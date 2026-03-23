Caen acciones de la agencia de la banda BTS por asistencia menor a la esperada en su concierto, según reportes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

HYBE, la poderosa agencia que maneja la carrera de la famosa banda de k-pop BTS, sufrió una caída en el precio de sus acciones, según reportó este lunes BBC, luego de que asistieran menos personas de las esperadas al concierto de regreso de la agrupación en Seúl, el sábado.

Este concierto gratuito en la capital surcoreana, que se realizó en la plaza Gwanghwamun, era esperado pues marcó el regreso a los escenarios de BTS, tras casi cuatro años sin realizar en conjunto espectáculos en vivo.

Durante este tiempo, los siete integrantes de BTS —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El concierto fue transmitido en Netflix a través del programa especial “BTS: The Comeback Live | Arirang” y formó parte de la campaña de lanzamiento del quinto álbum de la banda, “Arirang”, puesto a la venta el viernes pasado.

De allí que hubiese una gran expectativa con la asistencia al show de BTS en Seúl. Según el reporte de BBC, asistieron aproximadamente 104.000 personal al concierto, menos de la mitad de los 250.000 que se esperaban.

Las acciones de HYBE habían subido en los últimos meses ante la gira de regreso y el lanzamiento de su nuevo álbum, “Arirang”. Pero, según el medio coreano Korea JoongAng News, las acciones cayeron casi un 15 %, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses.

“La acción cotizaba a 288.500 wones (US$ 191) a la 1:59 p.m., hora local, un 16,13 % menos que en la sesión anterior, según la Bolsa de Corea. […] La caída del precio de las acciones de HYBE parece deberse a que la asistencia al espectáculo quedó por debajo de lo esperado, así como a las críticas por la magnitud del personal público desplegado para el evento”, reportó el medio.

HYBE es la empresa matriz de la agencia de BTS, BigHit Music.

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