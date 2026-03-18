¿Podría cerrar tu aeropuerto si los agentes de seguridad de la TSA no se presentan a trabajar? Esto dicen los expertos

Por Alexandra Skores, CNN

El estancamiento en Washington sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos y frustración entre los viajeros, pero ahora los pasajeros podrían ver incluso el cierre total de algunos aeropuertos, advierte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

“No es una exageración sugerir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, en particular los más pequeños, si aumentan las ausencias”, dijo el martes Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA.

Aunque la TSA no tiene técnicamente la autoridad para cerrar un aeropuerto de forma unilateral, los pasajeros y las tripulaciones deben pasar por controles de seguridad antes de que los aviones puedan despegar y, si no hay personal para hacerlo, no pueden volar.

“Tomamos estas decisiones aeropuerto por aeropuerto”, dijo Stahl a CNN el miércoles. “A medida que pasan las semanas, nuestros agentes de la TSA, mientras no reciban pago, seguirán faltando al trabajo; no pueden costear presentarse y terminarán renunciando por completo”.

Se trata del más reciente efecto en cadena del mes sin financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Demócratas y republicanos permanecen estancados en una disputa sobre la reforma migratoria.

Los trabajadores de la TSA no recibirán otro pago por su trabajo durante el cierre hasta que el departamento reabra. Líderes sindicales dicen que algunos han renunciado y muchos otros han tomado ausencias no programadas porque no pueden costear la gasolina o el cuidado infantil necesario para acudir al trabajo.

Más de un tercio del personal de la TSA en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta no se presentó el miércoles y más de la mitad de los trabajadores en el Aeropuerto Hobby de Houston faltaron el viernes pasado, pero es poco probable que estos grandes centros enfrenten cierres debido al alto volumen de pasajeros que manejan.

Todo se reduce a priorizar, dijo John Pistole, exadministrador de la TSA durante el Gobierno de Barack Obama.

“Si yo aún fuera el administrador, lo que pediría son las cifras de pasajeros diarias y semanales, analizarlas detenidamente junto con los niveles de personal”, dijo Pistole, al señalar que las decisiones se tomarían según la actividad de cada aeropuerto.

Hasta ahora, la TSA no ha suspendido todos los controles de seguridad en ningún aeropuerto durante el cierre, y los expertos dicen que agotarán todas las demás opciones antes de hacerlo.

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, tres de los siete puntos de control permanecieron cerrados el miércoles “para optimizar las operaciones”, informó el aeropuerto. Todas las puertas de embarque siguen siendo accesibles desde cualquier punto de control, aunque pueden requerir caminatas más largas.

La TSA opera regularmente una Fuerza Nacional de Despliegue de agentes que se ofrecen como voluntarios para ser enviados a aeropuertos con escasez de personal, pero Stahl dijo que este recurso ya está completamente agotado.

En escenarios más extremos, los aeropuertos grandes podrían trasladar personal desde aeropuertos más pequeños cercanos para mantener los controles en funcionamiento, dijo Keith Jeffries, exdirector federal de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group.

“Lo que él está diciendo, en mi opinión, es que si continúan las carencias de personal, se retirará personal de aeropuertos más pequeños para cubrir los más grandes y evitar que el sistema de transporte colapse por completo”, afirmó.

Los aeropuertos que permanezcan abiertos con personal limitado verán aumentar los tiempos de espera, dijo Pistole. Los procedimientos de revisión, como las inspecciones físicas, también podrían verse afectados si no hay suficiente personal de determinado sexo.

El cierre de aeropuertos por falta de personal de la TSA no es algo que las organizaciones que operan terminales en todo el país consideren probable, dijo a CNN una fuente familiarizada con las operaciones aeroportuarias.

“Quizás haya tiempos de espera más largos, pero no el cierre de aeropuertos”, dijo la fuente. “Al mismo tiempo, los aeropuertos nunca comprometerán los estándares de seguridad”.

En última instancia, dijo Jeffries, hablar del cierre de aeropuertos debería servir como advertencia tanto para los pasajeros como para el Congreso sobre lo grave que podría volverse la situación si no se toman medidas pronto.

“La realidad es que esto va a empeorar antes de mejorar, si no vemos algún tipo de acción”, dijo Stahl.

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Con información de Pete Muntean, de CNN.