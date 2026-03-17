La isla de Epstein: dentro del feudo caribeño donde el financiero sedujo a los ricos y abusó de chicas

Por Isabelle Chapman, Curt Devine, Casey Tolan y Kyung Lah, CNN

Los banqueros adinerados, líderes políticos y destacados académicos que visitaron la isla caribeña de Jeffrey Epstein viajaban en jet privado y pasaban las tardes buceando o montando motos acuáticas.

Las niñas y mujeres jóvenes que Epstein trasladaba a la isla vivían una experiencia drásticamente distinta: les confiscaban los pasaportes, sufrían abusos sexuales sistemáticos y enfrentaban condiciones tan desesperadas que al menos una dijo que intentó escapar nadando.

Durante casi dos décadas, Little St. James —la isla de unas 70 acres (28,3 hectáreas) de Epstein— fue la herramienta perfecta para cultivar relaciones con personas poderosas y abusar de niñas y mujeres jóvenes. Le ofrecía un entorno glamoroso para atraer a figuras conocidas y, al mismo tiempo, el aislamiento que necesitaba para acechar a sus víctimas.

Ahora, un conjunto de millones de páginas de documentos publicados por el Departamento de Justicia ofrece la imagen más clara hasta ahora de ese escenario en el Caribe, un lugar misterioso en el centro de un escándalo de trata sexual que aún sacude la política global.

Una revisión de CNN de miles de correos electrónicos, fotos, videos y documentos de esos archivos aporta nuevos detalles sobre cómo Epstein transformó la isla en su dominio personal y destaca señales de alerta del terrible abuso perpetrado allí que, según algunos empleados y víctimas, ocurría a plena vista.

El testimonio descrito en los documentos del Departamento de Justicia pone en duda las afirmaciones de algunos visitantes influyentes de la isla de Epstein, quienes han negado saber del tráfico de personas con fines de explotación sexual, y muestra a varios de esos invitados alardeando de supuestas hazañas sexuales o participando en conversaciones vulgares con el delincuente sexual condenado.

“Las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara una cantidad significativa de tiempo en una de las residencias de Epstein habría sido claramente consciente de lo que estaba ocurriendo”, afirmó una víctima en un documento judicial.

Entre esas señales de alerta figuran fotografías de niñas jóvenes desnudas en sus paredes, trabajadores del aeropuerto que reportaron que Epstein había viajado con niñas que parecían menores de edad y un decorador de interiores que dijo que le pidieron diseñar uno de los dormitorios de la isla con muebles rosados y literas.

Algunos empleados y víctimas también señalaron a invitados específicos de Epstein, de acuerdo con los documentos, como el cofundador de Google Sergey Brin y la cofundadora de 23andMe Anne Wojcicki, quienes pasaron un día en la isla en 2007, según la declaración de una víctima. “Observaron que no hablábamos y que permanecíamos mudas”, escribió la víctima, cuyo nombre no figura en el documento público. “Presenciaron el trauma en nuestros rostros y en nuestros ojos. Sergey y Anne presenciaron nuestras almas y cuerpos llenos de miedo. No dijeron nada. No hicieron nada”.

Brin y Wojcicki no respondieron a solicitudes de comentarios.

Tras la muerte de Epstein en una celda de una cárcel federal en 2019, su patrimonio vendió Little St. James y la isla vecina de Great St. James —que Epstein también poseía— por unos US$ 60 millones, al menos una parte de los cuales se ha destinado a pagar acuerdos relacionados con sus abusos.

Pero las preguntas sobre la isla y su lugar en el vasto imperio financiero de Epstein no han hecho más que crecer en los años transcurridos desde su muerte.

Little St. James se convirtió en “el centro” de la red de trata de Epstein porque era el lugar ideal para “aislar a sus víctimas”, dijo Thomas Volscho, profesor de la Universidad de Nueva York que ha estudiado los crímenes de Epstein.

