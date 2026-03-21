Trump amenaza con desplegar agentes de ICE en los aeropuertos el lunes si no se alcanza un acuerdo de financiación

Por Alejandra Jaramillo y Riane Lumer, CNN

El presidente Donald Trump dijo este sábado que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos el lunes si no se llega a un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en medio de un cierre parcial del Gobierno.

“Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos, y en otros lugares de todo nuestro país, ICE hará el trabajo mucho mejor que como se ha hecho nunca”, escribió el presidente en Truth Social la tarde de este sábado. “Espero con ansias desplegar a ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘PREPÁRENSE’. ¡NO MÁS ESPERAS, NO MÁS JUEGOS!”

No está claro qué función desempeñarían los agentes de ICE, ya que no están capacitados para el control de seguridad aeroportuaria. Los agentes de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tienen un periodo de formación de varios meses antes de incorporarse al trabajo, aunque empleados de aerolíneas y empresas de seguridad privadas se han asociado para controlar las filas y vigilar las puertas de salida.

Los agentes podrían desempeñar funciones más limitadas, como gestionar filas, dirigir pasajeros o facilitar el paso por los controles de seguridad, para así liberar a los agentes capacitados de la TSA para funciones de seguridad críticas.

CNN contactó al DHS y la Casa Blanca para obtener comentarios.

Trump sugirió en una publicación anterior en Truth Social este sábado que los agentes de ICE “harían la seguridad como nadie la ha visto antes, incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestro país, con especial énfasis en los procedentes de Somalia”.

La amenaza se produce mientras un estancamiento de semanas sobre la financiación del DHS ha provocado interrupciones en aeropuertos de todo el país, con trabajadores de la TSA sin recibir pago y la escasez de personal contribuyendo a los retrasos. Legisladores de ambos partidos han estado trabajando para llegar a un acuerdo para reabrir el departamento, pero una resolución sigue siendo incierta. Los demócratas exigen reformas que frenarían las políticas migratorias de Trump después de que dos personas murieran durante un aumento de la aplicación de las leyes migratorias en Minneapolis a principios de este año.

Los demócratas han estado impulsando una financiación independiente para la TSA, mientras que los republicanos han rechazado un enfoque fragmentado para financiar el DHS. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que un grupo de senadores bipartidistas, junto con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, se reuniría nuevamente este sábado, después de que una reunión un día antes fuera “productiva” y la Casa Blanca presentara una nueva propuesta a los demócratas.

Senadores demócratas condenaron este sábado la amenaza de Trump. El senador Richard Blumenthal, de Connecticut, dijo a los periodistas que la amenaza “de usar a agentes de ICE como una especie de milicia o policía estatal es contraria a la Constitución, la ley de Estados Unidos y el sentido común”.

“Si el presidente se toma en serio garantizar los salarios de la TSA, debería estar de acuerdo con nosotros en que ICE debe ser obligado a obedecer la ley, no desplegado de manera caótica por todo Estados Unidos como una fuerza policial de uso general”, añadió Blumenthal.

El senador demócrata Mark Warner, de Virginia, argumentó que la palabra de Trump “no vale nada” y que la amenaza es “una razón más por la que tenemos que financiar a la TSA”.

El senador republicano John Kennedy, por su parte, dijo que “podría ayudar” enviar agentes de ICE a los aeropuertos, pero sugirió que no es una solución definitiva a las largas filas de seguridad.

“Si están planeando usar a algunos de los agentes de ICE para ayudar con el control de multitudes y así liberar a la gente de la TSA para que haga los controles, puedo ver un escenario en el que eso podría ayudar”, dijo el legislador de Louisiana a CNN, y añadió: “A menos que esos agentes de ICE puedan ser entrenados muy rápido para convertirse en agentes de la TSA… será de apoyo, pero no determinante”.

Thune dijo que espera que se pueda alcanzar un acuerdo sobre la financiación del DHS para que, “idealmente”, “no sea necesario” tener agentes de ICE en los aeropuertos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Aaron Cooper, Richa Sharma, Dalia Abdelwahab, Veronica Stracqualursi y Camila DeChalus, de CNN.