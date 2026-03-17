La importancia de la renuncia del designado de Trump, Joe Kent, por la guerra con Irán

Análisis de Aaron Blake, CNN

El debate interno del movimiento conservador sobre la guerra con Irán entró en una nueva fase este martes, con la primera renuncia de un destacado designado de Trump que criticó la guerra.

En su carta de renuncia, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, dijo que no podía “en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán”. Kent dio a entender que el Gobierno había mentido al afirmar que Irán representaba una amenaza “inminente”, y sostuvo que Israel había arrastrado a Estados Unidos a una guerra que “no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses”.

El presidente Donald Trump respondió calificando a Kent de “muy débil en seguridad” y dijo que era “bueno que ya no esté”.

Kent es un mensajero muy imperfecto, con un historial controvertido que se remonta a sus campañas fallidas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y eso, combinado con el amplio enfoque en Israel en su carta de renuncia, debería encender algunas alarmas sobre exactamente de dónde provienen sus opiniones.

Entonces, ¿qué tan significativo es esto?

Al mismo tiempo, se trata de un boina verde retirado del Ejército, a quien Trump consideró adecuado poner en un puesto de inteligencia de alto perfil. Y, mientras la derecha lidia con la primera gran guerra nueva de Estados Unidos en más de dos décadas, Kent puede representar a una parte de la coalición de Trump que no está totalmente de acuerdo con la guerra, especialmente cuanto más se prolongue.

¿Es Kent un paradigma de virtud cuya carta está a la altura de las grandes renuncias por principios de años pasados? (Personas como Cyrus Vance, quien en 1980 renunció como secretario de Estado en protesta por el malogrado intento de Jimmy Carter de rescatar a rehenes estadounidenses en Irán).

No. Pero su decisión sí señala algunos problemas potenciales para Trump.

Kent es un excandidato a la Cámara cuyos vínculos con nacionalistas blancos incluyeron conceder una entrevista a un simpatizante nazi, informó previamente KFile de CNN. Y, aunque intentó distanciar sus campañas de los extremistas, esas asociaciones pueden haber perjudicado sus esfuerzos por ganar un escaño disputado en el estado de Washington tanto en 2022 como en 2024.

Kent también ha promovido teorías conspirativas, incluida la de que la comunidad de inteligencia en la que más tarde serviría estuvo involucrada en planificar o dirigir el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Fue confirmado en su cargo en julio, pese a perder el voto del senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte.

La carta de renuncia de Kent este martes también hizo levantar más de una ceja por la frecuencia con la que mencionaba a Israel.

Kent dijo que Israel “presionó” a Estados Unidos para entrar en la guerra con Irán. Esa es una afirmación que no resulta exactamente ridícula junto a los primeros comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio. (Después de que Estados Unidos atacara por primera vez, Rubio dijo que Irán representaba una amenaza inminente porque Israel iba a atacarlo, y Teherán habría respondido atacando objetivos estadounidenses. Más tarde, el Gobierno se alejó de esa versión de su justificación).

Sin embargo, Kent no se detuvo ahí. También citó el “poderoso cabildeo estadounidense” de Israel en su carta. Culpó a “altos funcionarios israelíes” de “una campaña de desinformación” sobre la amenaza que representaba Irán. Culpó a Israel de arrastrar a Estados Unidos a la guerra de Iraq. Y también calificó la guerra civil siria (en la que su esposa murió en 2019) como “una guerra fabricada por Israel”.

En otras palabras, sonaba mucho a las clases de cosas que uno podría oír actualmente del expresentador de Fox News, Tucker Carlson.

Pero ese también es, en cierto modo, el punto. La perspectiva de Kent puede ser reflejo de un sentimiento más amplio dentro de la coalición de Trump. Las posturas antiisraelíes —y el antisemitismo— parecen estar en aumento, particularmente entre la generación más joven y la clase de influencers, lo que podría atenuar el apoyo en la derecha a la guerra.

La sabiduría convencional en este momento es que, a pesar de que algunos conservadores expresan abiertamente reservas sobre la guerra, la derecha está en sintonía con Trump.

Sin embargo, esa no es la imagen completa. De hecho, una encuesta de CNN al inicio de la guerra mostró que el 23 % de los republicanos desaprobaba la decisión de emprender una acción militar. Y gran parte del apoyo del Partido Republicano ha sido bastante tibio en las encuestas de CNN y de otros (es decir, muchos republicanos dijeron que apoyaban la guerra, pero no “firmemente”). Eso sugiere que las reservas podrían crecer a medida que crezcan los costos de la guerra.

Incluso el propio vicepresidente de Trump, J. D. Vance, se ha negado de manera llamativa a respaldar plenamente la guerra.

La carta de renuncia de Kent sigue los pasos de algunos influencers destacados de la derecha que se han opuesto sin tapujos a la guerra (y a menudo han acompañado eso con críticas a Israel): personas como no solo Carlson, sino también la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, la expresentadora de Fox, Megyn Kelly, y otros.

Es una dinámica que realmente no hemos visto antes, posiblemente ni siquiera con los archivos de Jeffrey Epstein (donde la crítica iba más dirigida al Gobierno de Trump que a él personalmente). Y esos influencers pueden dar a otros la estructura de permiso para adoptar posiciones similares. La opinión de las élites puede filtrarse hacia la base.

La carta de Kent también señala un problema muy real y en curso para el Gobierno: su justificación para la guerra. Independientemente de lo que se piense de Kent o de su razonamiento, el Gobierno ha tenido enormes dificultades para explicar por qué Irán representaba una amenaza “inminente”.

Después de pasar por algunas posibles justificaciones, el Gobierno finalmente pareció asentarse en la narrativa de que Trump consideró que Irán iba a atacar a Estados Unidos, a pesar de que no había ninguna inteligencia conocida que respaldara eso.

La derecha no se ha preocupado demasiado por ese tipo de detalles. Pero la falta de una justificación clara sigue siendo un enorme vacío en el argumento del Gobierno a favor de la guerra que, al parecer, podría convertirse en un problema para los votantes estadounidenses, en la medida en que empiecen a prestarle atención.

La pregunta ahora es si la decisión de Kent podría presagiar que otros tomen decisiones similares. ¿Podría la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que ha pasado años advirtiendo contra una guerra con Irán, seguir el mismo camino? (Kent trabajó bajo las órdenes de Gabbard al inicio del segundo gobierno de Trump).

Gabbard intervino este martes por la tarde en X, diciendo que era trabajo de Trump determinar si Irán representaba una amenaza inminente, pero, de manera notable, no dio su opinión sobre esa cuestión.

“Tras revisar cuidadosamente toda la información ante él, el presidente Trump concluyó que el régimen islamista terrorista en Irán representaba una amenaza inminente y actuó en base a esa conclusión”, escribió Gabbard.

No deberíamos esperar renuncias a gran escala ni deserciones de Trump por parte de su base. Kent simplemente no es una figura tan poderosa dentro del movimiento MAGA.

Sin embargo, Trump está perdiendo a su base poco a poco. Y Kent es una entrada significativa en esa saga en curso, sin importar lo que se piense de él o de sus motivos.

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