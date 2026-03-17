Caos en aeropuertos de EE.UU.: agentes de TSA renuncian tras primer fin de semana sin recibir salario completo

Por Tami Luhby y Amanda Musa, CNN

Un mes después del cierre parcial del Gobierno de EE.UU., cientos de empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que no reciben su salario completo han renunciado, mientras que otros han solicitado permisos no programados, lo que genera más problemas de viaje, especialmente ahora que una tormenta invernal azota el Medio Oeste del país y los viajeros de las vacaciones de primavera intentan volar.

Varios pasajeros enfrentan largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, incluidos el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, donde los tiempos de espera el lunes en ocasiones se extendieron hasta casi dos horas.

“Dios mío, ¿estas son las filas para la TSA? Es una locura”, dijo Alijah Brown a CNN cuando vio la fila en Atlanta.

Más de 300 agentes de la TSA han renunciado, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una publicación de X del viernes.

Este fin de semana, los empleados de la TSA no recibieron su primer cheque de pago completo desde que comenzó el cierre parcial a mediados de febrero, luego de que la financiación del DHS, que supervisa la TSA, expirara en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas por la reforma migratoria federal.

“No es su culpa porque no están recibiendo pago y no van a venir aquí. Yo tampoco lo haría”, dijo Victoria Kilgore mientras intentaba llevar a su familia de cuatro personas desde Atlanta a Punta Cana, México, de vacaciones. “Solo intentas recuperar tu tiempo, tener un pequeño momento de vacaciones fuera de la Matrix, y la Matrix igual te alcanza”.

En una carta enviada el domingo, los directores ejecutivos de importantes aerolíneas, incluidas American, Delta, Southwest y JetBlue, instaron al Congreso a restablecer la financiación de DHS y adoptar una solución bipartidista para garantizar que los trabajadores federales de aviación reciban su salario durante los cierres del Gobierno.

“Es difícil, si no imposible, alimentar a la familia, llenar el tanque de gasolina y pagar el alquiler cuando no se recibe un salario”, decía la carta.

A finales del año pasado, el cierre gubernamental más largo de la historia llegó a su fin después de que un número creciente de controladores aéreos y agentes de seguridad de la TSA no se presentaran a trabajar. Los controladores aéreos no se ven afectados por el cierre parcial en curso.

“No es una sorpresa” que cientos de empleados de la TSA hayan renunciado en esta ocasión, declaró Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, en un comunicado a CNN el domingo. El sindicato representa a más de 46.000 trabajadores uniformados de la TSA.

“La mayoría de los estadounidenses renunciarían a sus trabajos si no recibieran su sueldo el día de pago», afirmó Kelley. Aun así, muchos agentes continúan trabajando con «dedicación y profesionalismo”, añadió.

El año pasado, aproximadamente 1.110 agentes “se separaron de la TSA en octubre y noviembre”, según datos de la TSA compartidos en febrero con el Subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Pero la reducción de personal no se debe únicamente a las renuncias. La tasa de ausencias imprevistas de los agentes de primera línea aumentó a un promedio del 6% durante el cierre del gobierno, en comparación con el 2% anterior a la suspensión de la financiación gubernamental, según CBS News, que cita estadísticas de la TSA. CNN se ha puesto en contacto con la TSA.

“Los agentes no es que simplemente no se presenten, tienen razones para no hacerlo. Ya sea porque no pueden poner gasolina en el carro o porque tienen que cuidar a sus hijos”, dijo el lunes Aaron Barker, líder sindical de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno en Atlanta.

Los empleados federales tienen garantizado el pago retroactivo una vez finalizado el cierre, según una ley de 2019.

En el último cierre importante, que afectó a todo el Gobierno federal, había más ayuda financiera disponible para los trabajadores federales en dificultades.

Algunos empleados pudieron acceder a préstamos a corto plazo sin intereses de sus instituciones financieras para cubrir sus gastos durante el conflicto. Varias organizaciones sin fines de lucro organizaron eventos para proporcionar alimentos y artículos para el hogar a los empleados afectados.

“Los agentes están molestos. Quieren que esto termine. Están listos para volver a cierta normalidad o consistencia en sus vidas”, añadió Barker.

Esta vez, varios empleados entrevistados por CNN dijeron que no están recibiendo tanto apoyo. Algunos han optado por retirar miles de dólares de sus cuentas de jubilación para pagar las facturas, y otros están pidiendo dinero prestado a familiares y amigos. Muchos intentan determinar qué facturas pueden dejar sin pagar o qué gastos pueden posponer hasta que vuelvan a recibir sus salarios.

