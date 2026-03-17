Las 5 cosas que debes saber este 17 de marzo

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La red eléctrica de Cuba colapsa tras semanas de bloqueo petrolero. Tormentas invernales en EE.UU. Los más vulnerables ante la política inmigratoria de Trump. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Mientras el presidente Donald Trump presiona a los aliados de Estados Unidos para que aporten fuerzas navales destinadas a proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, expertos en la materia afirman que tal iniciativa presenta un riesgo enorme que, incluso si tuviera éxito, podría restablecer solo alrededor del 10 % del tráfico anterior a la guerra a través de la vía marítima. Análisis.

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso total el lunes, informó el operador eléctrico del país, acerca del más reciente apagón a nivel nacional en los últimos años, y el primero desde que EE.UU. cerró el suministro de petróleo hacia la isla de aproximadamente 10 millones de habitantes.

Más de 250 millones de personas en EE.UU. (casi el 75% de la población del país) se encuentran ante algún tipo de fenómeno meteorológico adverso debido a la tormenta actual. Esto podría manifestarse en forma de tormentas eléctricas potentes, nieve, ventiscas y fuertes vientos generalizados.

La política inmigratoria del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha tenido objetivos en distintos frentes: desde inmigrantes indocumentados (con y sin antecedentes penales) hasta ciudadanos estadounidenses, residentes, asilados y refugiados (es decir, población con estatus legal). De estos grupos, uno de los más atacados ha sido el de la población refugiada en Estados Unidos. ¿De dónde vienen y qué medidas los afectan?

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo el lunes que su oficina continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos contra detenidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

¿De dónde es el presunto narcotraficante Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y trasladado a EE.UU.?

A. Bolivia.

B. Paraguay.

C. Uruguay.

D. Argentina.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Sebastián Marset es un presunto narcotraficante uruguayo. Fue capturado en Bolivia el viernes y trasladado a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

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