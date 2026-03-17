¿Por qué el debate sobre la aplicación de las leyes de inmigración está causando largas filas en los aeropuertos?

Por Rebekah Riess, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional —que incluye a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)— carece de fondos para el resto del año fiscal 2026; esto ocurre mientras los demócratas exigen cambios en las operaciones de control de inmigración de la agencia, después de que agentes federales mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el pasado mes de enero.

La muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Nicole Good durante las protestas en Minneapolis provocó una indignación pública generalizada y llevó a los demócratas del Senado a exigir reformas a cambio de su apoyo a un paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Los demócratas han manifestado su deseo de restringir las patrullas itinerantes, endurecer los parámetros relativos a las órdenes de registro y detención, hacer más estrictas las políticas sobre el uso de la fuerza y ​​exigir que los agentes del ICE porten cámaras corporales y se retiren las mascarillas.

Los republicanos se han opuesto a casi todos esos cambios, y algunos han presionado para obtener concesiones por parte de los demócratas, como tomar medidas enérgicas contra las llamadas “ciudades santuario”.

Una fuente familiarizada con las conversaciones entre ambos partidos advirtió que una oferta presentada la noche del lunes por los demócratas a la Casa Blanca no hizo avanzar el debate de manera significativa y que los negociadores siguen, en gran medida, aferrados a sus posturas iniciales.

Financiar únicamente a la TSA tampoco parece ser una opción viable. Los demócratas han presionado para financiar partes clave del DHS —incluida la TSA— mientras continúan las conversaciones sobre el ICE; sin embargo, los republicanos han argumentado que los legisladores no deberían adoptar un enfoque fragmentado, sino financiar a la agencia en su totalidad.

“En este momento, podríamos estar pagando a los agentes de la TSA, financiando a la FEMA antes de que ocurra el próximo desastre, protegiendo nuestras defensas cibernéticas y asegurándonos de que la Guardia Costera reciba su salario. Pero los republicanos dijeron que no”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Los demócratas han intentado —en seis ocasiones distintas— aprobar proyectos de ley sencillos para mantener operativas estas partes críticas del Departamento de Seguridad Nacional mientras prosiguen las negociaciones. En seis ocasiones, los republicanos subieron a la tribuna y bloquearon dichas iniciativas”.

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