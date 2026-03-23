Cuba recupera paulatinamente la energía tras el segundo apagón total en una semana

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

Cuba avanza este lunes hacia la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) luego de sufrir el sábado el segundo colapso total del suministro en una semana, afectado por el bloqueo petrolero estadounidense frente a una infraestructura que deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones.

El SEN ya está conectado desde la provincia de Pinar del Río (oeste) hasta la de Guantánamo (este), según informó el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, mientras otras localidades en los extremos de la isla funcionan con microsistemas, circuitos cerrados más pequeños para atender servicios vitales.

En La Habana se ha restablecido el servicio de electricidad a cerca del 70 % de sus clientes, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales y el abastecimiento de agua, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE), aunque persisten las afectaciones por déficit de generación de electricidad y quedan pendientes 90 circuitos por restaurar la corriente.

La reconexión del SEN con fuentes de arranque solía hacerse con apoyo de motores de generación para llevar energía a las centrales productoras y sincronizarlas al sistema, pero la grave falta de combustible en la isla obligó a recurrir a otros equipos, como de fuente solar o hidroeléctrica.

Hasta ahora se encuentran reconectadas al SEN las centrales termoeléctricas de Santa Cruz, Guiteras (una de las principales del país), la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos (centro), y las de Felton y Renté, ambas en la zona oriental, según informó el Ministerio.

La “desconexión total” que sufrió el sistema el sábado se debió a un problema en la Unidad número 6 de la termoeléctrica Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que generó un efecto de cascada, informó UNE.

Antes de este nuevo colapso, la isla ya vivía desde hace meses un déficit energético severo, con cortes prolongados de energía diarios en La Habana y otras ciudades.

Las medidas del Gobierno de Estados Unidos, que desde inicios de año impide la llegada de combustible a la isla, han paralizado casi por completo la actividad económica del país, lo que dispara el descontento social.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia EFE