“Estás en el paraíso”, dijo, “pero estás en el infierno al mismo tiempo”.

Cuando Epstein compró su isla por unos US$ 8 millones en 1998, era un financiero con un expediente penal impecable, una creciente red de amigos prominentes y una base en una de las mayores residencias privadas de Manhattan. En un anuncio inmobiliario del Wall Street Journal de la época, el anterior propietario de la isla, el capitalista de riesgo Arch Cummin, describió la vida en Little St. James: “Puedes bajarte de un avión y no ver a nadie nunca más”.

La isla, azotada por el viento, está a más de 1,6 kilómetros de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de EE.UU., y solo es accesible en helicóptero o en barco. A lo largo de 20 años, mapas y documentos ilustran cómo Epstein transformó la algo desolada Little St. James en lo que, en la superficie, parecía un lujoso destino vacacional, con teatro, biblioteca, gimnasio independiente, cabaña tiki y residencias para el personal.

Imágenes satelitales de 2002 muestran apenas un puñado de edificios, con la casa principal y algunas cabañas y estructuras periféricas en la punta norte de la isla. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, Epstein amplió significativamente los espacios habitables, añadiendo una piscina más grande, nuevas cabañas, un enorme reloj de sol y una extraña estructura tipo templo con vista a la costa suroeste de la isla.

Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) describen cómo Epstein volcó su dinero en detalles que podrían impresionar a los visitantes. Gastó casi US$ 300.000 en un escritorio “de la casa principesca de Liechtenstein” y casi US$ 100.000 en dos “figuras mitológicas de terracota” que en su día habían adornado el edificio de la bolsa de Viena. En un intercambio de correos electrónicos, un empleado de Epstein exploró cómo cumplir el deseo de su jefe de “tener un rayo láser saliendo desde la proa a través del cielo” desde una escultura de un arquero en la propiedad.

Para Epstein, que oficialmente registró Little St. James como su residencia principal, trasladar parte de sus negocios al territorio estadounidense significaba una rebaja fiscal. Sin embargo, ser dueño de su propia isla también representaba la entrada de Epstein a un nuevo nivel de riqueza de élite: un poderoso símbolo para el exprofesor que creció en una familia obrera de Brooklyn. A veces se refería a la isla como “Little St. Jeff’s” y la describió en una declaración como “mi lugar favorito para estar”.

Mientras el personal de Epstein, los renovadores y los decoradores trabajaban las 24 horas para mantener y transformar Little St. James a su antojo, algunos notaron un comportamiento extraño por parte de su jefe.

Un exchef contó más tarde a investigadores federales que Epstein llevaba a una chica a su dormitorio principal cada hora y que, después de su masaje, las mucamas iban a hacer la cama y limpiar. El diseñador Robert Couturier dijo en una entrevista con el FBI en 2010 que Epstein le pidió que decorara un dormitorio en su isla con “una paleta muy colorida para sus chicas”.

Couturier aseguró a CNN que, cuando visitó la isla y vio literas, le preguntó a Epstein si tenía nietos. “Dijo: ‘No, esto es para las chicas’, y lo entendí de inmediato”, recordó Couturier. Se retiró del proyecto.

Epstein “no ocultaba nada”, dijo Couturier, y añadió que también vio fotos preocupantes de chicas dentro de la propiedad. “Creo que algunas personas eligieron no verlo”.

Steve Scully, quien se encargó de la informática de la isla a principios de la década de 2000, dijo al FBI que Epstein tenía fotografías de adolescentes en topless en su casa y recordó haber visto chicas menores de edad desnudas en la isla. Incluso trabajadores del aeropuerto local notaron a Epstein saliendo de su jet con chicas menores de edad y luego llevándolas en helicóptero a su isla.

