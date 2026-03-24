Conclusiones de los videos con los testimonios a puerta cerrada del exabogado y el contable de Epstein en el Capitolio

Por Annie Grayer y Em Steck, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este martes videos de declaraciones a puerta cerrada de dos hombres del círculo íntimo de Jeffrey Epstein, como parte de su investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto.

Darren Indyke, antiguo empleado y abogado de Epstein, y Richard Kahn, su contable de toda la vida, comparecieron ante el panel a principios de este mes para responder a las preguntas de demócratas y republicanos sobre su larga relación con Epstein y sobre cómo el desacreditado financiero amasó y gastó su fortuna.

Ambos negaron tener conocimiento previo de los crímenes de Epstein y actualmente ejercen como coejecutores de su patrimonio.

Ninguno de los dos había sido interrogado formalmente por las autoridades federales sobre su relación laboral con Epstein antes de sus declaraciones ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a principios de este mes.

Estas son las principales conclusiones de sus comparecencias en el Capitolio.

Kahn e Indyke afirmaron desconocer los crímenes de Epstein, a pesar de haber trabajado para él durante décadas y de estar íntimamente involucrados en sus negocios y finanzas.

Ambos aseguraron que, de haber sabido del tráfico de mujeres y niñas que Epstein cometía mientras trabajaban para él, habrían roto relaciones laborales de inmediato.

“Quiero dejarlo claro: no tenía conocimiento alguno de las fechorías de Jeffrey Epstein”, declaró Indyke, quien comenzó a trabajar para Epstein en 1996. “Mi total desvinculación de esa mala conducta consta en actas. Ninguna mujer me ha acusado jamás de cometer abusos sexuales ni de presenciarlos, ni ha afirmado en ningún momento que ella o cualquier otra persona me haya denunciado por algún abuso del Sr. Epstein”.

“No vi nada que me llevara a creer que estaba incurriendo en mala conducta”, añadió Indyke más tarde en su declaración.

Indyke afirmó que solo habló con Epstein sobre “asesoramiento legal” relacionado con sus negocios, como adquisiciones, bienes raíces e inversiones, y que nunca habló con Epstein sobre “relaciones sociales”.

Indyke también afirmó que sabía que Epstein había tenido relaciones sexuales con “menores de edad” en Florida, pero que, según tenía entendido, eso se “limitaba a ese estado” y Epstein le había dicho que “no volvería a estar en esa situación. A pesar de todo, era un hombre muy inteligente”.

Indyke afirmó haber hablado con Epstein en los días previos a su muerte en prisión, pero no quiso revelar de qué hablaron, alegando que la conversación fue “privilegiada” y “no personal”, y añadió que “se basó en el hecho de que estaba en la cárcel en ese momento y que trataba temas de los que uno suele hablar, como la fianza y cosas por el estilo”.

Kahn comenzó a trabajar para Epstein en 2005 como su contable.

Declaró que solo veía a Epstein aproximadamente cada tres semanas: “No teníamos interacción social y nunca asistí a ninguna de sus fiestas ni eventos sociales. Mientras Epstein estuvo vivo, nunca presencié ningún abuso sexual ni trata de mujeres, ni recibí ninguna denuncia —ni de las víctimas de Epstein ni de ninguna otra persona— sobre tales abusos o trata”.

Kahn recordó haber hablado con Epstein cuando este fue acusado por primera vez de un delito sexual a mediados de la década de 2000 y dijo que Epstein lo tranquilizó en aquel momento.

“Retomando la primera vez que hablé con Epstein cuando fue acusado de solicitar los servicios de una menor para la prostitución, me dijo que había sido un error y que nunca volvería a estar con una menor”, ​​testificó Kahn. “Nunca vi menores cerca de Epstein, así que nunca sospeché que estuviera con menores”.

Añadió: “Si hubiera sabido entonces que Epstein no cumplía su palabra, que no era honesto y que abusaba de las mujeres, habría dejado mi trabajo y lo habría denunciado a las autoridades”.

Kahn afirmó que “no vio nada fuera de lo común” en lo que respecta a las interacciones de Epstein con las mujeres.

Tras ambas declaraciones, los demócratas afirmaron que no consideraban creíbles las constantes negaciones de los testigo, dada su proximidad al delincuente sexual convicto.

Como coejecutores del patrimonio de Epstein, Kahn e Indyke crearon un fondo de compensación para las víctimas, que según afirman distribuyó aproximadamente US$ 125 millones entre los solicitantes que cumplían los requisitos antes de su disolución en 2021.

Durante la investigación de 2008, Indyke declaró que en “una o dos ocasiones”, la defensa le pidió que llamara a personas que estaban “preocupadas porque las fuerzas del orden las estaban llamando” para recordarles que podían contar con un abogado si lo deseaban y que no tenían que hablar con los investigadores si no querían. Sin embargo, Indyke añadió: “Nunca les dije que no hablaran con nadie”.

Cuando un miembro le preguntó si había llegado a un acuerdo en alguna demanda relacionada con los crímenes de Epstein, Indyke respondió: “El Gobierno proporcionó una lista de personas, y creo que varias de ellas presentaron demandas contra Epstein, y esas demandas finalmente se resolvieron, sí”.

