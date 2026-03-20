Tras operativos en Sinaloa, hija del Mayo Zambada estuvo “bajo custodia”, pero fue liberada, dice el Gobierno de Sheinbaum

Por Uriel Blanco y Verónica Calderón, CNN en Español

Luego de operativos de las fuerzas armadas de México el jueves en Sinaloa, una de las hijas de Ismael “Mayo” Zambada García —señalado como uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa y que en agosto de 2025 se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos— fue puesta bajo custodia “de manera momentánea” y luego se le liberó al constatar que no tenía “ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, informó el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, llevó a cabo operativos el jueves en Sinaloa. En uno de ellos, informó en un comunicado, se detuvo a “un integrante” de “la facción Los Mayos del Cartel de Sinaloa” y “también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, identificó este viernes al detenido como Omar Osvaldo “N” y dijo que “esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, Calfornia, en Estados Unidos”.

En tanto, García Harfuch identificó a la mujer como Mónica del Rosario “N”, quien en el momento del operativo se encontraba con una menor de edad.

El secretario federal de Seguridad no dio el nombre completo de esta mujer; sin embargo, luego de ser cuestionado sobre más detalles que involucraban la posible detención de una hija del cofundador del Cartel de Sinaloa, García Harfuch dio información con la que se le puede identificar como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija del Mayo.

“(En el operativo) ella nunca fue detenida. De manera momentánea estuvo bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad; y (segundo) sobre todo para verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en EE.UU.”, explicó Harfuch.

Enseguida, el secretario de Seguridad afirmó que la mujer “fue designada… en 2007” en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EE.UU.

“Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas, de las cuales más de 200 son personas morales (empresas) y el resto personas físicas. Sin embargo, es un proceso administrativo. Desde hace casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, añadió García Harfuch.

Mónica del Rosario Zambada Niebla —así como otras tres hijas del Mayo Zambada y su exesposa— fue añadida a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (conocida como lista SDN) de la OFAC en mayo de 2007.

La OFAC incluye en esta lista tanto a empresas como a “personas, grupos o entidades, como terroristas y narcotraficantes”, designados bajo programas de sanciones contra países específicos o de sanciones sin un país relacionado. Cuando una persona o entidad está en la lista de la OFAC, “sus activos quedan bloqueados y, por norma general, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.”, menciona la oficina.

En 2007, Mónica del Rosario Zambada Niebla fue incluida en la lista SDN bajo el programa de sanciones contra cabecillas extranjeros del narcotráfico (abreviado en inglés como SDNTK). En ese momento, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que su designación se debía a “su papel en la propiedad o el control de empresas fachada y activos de (Ismael) Zambada García en México”.

Según información de la OFAC, Zambada Niebla nació en Culiacán, Sinaloa, y tiene o está por cumplir 46 años.

CNN consultó a la Semar de México para conocer más detalles de los operativos y las personas involucradas, y está en espera de respuesta.

En el comunicado del jueves, la Semar agregó que, en otro de los operativos en Sinaloa, se ubicó un inmueble “utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a Los Mayos”.

“Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque. Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida”, dijo la Marina de México.

Asimismo, la Semar indicó que en el lugar donde se encontraban estas personas se aseguraron “armas de alto poder y equipo táctico”.

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