Epstein hizo grandes esfuerzos para asegurar que Little St. James estuviera impecable. Un manual de la propiedad, incluido en los archivos del DOJ, describía los horarios de limpieza y las normas para los empleados. Se instruía al personal a vestir atuendo formal mientras servía a Epstein y a sus invitados y a dirigirse a ellos únicamente como “señor” o “señora”. Cuando Epstein llegaba a la isla, debía recibir una bebida de coco en el helipuerto recién aspirado, y debía colocarse una cuatrimoto para su salida.

La guía también subrayaba la insistencia de Epstein en la privacidad: “A menos que se le solicite, no desea tener personal en su presencia”, señalaba el manual. “Cuando el director entre en una habitación en la que también haya personal, el personal debe permitirle su privacidad. Al atender al director, el personal debe estar callado, ser puntual, cortés y salir lo antes posible”.

En 2016, Epstein buscó expandir su imperio, comprando la isla vecina de Great St. James por más de US$ 20 millones, de acuerdo con registros judiciales, creando una especie de zona de amortiguamiento que garantizaba un círculo aún más amplio de privacidad.

Para 2018, Epstein se embarcaba en una nueva remodelación de ambas islas, con planes que insinuaban uno de sus verdaderos propósitos para el terreno privado.

Los planos y las representaciones incluidas en los documentos muestran una “residencia para mujeres” y una “habitación privada para mujeres”, con una piscina infinita, hamacas y amplias vistas al océano.

Epstein se centró en los detalles del diseño: “La cocina de las mujeres debe ser más completa. La usarán a menudo”, escribió a su arquitecto en un correo electrónico de abril de 2018 lleno de errores tipográficos, criticando también la “ubicación de las niñas” en los planos.

Mientras Epstein construía su refugio tropical, un flujo constante de mujeres jóvenes y niñas era llevado a la isla.

Una mujer recordó que visitó por primera vez Little St. James en 2006, en lo que pensaba que sería un “viaje de chicas”, de acuerdo con un documento publicado en enero. Pero, cuando llegó, le dijeron que no podía irse y le quitaron el pasaporte, dijo.

Según su testimonio, Epstein la violó repetidamente.

Fue un patrón que, de acuerdo con documentos y testimonios citados en una demanda, se repitió durante años en la isla, tanto antes como después de que Epstein se declarara culpable en Florida en 2008 de reclutar a una menor para la prostitución, una condena que le supuso apenas 13 meses de cárcel bajo un acuerdo indulgente.

Una demanda presentada por abogados del Gobierno de las Islas Vírgenes alegó que Epstein comenzó a coaccionar a niñas menores de edad y a mujeres jóvenes para que realizaran actividad sexual en la isla ya en 2001 y continuó hasta 2019, el año en que fue acusado de delitos federales de trata sexual y luego murió en la cárcel. La demanda describió a víctimas de tan solo 12 años.

La demanda —que se resolvió en 2022, con el patrimonio de Epstein y otros demandados accediendo a pagar al Gobierno de las Islas Vírgenes más de US$ 100 millones— afirmaba que una menor de 15 años que fue obligada a realizar actos sexuales con Epstein y otros intentó escapar de la isla nadando.

Una declaración de una víctima contenida en archivos del DOJ describe un esfuerzo similar por escapar. “Un día me sentía muy angustiada y asustada”, afirma el documento. “Intenté escapar de Epstein y de los otros tratando de nadar lejos de Little St. James. Epstein y Maxwell, después de pasar el día siendo violada, intimidada y menospreciada, me llevaron de vuelta como si no hubiera pasado nada”. No está claro si esa declaración corresponde al mismo incidente descrito en la demanda.

Algunos de los socios de Epstein parecían bromear sobre la posibilidad de que sus víctimas escaparan nadando. En un correo electrónico de 2013, alguien cuyo nombre fue editado por protección en los documentos le sugirió a Epstein que una mujer o niña podría “comenzar su ‘entrenamiento’” en la isla. “Sería mejor hablar con ella allí (porque no tendrá opción, solo si se tira al agua y se va nadando, lol)”, escribió el remitente, añadiendo una carita sonriente al mensaje.

