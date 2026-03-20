Cuba le regala un fusil AKM al cantautor Silvio Rodríguez por su “patriótica disposición” a defender el país

Por Anabella González, CNN en Español

El Gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le regaló este viernes un fusil AKM y una réplica de la misma arma al cantautor cubano Silvio Rodríguez por su “patriótica disposición” para defender al país, que atraviesa una grave crisis que se ha profundizado en las últimas semanas por la tensión creciente con Estados Unidos.

“Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria”, dijo este viernes la Presidencia de Cuba en un comunicado, que dio a conocer públicamente el reconocimiento.

El reconocido compositor cubano, que en su biografía se define como “trovador y dibujante”, tiene una extensa militancia política en la isla, donde fue electo diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1993 hasta su retiro, en el año 2008. En 1961, siendo adolescente, se inscribió en las milicias estudiantiles antes de la invasión de Bahía de Cochinos, llevada a cabo ese mismo año por Estados Unidos durante la presidencia de John F. Kennedy.

La ceremonia de entrega del fusil fue en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en la fecha en que el país celebra el Día Nacional de la Defensa. Allí estuvo presente el presidente Díaz-Canel, a quien se lo ve sonriente con ropa militar —inició su carrera como militar— junto al músico en imágenes difundidas por el Gobierno cubano.

El reconocimiento de las autoridades cubanas a Rodríguez ocurrió luego de que el músico escribiera, en un comentario a una publicación de su blog “Segunda Cita”, las siguientes palabras: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

El AKM es una variante del icónico fusil de asalto ruso AK-47, y constituye el arma básica de la infantería cubana. Dado que en el país existe el servicio militar obligatorio, una gran cantidad de personas han tenido contacto con el AKM y otros armamentos.

El comentario, hecho en una publicación titulada “Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita” —escrita por Josué Veloz Serrade y compartida por Rodríguez en su blog— se refiere al texto, que habla de un “asedio geopolítico” contra Cuba y cuestiona lo que considera la falta de apoyo internacional a la isla frente al embargo económico del Gobierno de Estados Unidos.

La escasez de petróleo afecta a Cuba desde que perdió los envíos de Venezuela, su principal proveedor, y también de México, por las amenazas arancelarias tras el operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.

Esto ha profundizado y acelerado la crisis en el país, que se deteriora cada vez más ante la presión estadounidense. El impacto es evidente en la falta de electricidad, de gasolina, en los servicios médicos y hasta en los servicios públicos esenciales.

Desde hace semanas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump habla sobre “un gran cambio” y también de “tomar” la isla, debido al debilitamiento y la situación crítica que atraviesa. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, también declaró públicamente días atrás desde la Casa Blanca que considera que Cuba necesita “nueva gente al mando” porque su economía “ya no funciona”.

El Gobierno de Cuba confirmó que funcionarios cubanos tuvieron diálogo con el Gobierno estadounidense para buscar soluciones al embargo, al que los cubanos consideran un bloqueo, pero este viernes dejó en claro que el sistema político de la isla no es objeto de negociación.

“Lo que sí puedo confirmar categóricamente, y está entre las líneas de lo que dijo el presidente (Díaz-Canel), es que el sistema político cubano no es objeto de negociación y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún directivo en Cuba es objeto de negociación con Estados Unidos ni con el gobierno de ningún país”, dijo este viernes Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en conferencia de prensa desde La Habana.

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Con información de Uriel Blanco y Germán Padinger, de CNN.