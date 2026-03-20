MLS vs. Liga MX: así quedaron los enfrentamientos de los cuartos de final en la Concacaf Champions Cup 2026

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Concluyó la instancia de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 con los dos últimos encuentros de vuelta de este jueves. Los Ángeles Galaxy completó la obra en la revancha, logrando una victoria de 3-0 sobre el Mount Pleasant y goleando nuevamente al equipo jamaicano por 0-3 en la ida.

Por su parte, Tigres goleó 5-1 al FC Cincinnati en la revancha y consiguió una remontada de alarido en el resultado global por 5-4. Todo esto luego de haber caído en la ida también por una goleada 0-3.

Entonces, los felinos y club del estado de California fueron los últimos dos invitados a los cuartos de final. Previamente, Los Ángeles FC, Cruz Azul, Nashville SC, América, Seattle Sounders y Toluca sellaron su pase a la etapa de los ocho mejores.

La fase de los cuartos de final tendrá el atractivo de que hay cuatro equipos del fútbol mexicano y los otros cuatro del fútbol de Estados Unidos. No obstante, lo más llamativo es que no habrá cruces entre clubes de un mismo país, por lo que habrán cuatro duelos diferentes entre la MLS y la Liga MX.

El Toluca se medirá a Los Ángeles Galaxy. El plantel escarlata viene de eliminar al San Diego FC y partiría como favorito sobre el equipo californiano. El cuadro dirigido por Antonio Mohamed es actual bicampeón del fútbol mexicano y está teniendo un gran torneo en la Liga MX, al ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, el Galaxy no ha tenido un buen arranque en la MLS, pues registra cuatro puntos en sus cuatro primeros partidos.

En otra eliminatoria, el Cruz Azul jugará contra Los Ángeles FC. Este será un duelo de poder a poder porque el conjunto cementero tiene un gran plantel comandado por Nicolás Larcamón y con una base de varios futbolistas argentinos. Además, está teniendo una gran temporada en México, ubicándose en la parte alta de la tabla. Su rival será el otro club angelino, que es uno de dos equipos con el mejor inicio de la campaña en la MLS y cuenta con grandes figuras como Son Heung-min y Hugo Lloris, entre otros.

El América se jugará su boleto a la semifinal contra el Nashville en otro cruce. Las Águilas no han tenido un gran torneo en la Liga MX, peleando actualmente por los últimos lugares de la liguilla. Sin embargo, siempre son un equipo peligroso con jugadores de gran calidad. Por su parte, el Nashville viene de dar la sorpresa al dejar fuera al Inter Miami de Lionel Messi y se ubican en la parte alta de la Conferencia Este en la MLS.

Finalmente, Tigres se verá las caras con el Seattle Sounders. Este también pinta para que sea un enfrentamiento parejo, pues el cuadro mexicano pelea los primeros lugares de la tabla de posiciones en la Liga MX, mientras que el club estadounidense lucha en la parte de arriba en la tabla de la Conferencia Oeste.

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