Víctimas entrevistadas por el FBI describieron cómo Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein —condenada por trata sexual de menores—, instruía a las niñas y a las mujeres jóvenes sobre cómo complacer a Epstein mientras estaban en la isla.

“Maxwell sabía que Epstein necesitaba mucho sexo. Maxwell lo presentaba como que ‘es un ser sexual’ y que ‘si no te ocupas de sus necesidades mientras estás en la isla, entonces no hay lugar para ti aquí’”, dijo una víctima, de acuerdo con un registro de entrevistas del FBI.

Otra víctima recordó que Maxwell les indicó a ella y a otras tres chicas en la isla que “se desnudaran y se envolvieran en film transparente” como regalo de cumpleaños para Epstein.

Una víctima le dijo al FBI que Epstein quería construir un “harén” en la isla en el que pudiera alojar a varias niñas. “Quería que fuera una estructura tipo castillo, parecida a la Alhambra en España”, dice un informe del FBI.

Las víctimas también alegaron que algunos empleados de Epstein hicieron la vista gorda ante sus crímenes.

“Siempre entraban y salían de los bungalós, guiándonos y atendiéndonos. Asegurándose de que todo funcionara sin problemas”, escribió una víctima en su declaración incluida en archivos del DOJ. “Sus sonrisas eran blancas y brillantes. Usaban las mismas sonrisas amistosas y cálidas para consolarme después de que Epstein me violara, y yo huyera, sangrando y llorando”.

Los documentos también ofrecen una ventana a cómo Epstein atraía a sus víctimas a la isla. En un intercambio de 2017, Epstein le pidió a alguien cuyo nombre fue censurado que lo pusiera en contacto con una amiga que “podría encontrar entretenida” y que pudiera acompañarlo en sus viajes. Continuó: “Debes tener una amiga realmente muy guapa que ya no te guste mucho :)”.

Otra víctima, que conoció a Epstein cuando tenía 17 años, aseguró al FBI que el vuelo a la isla fue su primera vez en un avión en más de una década. Cuando Epstein la invitó, ella pensó que el viaje “sería solo unas vacaciones”. Luego, una vez que estuvo allí, Epstein la llevó a un dormitorio y, según su testimonio, la violó. Después de que regresó a casa, le envió una caja de chocolates.

Otros correos electrónicos muestran cómo Epstein interactuaba con mujeres después de que se fueron de Little St. James. Cuando una persona, cuyo nombre está censurado, le escribió en 2013 para agradecerle un viaje a la isla, él respondió con una orden tajante: “Envíame una foto sexy tomada en el espejo”.

Durante años, Epstein enviaba con frecuencia mensajes a sus amigos bien conectados para pedirles que visitaran Little St. James. Las notas acogedoras —y a veces incluso suplicantes— encajaban con su patrón de construir meticulosamente una red de poder que lo ayudó mientras enfrentaba el escrutinio por sus delitos.

En correos electrónicos enviados año tras año a figuras prominentes, Epstein invitaba a los destinatarios a “venir a visitarme a mi isla”. Los registros muestran que organizó conferencias para académicos, ofreció vacaciones lujosas a funcionarios públicos y trató de atraer a figuras influyentes para que pasaran por su propiedad caribeña durante sus viajes.

A menudo ofrecía ventajas. “Me complace pagar el vuelo privado”, escribió en 2014 a Joi Ito, entonces director del Media Lab del MIT, en una cadena de correos electrónicos que incluía a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. “Puedes usar mi isla conmigo o sin mí cuando quieras”, escribió ese mismo año al reconocido físico Lawrence Krauss.

