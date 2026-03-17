Una madre que publicó un libro infantil sobre el duelo tras la muerte de su esposo es declarada culpable por su homicidio

Por Nicki Brown, CNN

Un jurado en Utah declaró culpable a Kouri Richins de homicidio y de todos los demás cargos que enfrentaba por la muerte en 2022 de su esposo, Eric Richins, quien falleció por una dosis letal de fentanilo.

El jurado deliberó durante unas tres horas tras escuchar los alegatos finales el lunes. Además de homicidio con agravantes, el panel de ocho personas declaró a Kouri Richins culpable de intento de homicidio con agravantes por un intento fallido de matar a su esposo en el Día de San Valentín, semanas antes de su muerte. También fue declarada culpable de falsificación y de dos cargos de fraude de seguros relacionados con la póliza de vida de Eric Richins.

La madre de tres hijos —que publicó un libro infantil sobre el duelo tras la muerte de su esposo— inclinó la cabeza cuando se leyó el veredicto de culpabilidad en el tribunal. Podría ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena máxima por el cargo de homicidio. La lectura de su sentencia está prevista para el 13 de mayo.

Durante 13 días los fiscales presentaron a más de 40 testigos que declararon sobre presuntos problemas en el matrimonio de los Richins, su relación extramarital con otro hombre y los millones de dólares en deudas que tenía, factores que, según la Fiscalía, la motivaron a envenenar mortalmente a su esposo.

“No tenía el dinero para dejar a Eric ni el dinero para salvar su negocio”, dijo el fiscal Brad Bloodworth en su alegato final el lunes, al describir a la acusada como una persona centrada en mantener la apariencia de su éxito y nivel de vida. “Kouri Richins es una persona intensamente ambiciosa. Es alguien que asume riesgos. Había una forma de seguir adelante: Eric tenía que morir”.

Eric Richins fue encontrado muerto en la vivienda de la pareja en Kamas, Utah, en la madrugada del 4 de marzo de 2022. Una autopsia reveló que tenía aproximadamente cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo.

Aproximadamente un año después de la sobredosis mortal de su esposo, Kouri Richins publicó un libro infantil para ayudar a sus tres hijos a sobrellevar el duelo por la pérdida de su padre. Semanas después de aparecer en un programa de televisión local para promocionar su libro, fue arrestada y acusada de homicidio con agravantes en relación con su muerte.

La defensa dio por concluido su caso el jueves pasado sin presentar testigos. Los abogados de Kouri Richins argumentaron que fue responsabilizada injustamente por la muerte de su esposo tras una investigación deficiente y sesgada.

“No pueden decirles cómo Eric ingirió ese fentanilo”, dijo la abogada defensora Wendy Lewis en su alegato final el lunes. “No han hecho su trabajo y ahora quieren que ustedes saquen conclusiones basadas en pruebas muy débiles”.

Tras el veredicto, una de las hermanas de Eric Richins agradeció a todos los que “trabajaron incansablemente para hacer justicia para Eric”.

“Ahora nuestro enfoque está en honrar la vida de Eric y apoyar a sus hijos, mientras todos seguimos sanando”, dijo Amy Richins fuera del tribunal en Park City.

En un comunicado a CNN antes de que se anunciara el veredicto, el equipo de defensa de Richins dijo que la Fiscalía no había logrado probar su caso más allá de toda duda razonable.

“Durante las últimas semanas, el jurado ha tenido la oportunidad de escuchar todas las pruebas —no los titulares, no la especulación, sino los hechos—”, dijeron sus abogados en el comunicado el lunes.

“Creemos en el sistema de jurados y confiamos en el proceso. Kouri debería finalmente poder volver a casa con sus tres hijos pequeños y comenzar a reconstruir su vida”.

En el juicio, los fiscales argumentaron que Kouri Richins mató a su esposo para obtener un beneficio económico de su muerte y porque estaba infeliz en su matrimonio.

El jurado vio decenas de mensajes de texto afectuosos entre Richins y quien era entonces su novio, Robert Josh Grossmann, incluidos algunos en los que la acusada decía que soñaba con su futuro juntos, aunque Grossmann declaró que esa posibilidad era más fantasía que realidad.

Varios testigos declararon sobre supuestos conflictos en la relación de los Richins, y dos amigos dijeron que Kouri Richins les había contado que se sentía “atrapada” en su matrimonio.

“Ella estaba infeliz”, dijo Bloodworth el lunes. “Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejar su dinero”.

Aunque sus amigos dijeron que Kouri Richins parecía tener éxito financiero, un contador forense declaró que su negocio inmobiliario de compra y reventa de viviendas estaba “colapsando”. Su patrimonio neto era negativo en US$ 1,6 millones el día después de la muerte de su esposo, según el experto.

La vida de Eric Richins estaba asegurada por aproximadamente US$ 2,2 millones a través de varias pólizas, incluida una que, según los fiscales, Kouri Richins solicitó de manera fraudulenta. La solicitud de la póliza de seguro de vida por US$ 100.000 contenía errores, incluido un número de Seguro Social incorrecto para Eric Richins, declaró un agente de seguros. Un especialista forense en documentos testificó que la firma de Eric Richins en la solicitud probablemente fue falsificada.

