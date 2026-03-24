Las 5 cosas que debes saber este 24 de marzo

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Avión de la Fuerza Aérea de Colombia se accidenta en Putumayo. ICE ya está desplegado en los aeropuertos de EE.UU. ¿Qué pasó con el avión de Air Canada en LaGuardia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que aplazará durante cinco días los ataques militares contra instalaciones energéticas iraníes. Mientras Trump afirma que hay “puntos clave de acuerdo” tras diálogos que mantuvieron el fin de semana con Teherán, el Gobierno de Irán niega las conversaciones con Estados Unidos. Esto es lo que sabemos.

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York estuvo cerrado por horas el lunes tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos durante el aterrizaje el domingo por la noche. El piloto y el copiloto fallecieron, y decenas de personas resultaron heridas. Tanto las autoridades canadienses como las estadounidenses están investigando la colisión, que se produce tras varios desastres aéreos de gran repercusión ocurridos en 2025.

Más de 60 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, según el gobernador Jhon Gabriel Molina.

Al menos 14 aeropuertos contaron el lunes con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, enviados para ayudar a controlar las multitudes, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entra en otra semana sin financiación y su impacto en la fuerza laboral de la TSA se agrava. El número exacto de agentes desplegados se desconoce porque el DHS se negó a dar una cifra.

Cuba continúa con las labores hacia la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional luego de sufrir el fin de semana otro colapso total del suministro, afectado por el bloqueo petrolero estadounidense, lo que se agrava por una infraestructura deteriorada debido a la falta de mantenimiento e inversiones.

¿Cómo se llama el portaviones de EE.UU. que estará de gira por América Latina?

A. USS Tripoli

B. USS Enterprise

C. USS Nimitz

D. USS John C. Stennis

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Su hijo sirve en la Marina de EE.UU. y tras meses detenido por ICE consiguió su libertad

Mauricio Prado, padre de un marinero de la Armada de Estados Unidos, cuenta a CNN cómo fue arrestado afuera de un Home Depot en Santa Ana, California y pasó casi cinco meses recluido en un centro de detención antes de ser liberado bajo fianza. La familia asegura que continuará el proceso legal para que pueda permanecer en el país.

Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

El propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, el empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, murió de cáncer a los 43 años, según un comunicado de la compañía.

Caen acciones de la agencia de la banda BTS por asistencia menor a la esperada en su concierto, según reportes

HYBE, la poderosa agencia que maneja la carrera de la famosa banda de k-pop BTS, sufrió una caída en el precio de sus acciones, según reportó este lunes BBC, luego de que asistieran menos personas de las esperadas al concierto de regreso de la agrupación en Seúl, el sábado.

99,9 %

En Corea del Norte se afirma que Kim Jong Un obtuvo un respaldo del 99,93 % en una votación que lo reafirma como líder supremo del país.

“He solicitado que se quiten la máscara”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que solicitó a los agentes de ICE en aeropuertos retirarse las máscaras, argumentando que no es una “imagen apropiada” para ese entorno, aunque aclaró que sí apoya su uso cuando operan en las calles.

El momento en el que un derrumbe entierra un auto en Turquía

Un conductor quedó atrapado en su vehículo tras ser alcanzado por un derrumbe de rocas, en el sur de Turquía, luego de que intensas lluvias producidas por tormentas azotaran la región.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la gira que realizará el portaviones USS Nimitz en América Latina, donde anclará en puertos de cuatro países en los próximos meses y tendrá actividades con las fuerzas de 10 naciones de la región.

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