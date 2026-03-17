Cruce entre embajadores de Cuba y EE.UU. en México tras el llamado de AMLO a ayudar al pueblo cubano

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Los embajadores de Cuba y Estados Unidos en México tuvieron un cruce de declaraciones por el reciente llamado de figuras políticas mexicanas para donar y ayudar al pueblo cubano en medio del embargo económico y energético de EE.UU. contra la isla.

El sábado, el expresidente de México (2018-2024) Andrés Manuel López Obrador realizó un mensaje de apoyo a Cuba y llamó a donar dinero a la cuenta de una asociación civil para ayudar a su pueblo.

“Me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba (…) ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, escribió López Obrador en su cuenta de X.

Tras este llamado, el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, publicó el domingo un mensaje en X sobre “la mejor forma de ayudar al pueblo cubano”.

“Parafraseando al secretario de Estado, Marco Rubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, dijo Johnson.

Al día siguiente, Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, reaccionó al comentario de Johnson, el cual calificó de “irrespetuoso”.

“Comentario irrespetuoso de Jefe Misión de EE.UU. en México seguramente responde a su molestia por la solidaridad y hermandad de mexicanas y mexicanos con pueblo cubano. Esas sí son empoderar al pueblo. Lo que él defiende es hacer sufrir a un pueblo como el cubano que ya es libre”, criticó Martínez Enríquez en una publicación en X.

Históricamente, México es uno de los países con los que Cuba ha mantenido una relación bilateral amistosa. En medio de la crisis energética y social que atraviesa la isla, México se ha mantenido firme en su apoyo a Cuba, advirtiendo en repetidas ocasiones que, si no se atiende la situación, se podría desencadenar una “crisis humanitaria”.

México ha continuado con sus envíos de ayuda humnitaria a Cuba, pero interrumpió el suministro de petróleo a la isla tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que manden combustible a territorio cubano.

Sin el combustible de México, Cuba se está apagando cada vez más e incluso registró un apagón total el lunes. La falta de energía afecta directamente otros servicios esenciales, como hospitales y alimentación.

Hasta antes de enero, Cuba tenía en Venezuela a su principal proveedor de petróleo. Sin embargo, esto cambió tras la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otros puntos del país sudamericano.

Ante la situación en Venezuela, Cuba pasó a depender más de su otra fuente de petróleo en la región, México, pero esta línea de suministro quedó interrumpida luego de la amenaza arancelaria de Trump.

En este contexto de presión estadounidense sobre la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó hace unos días que funcionarios de su Gobierno dialogaron con Estados Unidos para buscar soluciones al embargo, que los cubanos consideran un bloqueo.

“Hay factores internacionales que han facilitado estas conversaciones”, dijo Díaz-Canel. Además, aclaró que el propósito de estas conversaciones es, “en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

Pese a la existencia de conversaciones entre ambos gobiernos, Trump reiteró el lunes su amenaza de “tomar” Cuba, sin ofrecer más detalles. Ante las preguntas de periodistas, el presidente de EE.UU. dijo que en este momento Cuba es “una nación muy debilitada”.

Previamente, Trump ha advertido a Cuba que “haga un trato antes de que sea demasiado tarde” y ha planteado una posible “toma de control amistosa” de la isla.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.