En respuesta a una pregunta posterior, Indyke afirmó que las demandas se resolvieron entre 2009 y 2010, no después de la muerte de Epstein.

Otro legislador argumentó entonces que Indyke habría comprendido la magnitud de los crímenes de Epstein para llegar a un acuerdo extrajudicial, lo cual Indyke refutó: “Para que quede claro, la gente llega a acuerdos extrajudiciales por todo tipo de razones, incluyendo el costo del litigio, el tiempo invertido en el litigio y cuánto interfiere con su negocio actual”.

Indyke añadió que, en su opinión, algunas de las acusaciones contenidas en ciertas demandas no eran precisas.

Kahn compartió que inicialmente no quería asumir el papel de coejecutor del patrimonio de Epstein, pero lo hizo en parte para ayudar a las mujeres que fueron víctimas de abuso por parte de Epstein.

“Ese no es un papel que nadie querría desempeñar”, declaró, y añadió que aceptó el cargo en parte para “compensar a las víctimas por todos los daños que sufrieron a manos de Epstein”.

Afirmó que “esa fue mi máxima prioridad al aceptar este cargo tras enterarme de todas las cosas terribles que hizo Epstein”.

El representante demócrata de California, Ro Khanna, preguntó a Kahn si el fondo de compensación de Epstein llegó a un acuerdo con “Jane Doe 4”, una mujer que acusó al presidente Donald Trump y a Epstein de agresión sexual cuando era adolescente en la década de 1980.

Trump siempre ha negado haber cometido delito alguno y no ha sido acusado de conducta inapropiada en relación con Epstein.

Kahn testificó inicialmente que creía que Jane Doe 4 recibió una indemnización del patrimonio de Epstein a través de mediación en 2025, pero añadió: “No recuerdo que ella haya hecho acusaciones contra el presidente Trump”.

En los últimos minutos de la declaración, cuando un demócrata le preguntó si podían brindar más información sobre este acuerdo, el abogado de Kahn declaró que tal vez se había equivocado al afirmar que Jane Doe 4 había participado en un acuerdo.

La declaración se realizó entonces de forma confidencial para que los legisladores pudieran identificar a Jane Doe 4 por su nombre.

Cuando retomaron la declaración oficial, el abogado de Kahn comentó: “El nombre que se nos proporcionó de forma confidencial, o extraoficialmente, en cuanto al apellido de Jane Doe 4, no es un nombre que ni yo ni el Sr. Kahn conozcamos. No reconocemos a esa persona como alguien que haya presentado reclamaciones contra la herencia ni con quien hayamos mediado y resuelto un caso”.

En su calidad de abogado de Epstein, Indyke retiró miles de dólares en efectivo de varias cuentas en nombre de Epstein, lo que en ocasiones generó sospechas por parte de los bancos.

En su declaración, Indyke afirmó que, incluso en retrospectiva, no consideraba que el movimiento de grandes sumas de dinero por parte de Epstein fuera una señal de que este estuviera traficando con mujeres y niñas, “dado el tamaño y el alcance de las propiedades de Epstein y la cantidad de personas involucradas” en diversos proyectos en un momento dado.

“El dinero que me pedían parecía tener fines legítimos y no tenía motivos para pensar que no los tuviera”, afirmó Indyke.

Indyke también testificó que Epstein pagó los tratamientos de infertilidad de su esposa.

Cuando se le preguntó sobre los préstamos que le concedió Epstein, Indyke señaló que Epstein era “generoso con muchos de sus empleados” y que los préstamos nunca se utilizaron para “justificar grandes movimientos de dinero” ni para “hacer que fondos ilícitos parecieran ilegítimos”.

Indyke era tan cercano a Epstein que, tras su muerte, una copia del testamento de Epstein revela que planeaba dejarle a Indyke US$ 50 millones. Esta cifra solo es igualada por la de la novia de Epstein, Karyna Shuliak, quien también debía recibir US$ 50 millones.

El testamento también mostraba que Epstein planeaba dejarle a Kahn US$ 25 millones.

Cuando se le preguntó por qué creía que le habían dejado tanto dinero, Kahn respondió que Epstein sabía que su patrimonio requeriría “muchos, muchos años de trabajo” y que Epstein no había estipulado una remuneración para el albacea, que habría ascendido a unos US$ 12 millones.

“Esa podría ser la única razón por la que me dejó un legado tan grande, porque si se restan los US$ 12 millones, mi legado no es diferente al de muchas otras personas que están incluidas en ese fideicomiso por US$ 10 millones de dólares”, declaró Kahn.

Kahn, quien era el contador de Epstein, afirmó no haber tenido “ningún papel en la creación de ninguna de las empresas de Epstein”. En el momento de la muerte de Epstein, este poseía entre US$ 500 y US$ 600 millones en activos, según Kahn.

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Con información de Deja Oliver, Aleena Fayaz, Piper Hudspeth Blackburn, Audry Jeong, Dalia Abdelwahab, Kendall Wright y Julian Silva-Forbes, de CNN.