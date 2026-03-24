Así es el USS Nimitz, el longevo portaviones de EE.UU. que será enviado a América Latina en una de sus últimas misiones

Por German Padinger, CNN en Español

El portaviones más antiguo de EE.UU., el USS Nimitz, visitará al menos cuatro países durante una extensa gira por América Latina que llega en el contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, y a casi tres meses de la operación militar estadounidense que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Acompañado por el destructor USS Gridley, el Nimitz, un enorme buque de propulsión nuclear que entró en servicio en 1975 y fue pionero en su clase, visitará puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica y circunnavegará Sudamérica, de acuerdo con un comunicado publicado este lunes por el Comando Sur de Estados Unidos.

Durante su viaje también tendrá contactos con las Armadas de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Este podría ser uno de los últimos despliegues del veterano Nimitz, que iba a ser retirado de servicio este año, aunque la decisión se postergó hasta 2027 para coincidir con la entrada en servicio de su reemplazo, el portaviones USS John F. Kennedy, de acuerdo con un reporte de Stars and Stripes, el periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Al menos desde agosto de 2025, cuando EE.UU. comenzó un despliegue naval en el Caribe argumentando su intención de combatir el narcoterrorismo, las aguas en torno a América Latina se han acostumbrado a la presencia habitual de buques de guerra estadounidenses.

Por el mar Caribe y los océanos Atlántico y Pacífico pasaron, antes del Nimitz, el portaviones USS Gerald R. Ford, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el submarino de propulsión nuclear USS Newport News y una decena de destructores y otros buques escolta.

Algunas de estas naves participaron en los múltiples ataques contra botes presuntamente cargados con droga, y luego en el operativo militar que llevó al derrocamiento de Maduro y un cambio epocal en Venezuela y al inicio de una crisis en Cuba, que perdió en Caracas a su último gran aliado.

La Habana se enfrenta ahora a apagones casi diarios debido a la falta de petróleo venezolano y una constante presión de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, ha dicho que espera una “toma amistosa” del país.

Ahora, el turno de desplegarse en la región le toca al USS Nimitz, aunque su misión podría ser distinta. De acuerdo con el Comando Sur, el busque en su gira “fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo”.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, agregó.

CNN contactó al Departamento de Defensa de EE.UU. para conocer más sobre la misión del Nimitz en América Latina.

Según la historia oficial del buque, el USS Nimitz entró en servicio en 1975 y realizó su primer despliegue en 1976. Debe su nombre al almirante Chester William Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento se trataba del portaviones más grande y avanzado de la Armada de Estados Unidos, y el primero de una serie de diez buques gemelos que siguen en servicio hasta el día de hoy.

El USS Nimitz (identificado en la Armada como CVN-68) tiene, al igual que sus buques gemelos, un largo total de 332 metros y un desplazamiento de 87.900 toneladas, y se vale de dos reactores nucleares para navegar a una velocidad máxima de 30 nudos (unos 55 kilómetros por hora). Cada uno de estos portaviones cuesta unos US$ 4.500 millones, de acuerdo con la Armada de Estados Unidos.

Cuenta con una tripulación de 5.000 hombres, y está armado con una variedad de cañones y misiles de defensa antiaéras. Pero su activo principal son los más de 65 aviones de combate embarcados, entre los que destacan los cazabombarderos F/A-18E/F Super Hornets y los cazas de guerra electrónica EA-18G Growlers.

Durante sus 50 años en la Armada el USS Nimitz participó en las operaciones militares más importantes de EE.UU. en las últimas décadas, desde la Guerra del Golfo en 1991 hasta las Guerras de Afganistán (2001) e Iraq (2003), entre muchas otras misiones.

Los portaviones de propulsión nuclear clase Nimitz están siendo progresivamente reemplazados por la nueva clase Gerald Ford, pero se espera que aún después del retiro del primero de la serie, el USS Nimitz, sus buques gemelos sigan prestando servicio por varios años más.

Más aún debido a los problemas recientes del moderno USS Gerald Ford, que tras participar en los despliegues en el Caribe y el Mediterráneo durante las operaciones contra Irán sufrió un incendio que llevó a la cancelación del despliegue.

Quizás la última misión el longevo Nimitz ocurra precisamente en América Latina, donde Trump parece haber puesto buena parte de su atención y los recursos de EE.UU. desde su retorno a la Casa Blanca.

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