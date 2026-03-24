Los “Doce Alimentos Más Contaminados” de 2026: casi todos dieron positivo a pesticidas, incluso “químicos eternos”

Por Sandee LaMotte, CNN

Las hortalizas de hoja verde, como las espinacas, y los eternos favoritos de los niños (las fresas y las uvas) presentaron los niveles más altos de residuos de pesticidas potencialmente nocivos, basándose en pruebas gubernamentales; así lo indica la “Guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas” de 2026.

Los nectarinos, los melocotones, las cerezas, las manzanas, las moras, las peras, las patatas y los arándanos completaron la lista de los “Doce Alimentos Más Contaminados” o la “Docena Sucia” (“Dirty Dozen”) de este año: la lista de las frutas y verduras con mayor carga de pesticidas, según el informe publicado este martes por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés), una organización de defensa de la salud.

Las espinacas, que ocupan el primer puesto, presentaron una mayor cantidad de residuos de pesticidas por peso que cualquier otro tipo de producto agrícola y contenían, en promedio, cuatro o más tipos diferentes de pesticidas, según el EWG, entidad que publica este informe anual desde 2004.

Las muestras de cada tipo de producto agrícola arrojaron un promedio de cuatro o más pesticidas, a excepción de las patatas, que promediaron dos. El consumo de productos agrícolas que contienen múltiples pesticidas resulta preocupante, según los expertos, dado que la exposición a mezclas de estos productos químicos puede acumularse y aumentar el riesgo para la salud.

Para elaborar el informe, el EWG examinó las pruebas más recientes de residuos de pesticidas, realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) sobre 54.344 muestras de 47 frutas y verduras.

Antes de que el USDA examine cada muestra, la fruta o verdura se pela o se frota y se lava minuciosamente para simular el comportamiento del consumidor en el hogar. Incluso tras aplicar estos pasos, las pruebas detectaron rastros de 264 pesticidas; de ellos, 203 aparecieron en los productos que conforman la lista de los “Doce Alimentos Más Contaminados”.

En estudios anteriores, se ha vinculado potencialmente a los pesticidas con partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y un aumento del daño genético en seres humanos. Asimismo, la exposición a los pesticidas se ha asociado con una menor concentración de espermatozoides, enfermedades cardíacas, cáncer y otros trastornos.

Los niños son especialmente susceptibles a contaminantes como los pesticidas, incluso mientras se encuentran en el útero, según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). “La exposición a pesticidas durante el embarazo puede conllevar un mayor riesgo de defectos de nacimiento, bajo peso al nacer y muerte fetal”, afirma la AAP. “La exposición durante la infancia se ha vinculado a problemas de atención y aprendizaje, así como al cáncer”.

La Alianza para la Alimentación y la Agricultura (AFF, por sus siglas en inglés), que representa a los agricultores de productos orgánicos y convencionales, ha sido una crítica de larga data de este informe anual.

Informes anteriores del Departamento de Agricultura y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) han demostrado que, cuando “los agricultores utilizan pesticidas, cumplen con las estrictas leyes y regulaciones que rigen su uso para ofrecer frutas y verduras seguras y saludables a las familias de Estados Unidos, incluidas las suyas propias”, declaró un portavoz de la AFF en un comunicado.

“La mera presencia de un residuo no significa automáticamente que algo sea inseguro. La Agencia de Protección Ambiental establece límites para los residuos de pesticidas que ya incluyen enormes márgenes de seguridad para proteger a los lactantes y a los niños”.

Por primera vez, el informe reveló que más del 60 % de todas las muestras de los “Doce Alimentos Más Contaminados” contienen pesticidas que son, a su vez, “sustancias químicas eternas” denominadas PFAS. Los tres pesticidas detectados con mayor frecuencia en los productos agrícolas fueron, precisamente, estas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas.

Las PFAS reciben el nombre de sustancias químicas eternas debido a que sus enlaces moleculares pueden tardar años, incluso décadas o siglos, en descomponerse por completo en el medio ambiente.

“El pesticida PFAS actúa como ingrediente activo en estos productos porque resulta eficaz para eliminar organismos; y esa es, precisamente, la razón por la cual suscita tanta preocupación para la salud pública y para el medio ambiente en general”, explicó a CNN en una entrevista reciente Bernadette Del Chiaro, vicepresidenta sénior de operaciones en California del EWG.

Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., diversas sustancias químicas PFAS se han vinculado al cáncer, la obesidad, las enfermedades tiroideas, el colesterol alto, la disminución de la fertilidad, el daño hepático, las alteraciones hormonales y los daños al sistema inmunológico. Algunas de estas sustancias pueden causar perjuicios incluso en concentraciones de una milmillonésima de gramo.

“Lamentablemente, no existe forma de contener el daño”, afirmó Del Chiaro. “No podemos limitarnos a dañar las esporas de moho o los insectos presentes en un melocotón sin correr el riesgo potencial de dañar también al niño pequeño que se come ese melocotón”. “El hecho de que estemos rociando intencionadamente ‘sustancias químicas eternas’ sobre los productos agrícolas que compramos en el supermercado es algo verdaderamente revelador”.

Un portavoz de CropLife America, organización que representa a la industria de los plaguicidas, declaró a CNN por correo electrónico que la “campaña anual de alarmismo” del EWG “fomenta la desconfianza en nuestro sistema alimentario y en las herramientas que utilizan los agricultores para proteger sus cultivos contra las malas hierbas, las plagas y las enfermedades”.

“Los hechos indican que más del 99 % de los productos agrícolas analizados se sitúan muy por debajo de los límites de seguridad de referencia, considerados el ‘estándar de oro’, establecidos por la Agencia de Protección Ambiental”.

Como parte de su informe anual, el EWG elabora también cada año la lista de los “Quince Limpios” (“Clean Fifteen”): una relación de productos agrícolas no orgánicos que presentan la menor cantidad de residuos de pesticidas.

Este año, casi el 60 % de las muestras incluidas en la lista de los “Quince Limpios” no contenían residuos de pesticidas detectables. La piña, el maíz dulce y los aguacates encabezaron la lista como los productos menos contaminados de todos los analizados. Les siguieron la papaya, las cebollas, los guisantes dulces congelados, los espárragos, el repollo, el coliflor, la sandía, los mangos, los plátanos, las zanahorias, los champiñones y el kiwi.

La solución no consiste en dejar de consumir productos frescos, subrayan los expertos. Las frutas y verduras constituyen la base de una dieta saludable; por ello, la clave reside en consumir la mayor variedad posible de frutas y hortalizas.

Optar con mayor frecuencia por los productos de la lista de los “Quince Limpios” y con menor frecuencia por los de la “Docena Sucia”, o bien adquirir las versiones orgánicas de las 12 frutas y verduras más contaminadas, constituye una excelente estrategia para reducir la exposición a los pesticidas, afirmó Varun Subramaniam, analista científico del EWG.

Diversos estudios han demostrado que el consumo de alimentos orgánicos puede reducir los niveles de pesticidas en el organismo humano, añadió.

“A menudo, también es posible encontrar opciones orgánicas en la sección de congelados”, señaló Subramaniam. “No obstante, si no logras encontrar versiones orgánicas de ciertos productos, como las moras, por ejemplo, debes saber que cualquier lavado, por básico que sea, siempre será mejor que no lavar nada”.

Todos los productos agrícolas, incluso los orgánicos, deben lavarse antes de ser pelados para evitar que la suciedad y las bacterias se transfieran desde el cuchillo hacia la fruta o verdura, según las recomendaciones de FDA. Una vez lavados, sécalos con un paño limpio o con papel de cocina absorbente.

Los productos de textura firme tales como las zanahorias, los pepinos, los melones y las patatas, pueden frotarse con un cepillo limpio para verduras bajo el chorro de agua, indicó la FDA. El resto de los productos pueden frotarse suavemente mientras se enjuagan. No es necesario utilizar lejía, jabón ni productos de lavado específicos para frutas y verduras, ya que estos alimentos son porosos y podrían absorber dichas sustancias químicas.

Retira las hojas exteriores del repollo, la lechuga y otras verduras de hoja verde, y enjuague cada hoja con cuidado; no obstante, evita someter las hojas a un chorro de agua demasiado fuerte, pues podría magullarlas. Los expertos señalaron que lo más recomendable es utilizar agua a baja presión más tibia que los productos y un colador para centrifugar y secar las hojas verdes. No olvide lavar el colador después. La excepción son las hojas verdes envasadas con la etiqueta de “triple lavado”, las cuales, según la FDA, no requieren un lavado adicional.

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