump cree que existe la oportunidad de convertir los avances militares en un acuerdo que “salvaguarde nuestros intereses vitales”. Sin embargo, Netanyahu declaró que Israel continuará los ataques en Irán y Líbano.

el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Trump cree que existe la oportunidad de convertir los avances militares en un acuerdo que “salvaguarde nuestros intereses vitales”. Sin embargo, Netanyahu declaró que Israel continuará los ataques en Irán y Líbano. Reacciones de los mercados: las bolsas asiáticas repuntaron el martes y los precios mundiales del petróleo se desplomaron tras el anuncio de Trump, lo que supuso un alivio después de varios días de subida de los precios del petróleo y mercados turbulentos.

Irán planea ataques: Teherán está planeando una posible acción militar dirigida contra Tel Aviv y algunos aliados regionales de Estados Unidos e Israel, informó el lunes la agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando lo que describió como fuentes iraníes informadas.

Teherán está planeando una posible acción militar dirigida contra Tel Aviv y algunos aliados regionales de Estados Unidos e Israel, informó el lunes la agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando lo que describió como fuentes iraníes informadas. Israel ataca Teherán: las fuerzas de Israel anunciaron el lunes que llevaron a cabo una “ola de ataques a gran escala” contra la infraestructura iraní, incluyendo un ataque contra uno de los cuarteles generales principales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, junto con otros edificios militares en Teherán.

las fuerzas de Israel anunciaron el lunes que llevaron a cabo una “ola de ataques a gran escala” contra la infraestructura iraní, incluyendo un ataque contra uno de los cuarteles generales principales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, junto con otros edificios militares en Teherán. Violencia en la Ribera Occidental: Israel está desviando un batallón de combate de su frontera norte con Líbano a la Ribera Occidental ante el recrudecimiento de la violencia de los colonos contra los palestinos, según un oficial militar israelí. Yesh Din, una organización israelí de derechos humanos, afirmó que se han registrado un promedio de 10 ataques diarios de colonos contra palestinos desde principios de marzo.

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