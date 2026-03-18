Revancha de los octavos de la Champions League: partidos, resultados, fechas, horarios y cómo sigue

Por Federico Leiva, CNN en Español

La gran final en el estadio Puskás de Hungría se siente cada vez más cerca, y este miércoles, la UEFA Champions League dará un nuevo paso hacia la definición por la “Orejona”, cuando se definan los últimos cuatro equipos clasificados a los cuartos de final del torneo.

Atrás este martes quedaron las clasificaciones del Real Madrid, que se impuso en Inglaterra por 2-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola; la del PSG, que goleó a Chelsea a domicilio por 3-0; y el claro triunfo del Arsenal sobre el Bayer Leverkusen por 2-0.

La noticia del día fue el fin del sueño para el sorprendente Bodo/Glimt, que llegaba a Portugal con una ventaja de 3-0 en el marcador. Sin embargo, la revancha fue totalmente distinta, y el Sporting de Lisboa también ganó 3-0 para mandar la serie al tiempo suplementario, donde volvió a marcar dos veces para sentenciar la eliminatoria por 5-3.

En los partidos de este miércoles, el Tottenham tiene una misión imposible ante el Atlético de Madrid, que ganó la ida por 5 a 2. No muy lejos de Londres estará jugando el Liverpool, que comenzará solo un gol abajo del Galatasaray de Turquía.

Por su parte, el FC Barcelona tiene un partido riesgoso ante el Newcastle, que lo superó en el juego en el primer encuentro, aunque el marcador terminó 1-1 gracias a un penal de Lamine Yamal. Además, el Bayern Munich tiene un trámite que cumplir tras el 6-1 que logró como visitante del Atalanta.

Ya no existe el desempate por goles de visitante, así que las cuentas son más claras: si hay empate en el global, se define en tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y, en caso de continuar, penales.

34’ ⚽ Goncalo Inácio (SPO)

61’ ⚽ Pedro Goncalves (SPO)

78’ ⚽ Luis Suárez (SPO) -penal-

92’ ⚽ Maximiliano Araújo (SPO)

120+1 ⚽ Rafael Nel (SPO)

Partido de ida: Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa

20’ 🔴 Bernardo Silva (MCI)

22’ ⚽ Vinícius Jr. (RMA) -penal-

41’ ⚽ Erling Haaland (MCI)

90+2 ⚽ Vinícius Jr. (RMA)

Partido de ida: Real Madrid 3-0 Manchester City

6’ ⚽ Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

15’ ⚽ Bradley Barcola (PSG)

62’ ⚽ Senny Mayulu (PSG)

Partido de ida: Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Partido de ida: Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

36’ ⚽ Eberechi Eze (ARS)

63’ ⚽ Declan Rice (ARS)

6’ ⚽ Raphinha (BAR)

15’ ⚽ Anthony Elanga (NEW)

18’ ⚽ Marc Bernal (BAR)

28’ ⚽ Anthony Elanga (NEW)

45’+7 ⚽ Lamine Yamal (BAR) -penal-

Partido de ida: Newcastle United 1-1 FC Barcelona

Liverpool vs. Galatasaray

Partido de ida: Galatasaray 1-0 Liverpool

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Tottenham vs. Atlético de Madrid

Partido de ida: Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Bayern Munich vs. Atalanta

Partido de ida: Atalanta 1-6 Bayern Munich

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

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