El puerto de Yeda ofrece una vía alternativa de suministro vital al golfo Pérsico frente al cierre del estrecho de Ormuz

Por Sarah El Sirgany y Nic Robertson, CNN

El puerto saudí de Yeda, en el Mar Rojo, se prepara para un aumento de la actividad comercial en las próximas dos semanas.

En una ventosa tarde de domingo, los cinco barcos que se encontraban en sus plataformas eran menos de lo habitual, pero con el cierre casi total del estrecho de Ormuz y del espacio aéreo de los países que bordean el golfo Pérsico, los puertos de la costa occidental del reino están proporcionando una vía de comunicación más segura hacia y desde la región.

Aproximadamente a tres horas en automóvil al norte de Yeda, un gasoducto de 1.126 kilómetros de longitud se ha reconvertido para exportar petróleo saudí a los buques cisterna que esperan en otro puerto del Mar Rojo, Yanbu.

Según funcionarios saudíes, estos cargamentos de petróleo representan gran parte del aumento de un tercio en el tráfico del Mar Rojo en las semanas transcurridas desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, garantizar el paso de los suministros entrantes es igualmente importante para una región que importa alrededor del 85 % de sus alimentos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las represalias iraníes, han paralizado el tráfico marítimo en los puertos del golfo Pérsico y hacia ellos, estrangulando estas cadenas de suministro esenciales de importación y exportación.

Cuando comenzó la guerra, más de 60 barcos que se dirigían a puertos del golfo tuvieron que desviarse. Algunos regresaron a sus bases en China e India, según datos de MarineTraffic compartidos con CNN.

Otros se dirigieron a puertos de la península arábiga, a lo largo de los mares Arábigo y Rojo, mientras que otros optaron por puertos regionales más alejados.

Los puertos omaníes de Sohar y Salala, el puerto emiratí de Khor Fakkan y Jeddah en Arabia Saudita surgieron como alternativas necesarias para entregar los envíos directamente a la península Arábiga.

“No existe un estándar en la industria para esta crisis. La fecha de llegada de su carga ahora depende completamente de la estrategia de la compañía naviera a la que esté vinculado”, escribió Ronan Boudet, jefe de inteligencia de contenedores en Kpler, empresa especializada en análisis de comercio global.

Tras cuatro semanas de guerra, la atención se centra ahora en encontrar soluciones para abastecer los estantes de los supermercados y farmacias de toda la región.

“La región depende en gran medida de las importaciones, lo que significa que, entre todos los contenedores que llegan a la región, se encuentran prácticamente todos los productos imaginables”, afirmó Charles van der Steene, director general regional del gigante naviero Maersk.

Agregó que las compañías navieras están trabajando con los Gobiernos locales para establecer prioridades.

“La alimentación y la medicina son la prioridad… Ya sea para los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein o Kuwait, o cualquier otro país del golfo, estas son la prioridad principal para garantizar que la población pueda recibir lo que necesita en su vida diaria”, explicó.

Según van der Steene, identificar el puerto y la ruta terrestre adecuados es un factor clave para garantizar que toda la cadena de suministro sea eficiente y esté disponible una vez que el contenedor haya sido descargado del buque.

Como único país que comparte frontera con todos sus vecinos árabes en el golfo Pérsico, Arabia Saudita lanzó la “Iniciativa de Rutas Logísticas” para facilitar las transferencias a estos países mediante la simplificación de los trámites aduaneros y una red de carreteras y camiones.

Las autoridades saudíes afirman haber registrado más de 94.000 camiones que salieron de sus fronteras terrestres entre el 28 de febrero y el 18 de marzo.

Si bien esta red facilita los traslados terrestres desde diferentes puertos, cada vez se hace más hincapié en Yeda como principal punto de entrada.

Funcionarios del puerto, el más grande de Arabia Saudita, declararon a CNN durante una visita el domingo que el aumento de la demanda se reflejará en un incremento del 50 % en las llegadas en dos semanas.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo una vulnerabilidad constante.

Drones iraníes han atacado depósitos de combustible e instalaciones petroleras cerca de estos puertos clave, que inicialmente se consideraban fuera de la zona de peligro.

Después de que Israel atacara la semana pasada una planta procesadora vinculada al yacimiento de gas natural iraní de South Pars, Irán respondió atacando instalaciones energéticas árabes, incluida la refinería Samref, que forma parte del puerto saudí de Yanbu.

La confianza en la seguridad de la ruta del Mar Rojo se había recuperado en los últimos meses después de que los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo afín a Irán, detuvieran sus ataques contra buques mercantes y barcos de la Armada estadounidense en el mar Rojo y su punto de entrada meridional, el estrecho de Bab el-Mandeb.

“Tenemos las manos en el gatillo”, declaró el líder rebelde yemení Abdel Malek al-Houthi en un discurso el 5 de marzo, pero su grupo aún no ha lanzado ningún ataque directo contra buques.

Sin embargo, la posibilidad de ataques hutíes preocupa a algunas compañías navieras como Maersk, que actualmente evitan el estrecho de Bab el-Mandeb, ya sea entregando la mercancía en Salalah, Omán, en el mar Arábigo, o entrando al mar Rojo únicamente por su punto de acceso norte, el canal de Suez.

“En esta etapa, por supuesto, el principal riesgo que se podría vislumbrar es que el conflicto se extienda a una zona geográfica más amplia”, comentó van der Steene. Si bien Yeda “sigue siendo una opción segura”, advirtió, “debemos considerar cuáles serían las alternativas” si eso cambiara.

Por ahora, los sitios web de monitoreo marítimo muestran un flujo constante de buques cisterna y de carga que transitan por Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Se desconoce cómo evolucionará esta situación en las próximas semanas.

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