Cómo México y Colombia detuvieron a un prófugo por el crimen de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Una operación de seguridad conjunta entre México y Colombia logró la captura en Ciudad de México de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, procesado como uno de los presuntos autores intelectuales en el caso del asesinato del excandidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, según señalaron este miércoles los gobiernos de ambos países.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, la Secretaría de la Marina y el Instituto de Migración de México, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ejecutaron la detención del sospechoso tras acciones de inteligencia y seguimiento en tiempo real del cabecilla de la banda delictiva ecuatoriana Los Lobos, vinculada al narcotráfico, minería ilegal y crimen transnacional.

Las autoridades mexicanas informaron que alias “Lobo Menor” se identificó como ciudadano colombiano bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, en la colonia de Polanco en Ciudad de México. Posteriormente fue ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

“Se desplegó un operativo coordinado que permitió su detención sin uso de la violencia y en estricto apego a los derechos humanos. Estas acciones se realizaron con el apoyo de autoridades colombianas a través de los canales de cooperación policial y migratoria”, indicó este miércoles la Secretaría de Seguridad de México en un comunicado.

En febrero de este año, un juez ordenó prisión preventiva en contra de alias “Lobo Menor”, quien se mantenía como prófugo de la justicia, según dijo la Fiscalía de Ecuador. CNN intenta averiguar si Aguilar Morales tiene representación legal.

La oficina de Migración Colombia informó que Ángel Esteban Aguilar Morales era requerido internacionalmente a través de circular roja de Interpol y su detención se produjo en el aeropuerto de Bogotá tras su arribo en un vuelo procedente de México.

“El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano. Sin embargo, gracias a mecanismos de cooperación internacional y a los protocolos de verificación de la autoridad migratoria de Colombia, se logró establecer su verdadera identidad”, puntualizó.

Migración Colombia adelantó que alias Lobo Menor fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial. “Este resultado demuestra que Colombia es un país con instituciones sólidas y con personal comprometido que trabaja de manera articulada por la seguridad nacional”, dijo la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre esta operación de Colombia y México y señaló en su cuenta de X que “como resultado de la operación ‘JERICÓ’ realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias LOBO MENOR en el sector de Polanco en la Ciudad de México”.

“Es un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, enfatizó Petro.

El ministro del Interior de Ecuador, Jhon Reimberg, señaló que Angel Esteban Aguilar tiene una orden de captura por su vinculación dentro del caso del asesinato del Fernando Villavicencio, que ocurrió en agosto de 2023 cuando el entonces candidato salía de un mitin político en Quito.

“Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos”, advirtió Reimberg.

Esta detención se produce en medio de tensiones ente Ecuador y Colombia debido a los señalamientos mutuos de falta de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Además, Ecuador mantiene rotas sus relaciones con México desde abril de 2024, tras la incursión armada de la policía ecuatoriana a la embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

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