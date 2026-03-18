Portaaviones de EE.UU. se aleja de la guerra con Irán para reparaciones tras un incendio

Por Haley Britzky, CNN

El portaaviones USS Gerald R. Ford se está alejando de las operaciones vinculadas a la guerra con Irán y navega hacia la base de la Marina de EE.UU. en Creta para reparaciones tras un incendio la semana pasada en el área de lavandería del buque, informó un funcionario estadounidense.

El movimiento del portaaviones más avanzado de la Marina se produce mientras las operaciones militares contra Irán siguen en pleno desarrollo, en particular mientras EE.UU. busca formas de reducir la amenaza de Irán al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. El portaaviones ha servido como una plataforma lista para que cazas estadounidenses participen en la campaña bélica en Medio Oriente.

El incendio del 12 de marzo no estuvo relacionado con combate, dijo entonces las Fuerzas Armadas de EE.UU. Dos marineros recibieron tratamiento médico por lesiones que no ponían en riesgo su vida y se encontraban en condición estable.

El funcionario estadounidense dijo que el Ford, que navegaba en el mar Rojo, estaría en la bahía de Souda, en Creta, “por un breve período para realizar reparaciones”, lo que determinaría qué se puede arreglar de inmediato y qué podría necesitar arreglarse cuando el buque regrese a su puerto base después de su despliegue. Los otros buques dentro del Grupo de Ataque de Portaaviones Ford permanecen donde están en la región y no se unirán al Ford en la bahía de Souda.

USNI News informó primero que el Ford se dirigía a la bahía de Souda para reparaciones.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dijo el viernes que el Pentágono estaba al tanto del incendio a bordo del Ford.

“Pensamos en la tripulación que resultó herida en el incendio”, dijo Caine durante una conferencia de prensa del Pentágono. “Creemos y esperamos que todos estén bien y estamos agradecidos por eso”.

El Ford —el portaaviones más avanzado de la Marina— ha estado desplegado durante meses, primero en el Caribe como parte del refuerzo militar de EE.UU. en la región en medio de tensiones elevadas con Venezuela. En febrero, el presidente Donald Trump dijo que enviaría el grupo de ataque de portaaviones al Medio Oriente en una medida para ejercer más presión sobre Irán.

El grupo de ataque ingresó al mar Mediterráneo a finales de febrero. El Grupo de Ataque de Portaaviones USS Abraham Lincoln también fue desplegado en la región.

El Ford podría batir un récord por el despliegue de portaaviones más largo posterior a Vietnam si permanece desplegado hasta mediados de abril, según USNI News. Salió para su despliegue al Caribe el 24 de junio de 2025, según el Comando Sur de EE.UU.

El incendio de la semana pasada siguió a reportes de problemas constantes de plomería a bordo del portaaviones, aunque la Marina dijo que esos problemas no tuvieron impacto en las operaciones del portaaviones.

The New York Times informó esta semana que tomó más de 30 horas apagar el incendio, y que 600 miembros de la tripulación perdieron sus camas. Sin embargo, el funcionario estadounidense dijo que todo el esfuerzo de respuesta al incendio tomó 30 horas —apagar el fuego, limpiar los daños por agua u otras sustancias utilizadas para apagar el fuego, y asegurar que no hubiera rebrotes—, no que el incendio en sí ardiera durante 30 horas.

El funcionario también dijo que poco más de 100 camas resultaron dañadas en el incendio, ya que algunas áreas para dormir son adyacentes al área de lavandería. Pero reconocieron que, en total, aproximadamente 600 marineros fueron desplazados de sus áreas para dormir o literas. El desplazamiento podría ocurrir porque su cama específicamente fue afectada —a veces las camas son compartidas por miembros del servicio que están en turnos opuestos— o porque se considera que todo el espacio es inhabitable debido al humo o a daños por agua en algunas de las camas.

El grupo de ataque del Ford está compuesto por el portaaviones y su ala aérea embarcada, así como por destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke: el USS Mahan, el USS Bainbridge y el USS Winston S. Churchill.

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