“Hannah Montana” cumplió 20 años: los invitados, la música y detalles que dejó el especial

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Hannah Montana volvió para celebrar 20 años desde su estreno en Estados Unidos. Este martes 24 de marzo, Disney+ estrenó el especial “Hannah Montana: Especial 20.º aniversario”, que contó con la participación de Miley Cyrus, quien dio vida al personaje entre 2006 y 2011, a lo largo de cuatro temporadas y dos películas que llegaron a los cines.

Cyrus hizo una aparición estelar en un set que recrea su casa en la serie, donde fue entrevistada por Alex Cooper. Durante la charla, Miley contó cómo se concibió el especial, habló de su ascenso a la fama y explicó cómo obtuvo el papel que la convirtió en una de las estrellas más populares de Disney.

Los invitados también fueron una parte fundamental del especial. Miley estuvo acompañada principalmente por su madre, Tish Cyrus, con quien hace un recorrido por el vestuario de la icónica serie, recordando los looks utilizados a lo largo de las temporadas. Billy Ray Cyrus, padre de Miley y también parte del elenco, apareció para recrear junto a ella la escena en la que sus personajes deciden revelar al mundo el gran secreto de Hannah. Además, ambos destacaron la química que tenían en pantalla, al tratarse de padre e hija.

Selena Gomez, quien tuvo apariciones especiales en la serie con el papel de Mikayla Skeech, también estuvo presente en el conocido set de Disney Channel. Gomez y Cyrus hablaron sobre la interacción de sus personajes —que eran archirrivales— y expresaron su alegría por haberse conocido hace más de 20 años.

Quien también sorprendió con una aparición especial fue la cantante Chappell Roan. La artista explicó a Miley cuánto significó la serie en su vida y cuánto la admira.

La música también es parte fundamental de este especial. Miley Cyrus volvió al escenario para interpretar temas icónicos de aquella época como “The Best of Both Worlds”, “This Is the Life” y “The Climb”.

Además, sorprendió a sus seguidores con el adelanto de una nueva balada, cuyo título no fue revelado, y su letra gira en torno a una persona que le habla a su “yo adulto”, reflexionando sobre lo vivido. Hasta ahora, el tema no ha sido lanzado en plataformas musicales.

Miley Cyrus también recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento a sus fans. Celebró poder reunirse con sus compañeros durante la premiere del especial y afirmó que con este proyecto “encontró su camino de vuelta a casa”. Asimismo, agradeció a todos aquellos que crecieron con ella.

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