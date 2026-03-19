¿Qué significa “Arirang”, el nombre del nuevo disco de BTS?

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

La espera para los fans de BTS terminó, la madrugada de este 20 de marzo por fin se realizó el lanzamiento de “Arirang” el quinto álbum musical en la carrera de la banda procedente de Corea del Sur. Pero, ¿qué significa “Arirang”?

De acuerdo con la UNESCO, el término se refiere a un canto lírico popular en el país asiático que se transmite de forma oral. Dentro de este canto se tocan diversas temáticas como las penas, las alegrías, la felicidad.

También llama la atención que “Arirang” se refiere a la separación y al encuentro, lo que podría relacionarse ampliamente con lo ocurrido a los cantantes y sus seguidores, quienes se han tenido que separar por casi cuatro años para que los integrantes de la agrupación pudieran cumplir con el servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur.

Pero ese alejamiento ha llegado a su fin y ahora los integrantes de BTS tienen su esperado reencuentro con sus incondicionales de todo el mundo.

Ellos mismos explicaron su emoción de poder volver a tener contacto con sus fans previo al lanzamiento de su más reciente videoclip, “Swim”.

En esa producción expresaron que el tema musical muestra su paso a través de diversos desafíos para continuar su camino con su audiencia, con la que por fin se han podido reunir.

Según la UNESCO, existen 36 variantes registradas de la melodía “Arirang” y suele interpretarse en ambientes de confianza como la familia, los amigos, así como en celebraciones.

Incluso se explica que en diversas ciudades de Corea del Sur existen artistas que se dedican a la interpretación de estos cantos.

También existen asociaciones enfocadas en las preservación y transmisión de esta tradición que es vista como una forma de fomentar el respeto y el desarrollo social, mientras se expresan los sentimientos y se alivian las penas.

El término “Arirang” fue inscrito en 2014 en La Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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