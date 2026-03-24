La Corte Suprema examinará una antigua política que permitía rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera sur

Por Devan Cole, CNN

La Corte Suprema examinará este martes la legalidad de una política impulsada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato que impidió que un gran número de migrantes que llegaban a la frontera sur iniciaran el proceso de solicitud de asilo.

La política fue originalmente presentada bajo la presidencia de Barack Obama, formalizada por Trump y revocada en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha continuado defendiéndola ante los tribunales a lo largo de los años. El procurador general de Trump, D. John Sauer, comunicó recientemente a los magistrados que la medida constituye una “herramienta fundamental para hacer frente a los repuntes en la frontera y evitar el hacinamiento en los puertos de entrada”.

Este caso es uno de varios vinculados a las controvertidas políticas migratorias que Trump desea que los magistrados ratifiquen. El próximo mes, los nueve jueces revisarán una orden que él emitió el año pasado que pretendía poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, así como sus intentos de revocar las protecciones temporales contra la deportación para ciudadanos haitianos y sirios.

Las autoridades no han declarado públicamente si tienen planes de reactivar la política de asilo —conocida como “metering” (dosificación)—, introducida durante las últimas semanas de la administración Obama y ampliada por Trump en 2018.

No obstante, la decisión de la actual administración de seguir respaldando dicha política ante los tribunales subraya su interés en mantenerla como una vía de respaldo para contener el flujo de migrantes en la frontera, en un contexto en el que otras medidas restrictivas enfrentan impugnaciones judiciales.

“Se supone que la Corte Suprema no debe resolver cuestiones hipotéticas; por ello, resulta extraño que haya accedido a tramitar esta apelación en primer lugar”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema para CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Independientemente de si la administración Trump desea o no reactivar esta política en particular, el hecho de que actualmente no se encuentre vigente debería ser un obstáculo insalvable para que la Corte Suprema ejerza su facultad de dictaminar sobre este caso, en un sentido u otro”, añadió.

Según la legislación federal, el gobierno tiene la obligación de procesar a todo migrante que se presente en un puerto de entrada y que huya de persecución política, racial o religiosa en su país de origen. Un migrante amparado por este requisito es definido como aquella persona “que se encuentre físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos”.

Sin embargo, la política de “metering” permitía a los agentes federales desplegados en la frontera rechazar a dichos solicitantes de asilo incluso antes de que pusieran un pie en suelo estadounidense. La política —cuyo objetivo era ayudar a los funcionarios a gestionar el número de migrantes que han buscado refugio seguro en los últimos años— otorgaba a los trabajadores de los puertos la flexibilidad de permitir la entrada a los migrantes si determinaban que existían “espacio y recursos suficientes para procesarlos”.

La cuestión que los magistrados tienen ante sí este martes es relativamente sencilla: ¿está un migrante —detenido por agentes federales en el lado mexicano de la frontera— amparado por la ley que exige a los funcionarios iniciar su trámite de solicitud de asilo?

La administración sostiene que la respuesta es “no”.

“El significado ordinario de ‘llegar a’ hace referencia a entrar en un lugar específico, no meramente a acercarse a él. Un extranjero que es detenido en México no ‘llega a’ Estados Unidos”, escribió Sauer en los documentos judiciales. “La frase “llegar a Estados Unidos” no abarca —ni siquiera de manera plausible, y mucho menos de forma clara— a los extranjeros que se encuentran en México”.

Sin embargo, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes —junto con más de una docena de particulares que representan a un grupo de migrantes que impugnó la política— ha replicado que la respuesta es un rotundo “sí”.

“El uso del tiempo presente por parte del Congreso” en el texto de la ley demuestra que los legisladores deseaban que los “mandatos” de la norma “se aplicaran no solo a aquellos que ya han llegado, sino también a quienes intentan cruzar la frontera”, afirmaron los opositores legales de la política en los argumentos escritos presentados con antelación a la audiencia del martes.

“Si el Congreso hubiera querido que la ley abarcara únicamente a los no ciudadanos que ya hubieran llegado, así lo habría estipulado”, señalaron sus abogados ante los magistrados.

Cuando Obama presentó la primera versión de esta política en 2016, los funcionarios fronterizos se veían desbordados por una oleada de solicitantes de asilo haitianos que había excedido su capacidad para gestionar la situación.

