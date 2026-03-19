La postulación de Markwayne Mullin para dirigir el DHS avanza luego de que un senador demócrata se uniera a los republicanos

Por Morgan Rimmer, CNN

La propuesta de Markwayne Mullin para ocupar el cargo de secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) será sometida a una votación ante el pleno del Senado, después de que el senador demócrata John Fetterman se uniera a los republicanos en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado para dar curso a la misma.

La recomendación de la comisión dependió de la decisión de Fetterman de votar junto al lado de los republicanos, después de que el presidente republicano de la comisión, Rand Paul, declarara que no apoyaría a Mullin, citando preocupaciones respecto al temperamento del senador por Oklahoma.

La comisón votó a favor de dar curso a la postulación con un resultado de 8 a 7.

El senador Gary Peters, el demócrata de mayor rango en la comisión, declaró al inicio de la audiencia que tenía previsto votar en contra, cuestionando también si el legislador poseía la “experiencia o el temperamento” necesarios para desempeñar dicho cargo.

De ser confirmado, Mullin dirigirá un departamento con más de 260.000 empleados que supervisa agencias críticas, entre las que se incluyen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Administración de Seguridad del Transporte y la Guardia Costera.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha manifestado que espera celebrar la votación para la confirmación de Mullin a principios de la próxima semana.

El senador Fetterman, quien emitió el voto decisivo para hacer avanzar la postulación del senador republicano Markwayne Mullin para convertirse en secretario del DHS, explicó su decisión este jueves.

Decidió respaldar a Mullin —dijo en una publicación en X— debido a la “relación de trabajo sólida, comprometida y constructiva” que mantienen.

“En enero, insté al presidente a destituir a Noem, y así lo hizo. Realmente abordé la confirmación de mi colega y amigo, el senador Mullin, con una mente abierta. Necesitamos un líder en el DHS. Debemos reactivar el DHS. Mi voto a favor se fundamenta en una relación de trabajo sólida, comprometida y constructiva con el senador Mullin en aras de la seguridad de nuestra nación”, escribió Fetterman.

El presidente Donald Trump anunció a principios de este mes el relevo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y designaría a Mullin —un republicano de Oklahoma— para reemplazarla.

La postulación de Mullin pasará ahora a una votación de confirmación ante el pleno del Senado de EE.UU.

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