Los registros indican que los tres hombres aceptaron invitaciones de Epstein. Hoffman expresó posteriormente arrepentimiento por haber interactuado con Epstein. Dijo en un podcast que su viaje a Little St. James fue “la primera vez que he ido a una isla” y añadió: “Nota mental: buscar en Google antes de ir”. Ito dijo: “De haber sabido lo que desde entonces ha salido a la luz, sin duda habría cortado todo vínculo”. Krauss ha dicho que sus interacciones con Epstein por lo general involucraban reuniones científicas o tertulias con ponentes interesantes.

Otros nombres de primera línea también han revelado haber visitado la isla. Algunos lo hicieron antes de la primera condena de Epstein, en 2008, incluido Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, cuyo portavoz dijo que pasó “menos de un día” en la isla durante su luna de miel, en 2005. Jes Staley, exdirector ejecutivo de Barclays, se quedó en la isla en 2009 mientras el financiero cumplía condena en prisión, según consta en los registros judiciales.

Richard Branson, fundador de Virgin Group, recorrió la isla durante 90 minutos en 2013 después de que Epstein mencionara que quizá quisiera venderla, dijo su portavoz a CNN. Leon Black, un magnate de Wall Street, dijo en una carta revisada por CNN que la visitó para un “almuerzo de pícnic” con su familia. Peter Mandelson, un legislador del Reino Unido que fue destituido el año pasado como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein, dijo a la BBC que pasó una o dos noches en la isla. Y un portavoz del ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, dijo que visitó la isla durante “unas pocas horas durante el día”, acompañado por su esposa y su equipo de seguridad.

Todos han negado cualquier irregularidad o haber visto algo impropio durante sus visitas, y muchos han expresado arrepentimiento por haberse asociado con Epstein.

Algunos de los adinerados invitados de Epstein quedaron más impresionados por su isla que otros. Les Wexner, el multimillonario cuya fortuna Epstein administró anteriormente, dijo en una declaración ante el Congreso el mes pasado que la había visitado una vez durante aproximadamente una hora con su esposa e hijos, y la describió como “una isla bastante mala”.

Muchos de quienes aceptaron las insinuaciones de Epstein para ir a su isla han insistido en que apenas lo conocían.

“Sí, almorcé con él, ya que estaba en un barco cruzando la isla de vacaciones con mi familia”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre su visita a la isla en 2012 durante una audiencia en el Senado el mes pasado. “No tenía ninguna relación con él. Apenas tuve nada que ver con esa persona”.

Después de su testimonio, surgió otra foto en los archivos del Departamento de Justicia que parece mostrar a Lutnick en la isla, y él accedió a testificar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara sobre Epstein.

Una pregunta central y persistente en las investigaciones del caso Epstein en el Congreso es si, y en qué medida, se superpusieron durante su vida los dos mundos de Epstein: sus poderosos amigos y su red de niñas y mujeres abusadas.

Es una pregunta especialmente incisiva en Little St. James, donde sus invitados a veces estaban muy cerca de sus víctimas y, de acuerdo con testimonios citados en documentos, podrían haber pasado por alto señales de advertencia flagrantes.

Varias víctimas relataron haber visto a personas prominentes durante viajes a la isla, incluida una que dijo en una declaración que conoció a Brin y Wojcicki, y otra que, en una entrevista con el FBI, mencionó haber visto a la supermodelo Naomi Campbell en la isla. Un abogado de Campbell dijo que ella se detuvo brevemente en la isla durante unas pocas horas, cuando viajaba con un grupo de personas rumbo a una carrera de la Fórmula 1, y que no vio a nadie participando en conducta inapropiada ni a nadie que ella creyera que hubiera sido victimizado por Epstein.

Una víctima prominente de Epstein ha ido más lejos y ha alegado que fue abusada por un invitado poderoso en su isla.

Virginia Giuffre dijo en una declaración jurada y en su libro, publicado póstumamente, que Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe del Reino Unido, y Epstein tuvieron una orgía con ella y con “aproximadamente otras ocho chicas jóvenes” durante un viaje a la isla, cuando ella tenía “alrededor de 18” años.