“Kouri Richins quería matar a Eric Richins, por lo que contrató una póliza de seguro sobre su vida para obtener dinero por su muerte”, dijo Bloodworth al jurado. “Luego mató a Eric Richins y después presentó una reclamación para obtener el dinero”.

En su propio alegato final, Lewis argumentó que Eric Richins habría sido más útil financieramente para su esposa si hubiera estado vivo, ya que el dinero del seguro de vida no habría cubierto todas sus deudas.

“Kouri gastó ese seguro de vida en cuestión de semanas y aún seguía endeudada”, dijo.

Los fiscales también acusaron a Kouri Richins de intentar matar a su esposo con un sándwich envenenado en el Día de San Valentín de 2022, diez días después de que esa póliza entrara en vigor. Eric Richins llamó a dos amigos ese día y les dijo que sentía que iba a morir después de comer el sándwich, según documentos judiciales.

Unas semanas después, Eric Richins estaba muerto. La cantidad de fentanilo encontrada en su organismo, dijo Bloodworth, “muestra que Kouri Richins quería que Eric no solo muriera, sino que muriera completamente”.

La noche de su muerte, Eric y Kouri Richins tomaron una bebida para celebrar un logro en el negocio inmobiliario de ella, según una declaración que ella dio a las autoridades. Escritos de Kouri Richins encontrados en la vivienda familiar indican que la pareja bebió un cóctel Moscow Mule y un trago de lemon drop.

En su alegato final del lunes, Bloodworth sostuvo que Kouri Richins utilizó las bebidas para administrar las drogas mortales a su esposo, al afirmar que había “aprendido de su error” en el Día de San Valentín.

“Se puede sazonar un sándwich con fentanilo, Eric puede comerlo, notar que algo está mal y dejar el sándwich contaminado con fentanilo”, dijo el fiscal. “Pero si se toma de un trago un lemon drop, para cuando Eric note que lo tomó, ya estará en su organismo. El Moscow Mule, solo para asegurarse”.

Lewis rechazó ese argumento y sostuvo que no hay pruebas de que el fentanilo haya sido colocado en la bebida de Eric Richins.

“Eso fue un argumento. Un argumento no es evidencia”, dijo. “(El estado) esperó hasta el alegato final para decirles: ‘Oh, lo puso en una bebida’, sin ninguna prueba que respalde eso”.

Carmen Lauber, una empleada doméstica que trabajaba para Kouri Richins, declaró que la mujer de Utah le pidió pastillas ilícitas en varias ocasiones a comienzos de 2022.

Lauber dijo que compró pastillas a un hombre llamado Robert Crozier en una gasolinera en Draper, Utah, en dos ocasiones antes de la muerte de Eric Richins y una tercera poco después. Datos de teléfonos celulares mostraron que los dispositivos de Lauber y Crozier estuvieron cerca de la gasolinera el 11 de febrero, el 26 de febrero y el 9 de marzo de 2022.

“Son esas drogas ilícitas de la calle las que Kouri utilizó para matar a Eric Richins”, dijo Bloodworth.

En su alegato final, Lewis cuestionó la memoria y credibilidad de Lauber, al afirmar que repitió la versión de los investigadores para que la ayudaran a evitar un castigo en otros cargos penales no relacionados con el caso Richins.

Mensajes entre Lauber y Kouri Richins de comienzos de 2022 fueron eliminados de ambos teléfonos, declaró un analista forense digital, pero los investigadores lograron recuperar decenas de búsquedas en línea realizadas desde un teléfono que Kouri Richins comenzó a usar en abril de 2022. Entre las búsquedas había consultas sobre cómo eliminar datos de teléfonos celulares de forma remota, cómo los investigadores recuperan mensajes eliminados, prisiones para mujeres en Utah y pagos de seguros de vida.

Las búsquedas incluían: “¿cuál es una dosis letal de fentanilo? (sic)”, “¿cuál es el patrimonio neto de Kouri Richins Kamas?” y “si alguien muere envenenado (sic), ¿cómo se registra la causa en el certificado de defunción?”.

“No buscó qué pasa si alguien sufre una sobredosis accidental”, dijo Bloodworth el lunes. “No busca si alguien muere por razones desconocidas. Busca si alguien es envenenado, porque eso es lo que ocurrió”.

Bloodworth también mostró al jurado una carta escrita a mano recuperada de la celda de Kouri Richins en septiembre de 2023. Según dijo, la carta detallaba una “historia falsa” que Kouri Richins quería que su hermano transmitiera a su entonces abogado, sugiriendo que Eric Richins le pidió comprar drogas a Carmen Lauber.

Sin embargo, durante toda la investigación sobre la muerte de su esposo, Kouri Richins nunca dijo a las autoridades que compró drogas para él, señaló Bloodworth.

“Cuatro meses después de ser arrestada por el homicidio de Eric Richins, un año y medio después de haberlo matado, ella sabe que compró fentanilo y tiene que explicarlo”, dijo Bloodworth. “¿Y cómo lo explica, un año y medio después de matar a Eric Richins? Culpa a Eric”.

Lewis dijo que las autoridades no investigaron completamente las afirmaciones de la carta porque no estaban buscando pruebas que pudieran demostrar la inocencia de Kouri Richins.

“Es absolutamente posible que todo lo que dijo en esa carta sea cierto”, afirmó.

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