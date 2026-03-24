Chile anuncia una histórica alza de combustibles por la guerra en Irán y ya hay largas filas. Kast pide “responsabilidad”

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y a los partidos de oposición luego de la histórica alza de los precios del combustible anunciada la noche del lunes, que generó largas filas en estaciones de recarga antes de que la medida entre en vigor.

Chile, como uno de los mayores importadores de petróleo en la región, quedó muy expuesto ante las recientes alzas de los precios internacionales fogoneadas por la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno de Kast anunció que desde el jueves, la gasolina se elevará en torno al 32 % y el del diésel en un 62 %.

Tan solo unos minutos después del anuncio, se formaron largas filas de autos en estaciones de servicio en la capital, con clientes intentando abastecerse antes del cambio de precio.

Kast, quien asumió hace menos de dos semanas, dijo entender que las medidas son “un golpe al bolsillo” y que pueden generar manifestaciones, pero pidió mesura, en declaraciones a la prensa durante una visita a Puerto Montt. Afirmó que las eventuales protestas “tienen que ser pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”.

El Ministerio de Hacienda estimó que el costo de absorber la totalidad del aumento llegaría hasta los US$ 4.000 millones. La semana pasada, el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, anunció recortes de gastos y aseguró que el Gobierno heredó finanzas tensionadas. “Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. En esas circunstancias, tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas”, dijo Quiroz en un comunicado.

“Tenemos una crisis histórica (…) Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto”, dijo el ministro en entrevista con CNN Chile.

El Gobierno también presentó una serie de medidas paliativas, como el congelamiento de precios del transporte público en Santiago hasta fin de año y una subvención a la parafina para la calefacción durante el otoño y el invierno.

El anuncio del aumento fue rechazado por gremios del transporte, que advirtieron que la medida tendrá un efecto inflacionario. “Si el valor del litro de petróleo sube, los camioneros tenemos que tener tarifas proporcionales para poder seguir ejerciendo nuestras funciones que es transportar lo que Chile produce, importa y exporta”, apuntó el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez.

Kast reiteró que la administración del expresidente Gabriel Boric los dejó sin fondos de reserva y pidió colaboración para los proyectos de ley vinculados a la situación. La propuesta prevé reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones.

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Con información de EFE y Reuters