Las otras niñas “todas parecían ser menores de 18 y en realidad no hablaban inglés”, escribió. Esa fue una de tres ocasiones en las que fue abusada por Mountbatten-Windsor, y una de las muchas veces que Epstein abusó de ella, dijo Giuffre, quien murió por suicidio el año pasado. Mountbatten-Windsor ha negado todas las acusaciones de Giuffre e insistió en que nunca presenció los abusos de Epstein. Las autoridades del Reino Unido arrestaron a Mountbatten-Windsor el mes pasado, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, y dijeron que estaban revisando afirmaciones de que compartió información sensible con Epstein.

Una víctima de Epstein le dijo al FBI que Epstein la había llevado en avión a su isla y le indicó que “entretuviera” a uno de sus clientes, a quien describió como un académico, “como si ella fuera la novia del hombre”. Informó que pasó dos días con el cliente no identificado, quien, según ella, “quería montar en motos acuáticas y participar en otras actividades de la isla, además de la actividad sexual que se esperaba”. El nombre de la víctima está editado por protección en el informe del FBI, pero los detalles biográficos que describió en la entrevista coinciden con las afirmaciones públicas de Giuffre.

Otra víctima relató en su propia entrevista con el FBI que, durante un viaje a la isla de Epstein, Epstein la llevó en avión a otra isla y la presentó a un multimillonario no identificado. “Almorzaron y nada parecía raro”, relató la mujer.

Algunos miembros del personal dicen que también vieron a los invitados de Epstein en situaciones preocupantes con mujeres y niñas en la isla.

Scully, el técnico que trabajó en la isla entre 1999 y mediados de la década de 2000, aseguró al FBI que observó a un hombre no identificado en la isla, acompañado por chicas que “no parecían de 18 y estaban todas desnudas”. También les dijo a los investigadores que vio al entonces príncipe Andrés en la isla y que “recordó que se restregaba contra alguna chica joven en la piscina”, de acuerdo con un informe del FBI.

Otros correos electrónicos incluidos en los documentos del DOJ muestran que algunas personas a las que Epstein invitó a su isla intercambiaron correos electrónicos lascivos y sugerentes con el delincuente sexual.

Un sultán de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed bin Sulayem, le escribió a Epstein en 2013 que iba a “probar una rusa fresca 100 % femenina en mi yate” y le envió enlaces a sitios web pornográficos en otro mensaje. Fotos incluidas en los documentos del DOJ muestran a Sulayem con Epstein en Little St. James.

“Por favor, envíame algunas fotos de tu isla… Incluye también una foto o dos de chicas sexys (preferiblemente desnudas o semidesnudas)”, le escribió a Epstein el empresario Boris Nikolic en 2013. En un mensaje de texto a CNN, Nikolic calificó el intercambio como una “broma de mal gusto y fuera de contexto”, y dijo que nunca presenció ningún comportamiento ilegal por parte de Epstein. “Lamento profundamente haberme asociado con él”, añadió.

Otros corresponsales de Epstein dicen que se sienten avergonzados por sus correos electrónicos con él. Olivier Colom, exasesor de un presidente de Francia que intercambió decenas de mensajes con Epstein a lo largo de los años, dijo a CNN que “lamento profunda y amargamente haber intercambiado alguna vez algo con este criminal”, y añadió que nunca visitó la isla.

En un mensaje de 2013, Colom le preguntó a Epstein dónde estaba. “En mi isla en el Caribe, con un acuario lleno de chicas”, escribió Epstein. “Claro que disfrutaría la vista”, le dijo Colom.

Epstein respondió con un comentario que parecía resumir su trato hacia las chicas que había llevado a su porción de paraíso.

“Algunas son como camarones”, escribió. “Tiras la cabeza y te quedas con el cuerpo”.

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