No obstante, tras la llegada de Trump a la presidencia y la formalización de una versión más rigurosa de dicha política, el gobierno fue demandado ante los tribunales por Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro dedicada a prestar servicios legales a solicitantes de asilo, y por los 13 demandantes particulares.

Un juez federal de California dictaminó que la política era ilegal y certificó la constitución de un grupo de demandantes que quedaría exento de su aplicación.

En una decisión dividida emitida en 2024, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. ratificó dicho fallo, concluyendo que la política contravenía la legislación federal.

“La expresión ‘presente físicamente en Estados Unidos’ abarca a los no ciudadanos que se encuentran dentro de nuestras fronteras, mientras que la expresión ‘llega a Estados Unidos’ abarca a aquellos que se topan con los funcionarios fronterizos, independientemente del lado de la frontera en el que se hallen”, escribió la jueza Michelle Friedland en la decisión mayoritaria.

Cabe destacar que Friedland —a quien se sumó su colega John Owens, también designado por Obama— subrayó que el fallo otorgaba al gobierno “un amplio margen de maniobra y flexibilidad para cumplir con sus funciones en la frontera”.

Las leyes federales, señaló Friedland, “exigen que los funcionarios fronterizos inspeccionen a los no ciudadanos que solicitan asilo en la frontera; sin embargo, la política de ‘metering’ eludía el cumplimiento de dicho deber”.

Las decisiones políticas sobre la gestión de los solicitantes de asilo en la frontera sur han cambiado con frecuencia en los últimos años.

La solución de Biden consistió en que los migrantes utilizaran una aplicación telefónica para programar citas con agentes federales en un puerto de entrada legal. Posteriormente, esperaban fuera de Estados Unidos hasta que un oficial de inmigración pudiera inspeccionarlos y así dar inicio al proceso de asilo.

Aunque Biden revocó la política de “metering” en noviembre de 2021, su Departamento de Justicia continuó defendiendo su legalidad ante los tribunales, argumentando ante el Noveno Circuito que dicha política se basaba “razonablemente en limitaciones de capacidad demostradas”.

Trump puso fin a la política de citas de la era de Biden tras regresar al cargo el año pasado, y cerró la frontera a los solicitantes de asilo. Esa decisión se encuentra en el centro de una impugnación legal que actualmente avanza a través de los tribunales federales en Washington.

Mientras estuvo vigente, la política obstaculizó la capacidad de decenas de miles de migrantes para avanzar en su búsqueda de asilo, según el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin.

Al rechazar a esas personas —señalaron los impugnadores de la política ante el tribunal supremo— “se generó rápidamente una crisis humanitaria en México”.

“A medida que la CBP continuaba negándose a inspeccionar o procesar a los solicitantes de asilo, muchos de los que fueron rechazados terminaron viviendo en campamentos improvisados ​​en el lado mexicano de la frontera”, explicaron a los magistrados en los documentos judiciales. “El creciente cuello de botella de solicitantes de asilo rechazados por la (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) esperó cerca de los puertos durante semanas, y luego meses, sin acceso confiable a alimentos, refugio o seguridad”.

Algunos, añadieron, “intentaron en su lugar ingresar a Estados Unidos por zonas entre los puertos de entrada, y murieron al cruzar el Río Grande o el desierto de Sonora”.

Esa realidad ha suscitado comparaciones con un episodio de la Segunda Guerra Mundial, durante el cual Estados Unidos rechazó al MS St. Louis, un buque que transportaba a cerca de 1.000 refugiados judíos que huían de Europa en 1939.

HIAS —anteriormente conocida como la Sociedad de Ayuda a los Inmigrantes Hebreos (Hebrew Immigrants Aid Society)— declaró ante los magistrados, en los documentos judiciales, que la política de dosificación “crea una tierra de nadie legal” que pone en riesgo la seguridad de los solicitantes de asilo. “Las personas quedan en el limbo en peligrosas ciudades fronterizas, incapaces de acceder al proceso que nuestras leyes garantizan a quienes llegan a un puerto de entrada y se presentan ante los funcionarios estadounidenses en suelo de Estados Unidos”, afirmó el grupo en su escrito de amicus curiae*. “Es el tipo de purgatorio que experimentaron los pasajeros del St. Louis y que el Congreso erradicó para aquellos que logran llegar a un puerto de entrada: una seguridad visible, pero inalcanzable”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.