John Hickenlooper, Michael Bennet qualify for State Primary Ballot
DENVER, Colo. (KRDO) -- The Elections Division of the Colorado Secretary of State’s Office announces that John Hickenlooper, Democratic candidate for United States Senate, and Michael Bennet, Democratic candidate for Colorado Governor, have both received enough signatures to appear on the State Primary Ballot in June.
According to the state, candidates for United States Senate and Colorado Governor are required to collect 1,500 valid signatures per Colorado congressional district.
The state confirms that Bennet submitted 14,851 valid signatures for Governor, including more than 1,500 in each congressional district.
Bennet's Petition verification summary provided by the state:
- Congressional District 1 (2,141 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,834
- Invalid signatures: 307
- Congressional District 2 (2,153 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,964
- Invalid signatures: 189
- Congressional District 3 (1,985 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,794
- Invalid signatures: 191
- Congressional District 4 (2,084 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,868
- Invalid signatures: 216
- Congressional District 5 (2,027 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,794
- Invalid signatures: 233
- Congressional District 6 (2,011 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,802
- Invalid signatures: 209
- Congressional District 7 (2,118 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,957
- Invalid signatures: 161
- Congressional District 8 (2,038 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,838
- Invalid signatures: 200
- Total (17,255 signatures submitted)
- Total valid signatures: 14,851
- Total invalid signatures: 2,404
- Invalid signatures (congressional district known): 1,706
- Invalid signatures (congressional district not known): 698
The state confirms that Hickenlooper submitted 14,905 valid signatures for the Senate, including more than 1,500 in each congressional district.
Hickenlooper's Petition verification summary provided by the state:
- Congressional District 1 (2,204 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,899
- Invalid signatures: 305
- Congressional District 2 (2,028 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,849
- Invalid signatures: 179
- Congressional District 3 (1,983 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,794
- Invalid signatures: 189
- Congressional District 4 (2,058 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,816
- Invalid signatures: 242
- Congressional District 5 (2,045 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,818
- Invalid signatures: 227
- Congressional District 6 (2,008 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,821
- Invalid signatures: 187
- Congressional District 7 (2,188 signatures submitted)
- Valid signatures: 2,003
- Invalid signatures: 185
- Congressional District 8 (2,141 signatures submitted)
- Valid signatures: 1,905
- Invalid signatures: 236
- Total (17,322 signatures submitted)
- Total valid signatures: 14,905
- Total invalid signatures: 2,417
- Invalid signatures (congressional district known): 1,750
- Invalid signatures (congressional district not known): 667