La ciudad de Atlanta está proporcionando a los agentes de la TSA dos vales de comida por turno y estacionamiento gratuito, entre otras medidas de apoyo, según un comunicado del alcalde Andre Dickens el lunes.

Algunos aeropuertos han comenzado a pedir a los viajeros que ayuden a los agentes de la TSA. El Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas están solicitando donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Portland han instalado áreas de donación donde viajeros y miembros de la comunidad pueden dejar alimentos, artículos del hogar y tarjetas de regalo.

“No podríamos mantener las operaciones funcionando con tanta normalidad en PDX sin nuestros socios federales”, dijo un portavoz del aeropuerto de Portland en un comunicado a CNN. “Mientras continúe el cierre parcial del Gobierno, cientos de agentes de la TSA en PDX están designados como esenciales y continúan trabajando sin salario”.

En Idaho, el Aeropuerto de Boise dispuso cajas para donaciones de alimentos y el Aeropuerto Regional de Pocatello está aceptando donaciones de alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.

“Las consecuencias financieras de este cierre —crédito afectado, pagos incumplidos y pérdida de vivienda— permanecerán incluso después de que el Gobierno reabra”, dijo Barker.

Las filas de seguridad también aumentaron en los aeropuertos del sur de Florida el lunes, ya que los efectos del cierre parcial del Gobierno se combinaron con el incremento de viajeros por las vacaciones de primavera y las interrupciones causadas por tormentas a lo largo de la costa este.

Pasar por seguridad en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood tomó hasta una hora en algunos momentos, con filas que en ocasiones se extendían hasta fuera del edificio, informó la afiliada de CNN WPLG.

“Solo estoy mirando hacia adelante, y esto es… esto es una locura”, dijo un viajero a WPLG desde el final de una larga fila de la TSA.

“Son las vacaciones de primavera. Es lo que es”, dijo otro viajero que llevaba cerca de una hora en la fila a WPLG.

Para empeorar la situación, algunos pasajeros registraron equipaje y esperaron en la fila solo para enterarse de que su vuelo programado no saldría. Aproximadamente uno de cada cinco vuelos en el aeropuerto de Fort Lauderdale fue cancelado el lunes, según datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Hubo casi 600 cancelaciones entre los aeropuertos de Fort Lauderdale y Miami.

A pesar de las complicaciones para viajar, algunos pasajeros en el aeropuerto expresaron empatía por los agentes de la TSA que no están recibiendo salario y dijeron que no los culpan por la congestión.

“Sé que (los agentes de la TSA) están en una situación muy difícil”, dijo un viajero en Fort Lauderdale. “Cualquier frustración que tenga es hacia los altos mandos, no hacia las personas que trabajan aquí… han sido maravillosos”.

Las congestiones en los controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. han continuado durante días. De cara al fin de semana, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans advirtió que tenía escasez de agentes de la TSA en los puntos de control de seguridad “debido a los efectos del cierre parcial del Gobierno federal”, y que los tiempos de espera podrían llegar hasta dos horas. Recomendó a los pasajeros que viajan en estos días llegar al menos tres horas antes de su vuelo.

El Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta recomendó a los viajeros llegar al menos tres horas antes de sus vuelos, citando proyecciones de la TSA de más de 250.000 pasajeros durante el fin de semana hasta el domingo. La semana pasada, el aeropuerto informó de largas filas debido a limitaciones de personal.

Un informe de la TSA publicado en 2024 encontró que más del 99 % de los pasajeros esperaron menos de 30 minutos en los controles de seguridad de los aeropuertos, mientras que el 99,4 % de los pasajeros en las filas de TSA PreCheck esperaron menos de 10 minutos.

En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, un reportero de CNN observó escenas caóticas el domingo, con pasajeros desplazándose de una fila a otra.

Las largas filas no fueron la única preocupación en el Medio Oeste, donde los ciclones invernales causaron cancelaciones y retrasos generalizados.

El Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul canceló más de 670 vuelos de llegada y salida el domingo, mientras que O’Hare y el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago cancelaron más de 1.200 vuelos, según FlightAware.

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Con información de Chris Boyette, Jason Hanna, Aaron Cooper y Alexandra Skores de CNN.