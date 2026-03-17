Por qué la muerte de Ali Larijani en ataques israelíes podría prolongar la guerra en Medio Oriente

Análisis por Tim Lister, CNN

Como principal funcionario de seguridad nacional de Irán y líder de facto, Ali Larijani se había consolidado como el arquitecto clave de la estrategia militar y diplomática del país desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. El martes, Israel dijo que lo había matado en un ataque, una medida que, según advirtieron expertos, podría prolongar los combates.

A los 67 años, Larijani se había convertido en un emblema visible del régimen y de su continuidad.

Incluso participó en una manifestación pública en Teherán la semana pasada, pese a ser un objetivo prioritario para Israel desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

A lo largo de las dos primeras semanas del conflicto, Larijani también fue muy activo en redes sociales, provocó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el lunes advirtió a los musulmanes de todo el golfo Pérsico: “Ustedes saben que EE.UU. no les es leal, y que Israel es su enemigo. Deténganse un momento y piensen en ustedes mismos y en el futuro de la región”.

Con la confirmación de su muerte, el liderazgo iraní se ve privado de una de sus voces más perspicaces y poderosas, y podría dificultar cualquier negociación para poner fin a la guerra, dicen analistas. Para muchos observadores, Larijani se había convertido en el líder de facto de Irán en medio de las convulsiones de las últimas semanas, especialmente en los días posteriores a la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Era un “verdadero hombre del sistema que pasó decenas de años en el centro del sistema, lo que le dio credibilidad en distintas partes de la élite”, según Hamidreza Azizi, investigador visitante en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

“La República Islámica está diseñada para sobrevivir a la pérdida de individuos, sin embargo, figuras con una experiencia tan diversificada no son fáciles de reemplazar”.

Los ataques israelíes, tanto en junio como en la última ronda del conflicto, han acabado con la vida de muchos comandantes y funcionarios de seguridad iraníes de gran experiencia. Pero la pérdida de Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, es de una magnitud muy distinta.

Es posible que no siempre haya sido un objetivo. Una fuente familiarizada con planes y discusiones privadas dijo a CNN que, en septiembre del año pasado, Larijani era el candidato de transición preferido por EE.UU. e Israel. Sin embargo, después de que impulsara una represión contra los manifestantes iraníes, ocupara un lugar central en las críticas contra Estados Unidos e Israel y asumiera un papel clave en la estrategia de acciones militares cinéticas, Israel lo puso en la mira a principios de febrero.

Su muerte tendrá un impacto inmediato limitado en el desarrollo de la guerra, pero su gestión política se volverá más complicada, según Azizi, debido a su dominio del mensaje político de Irán y a sus contactos internacionales.

Alguien como el presidente Masoud Pezeshkian —un moderado destacado en gran medida marginado desde que comenzó el conflicto— sería incapaz de reunir una coalición dentro de la élite para negociar el fin de la guerra, cree Azizi. Haría falta una figura de la talla de Larijani para sumar a las distintas facciones y alcanzar un posible acuerdo.

A lo largo de casi cinco décadas, Larijani ocupó puestos clave en el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), el aparato de seguridad, los medios estatales y el parlamento.

“Este tipo de trayectoria es relativamente rara” en la República Islámica, dijo Azizi a CNN. “El único cargo que le faltaba en su currículum era el de presidente”.

Larijani fue un hábil navegante de la política cambiante de la República Islámica, un “conservador pragmático” que podía trabajar en distintas fracciones dentro del sistema, al tiempo que era completamente leal a la república, según Azizi.

Fue comandante en el IRCG durante la guerra con Iraq en la década de 1980, y más tarde dirigió la cadena de radiotelevisión estatal.

Larijani fue el principal negociador nuclear de Irán en la primera década del siglo.

Diplomáticos occidentales que negociaron con él lo describieron como sofisticado e inteligente. Y gozó de una influencia cada vez mayor ante Jamenei en asuntos de seguridad, tras su nombramiento como asesor en 2004.

Durante 12 años hasta 2020, fue presidente del parlamento de Irán, ampliando su base de poder.

En una entrevista con CNN en 2015, Larijani elogió el acuerdo negociado por el Gobierno de Obama que limitó el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones, describiéndolo como “un comienzo para una mejor comprensión de otros asuntos”.

Después del conflicto del año pasado con Israel, Larijani recuperó protagonismo como jefe del Consejo de Seguridad Nacional y fue considerado por muchos analistas como el responsable de la toma de decisiones más importante del país.

También se convirtió en la principal voz internacional de Irán, incluso más que el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, con visitas recientes a Moscú, Beirut, Abu Dhabi y Omán. Se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a finales de enero y expuso las condiciones de Irán para un acuerdo nuclear tras visitar Omán, que estaba mediando entre Washington y Teherán.

La posición central de Larijani dentro del régimen se vio reforzada por el destacado trasfondo clerical de su familia. Estaba casado con la hija de un ayatola prominente. Uno de sus hermanos, Sadegh, también es ayatola y exjefe del poder judicial de Irán. Otro hermano, Mohammad-Javad Larijani, también ha desempeñado diversos cargos en la República Islámica.

Larijani también era un académico consolidado. Formado originalmente en matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Tecnología Sharif, tenía un doctorado en filosofía por la Universidad de Teherán y escribió extensamente sobre la obra del filósofo alemán Immanuel Kant.

En los últimos días, Larijani se había mostrado franco y elocuente sobre la disposición de Irán a afrontar un conflicto prolongado.

“A diferencia de Estados Unidos, [Irán] se ha preparado para una guerra larga”, publicó en X poco después de que Estados Unidos iniciara su campaña.

Su muerte podría prolongarla aún más. El lunes, los medios estatales anunciaron que un excomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán de 71 años, Mohsen Rezaei, había salido de su retiro para convertirse en el principal asesor militar del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

Eso sugiere que el liderazgo está volviéndose más dependiente de la generación de la guerra de Iraq y, por lo tanto, más militarizado, dijo Azizi a CNN, sin el contrapeso del pragmatismo de Larijani.

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Con información de Christiane Amanpour, de CNN.