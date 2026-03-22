Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de EE.UU.

Por EFE

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, expresó el político en una entrevista con el programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC News.

“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que el país no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios sobre las declaraciones del vicecanciller y espera respuesta.

Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense.

“Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado”, declaró Rubio en ese momento.

Esta semana, Trump aseguró que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

Mientras, el bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya se agravó por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Maduro.

“Es una situación muy grave, y estamos actuando de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias. Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre”, destacó Fernández de Cossío en la entrevista con NBC News.

El político reiteró además que Cuba “no tiene ningún conflicto” con EE.UU: “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.

“Estamos abiertos a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa que estoy seguro que la mayoría de estadounidenses apoyaría”, indicó.

The-CNN-Wire

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