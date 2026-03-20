Mark Robinson admite que mintió sobre la investigación de CNN que reveló comentarios inquietantes en sitio para adultos

Por Em Steck y Andrew Kaczynski, CNN

El ex vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, admitió que mintió sobre una explosiva investigación de KFile de CNN durante los últimos meses de su campaña para gobernador de 2024, que reveló su amplio historial de publicar comentarios incendiarios y racistas en un sitio web de pornografía.

Robinson inicialmente negó el reportaje y demandó a CNN por US$ 50 millones ese otoño mientras seguía adelante con su campaña para gobernador. Robinson finalmente perdió ante el actual gobernador demócrata, Josh Stein, por más de 14 puntos.

Ahora, en una reciente entrevista en un podcast, Robinson reconoció su engaño y que tenía una “obsesión” con la pornografía y el sexo. Afirma que mintió sobre el reportaje de CNN para proteger a quienes lo rodeaban, incluido el presidente Donald Trump, porque era “lo más conveniente en ese momento”.

“No diré que mentí completamente sobre algunas cosas de toda la historia. Parte de ello… tiene algo de verdad”, dijo Robinson el jueves.

Pero “si tenía que ignorar la verdad en ese momento por conveniencia de ellos, sentí que era lo correcto”, indicó Robinson.

“Desde luego, no quiero ser la persona que le cueste la elección al presidente de Estados Unidos. No quería costarle a nadie más su elección. Supongo que habrá algunas personas que sientan que sí lo hice”, comentó.

El equipo KFile de CNN informó en septiembre de 2024 que Robinson hizo una letanía de comentarios incendiarios en el foro de mensajes de un sitio web de pornografía una década antes, en los que se autodenominó un “¡NAZI negro!” y expresó apoyo a restablecer la esclavitud. Los comentarios se hicieron bajo el seudónimo, minisoldr, que CNN pudo vincular con Robinson al cotejar numerosos detalles biográficos y una dirección de correo electrónico compartida.

Robinson negó categóricamente la historia ante CNN en una entrevista en ese momento.

“Esto no somos nosotros. Estas no son nuestras palabras. Y esto no es nada que sea característico de mí”, aseguró Robinson.

A pesar de la presión ejercida por los republicanos para que abandonara la contienda, Robinson permaneció en ella, mientras que su equipo de campaña se desintegró rápidamente.

Después de dejar el cargo, Robinson retiró la demanda por difamación contra CNN y prometió retirarse de la política.

Durante una entrevista de 90 minutos en “After the Call”, un podcast presentado por el pastor Josh Hall, radicado en Florida, Robinson profundizó en su infancia, sus luchas con su obsesión por el sexo y la pornografía, y admitió parte de lo reportado en la historia de CNN.

“Más que nada, ya sabe, las acusaciones de que vi pornografía y estuve involucrado con personas que veían pornografía, y eso era absolutamente cierto”, dijo Robinson.

Robinson dijo que estaba hablando sobre su “obsesión” con la pornografía porque cree que personas como él, que lucharon y se recuperaron de ello, son los mejores mensajeros para ayudar a otros que están pasando por dificultades similares.

“La única vergüenza en ello es permanecer atrapado en ello”, señaló.

Robinson también sugirió que algunas cosas que su alias en línea, minisoldr, publicó le fueron atribuidas falsamente. “No niego el hecho de que en algún momento dije suficientes cosas lascivas como para que ciertamente pudieran parecer así”.

No está claro a qué comentarios se refiere Robinson.

También sostuvo que, de haber seguido sus instintos y reemplazado a su personal en el verano antes de la elección, podría haber sobrevivido al escándalo.

“Debí haber cambiado los equipos de campaña en el verano y llevar mi campaña en una dirección completamente diferente. Y si lo hubiera hecho, creo que incluso con el escándalo de CNN, creo que aún habría ganado esa contienda”, dijo.

Cuando el presentador le preguntó si podía volver a ese momento y tomar esa decisión o reconocer la historia, Robinson no dudó.

“No, haría exactamente lo mismo”, dijo, y agregó que la historia “nunca se trató de mí”.

“Para los demás, para las personas que me lo estaban haciendo, no se trataba de mí. Se trataba de una causa mucho más grande que eso. Y ellos sabían que podían usarme para destruir a las personas a mi alrededor, incluido el presidente; lo harían. Y por eso tomaría exactamente la misma decisión”.

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