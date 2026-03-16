Un juez frena el plan de Kennedy para reformar la política de vacunas en EE.UU.

Por Jen Christensen, Jacqueline Howard y Deidre McPhillips, CNN

Un juez federal bloqueó este lunes algunos de los cambios que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy, realizó para remodelar la política de vacunas de EE.UU., incluida una iniciativa para reducir la cantidad de vacunas recomendadas para los niños.

En su fallo, el juez de distrito de EE.UU. Brian E. Murphy dijo que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en enero de revisar a fondo el calendario de vacunación infantil en el país no siguió los cauces legales adecuados y, al hacerlo, “socavó la integridad de sus acciones”.

Los miembros de las asociaciones médicas que demandaron al Gobierno —la Academia Estadounidense de Pediatría y otras— resultaron perjudicados por los cambios, ya que tendrían que dedicar tiempo adicional a asesorar a los pacientes sobre los cambios en las recomendaciones de vacunas, escribió Murphy.

“El HHS espera que la decisión de este juez sea revocada al igual que sus otros intentos de impedir que la administración Trump gobierne”, dijo en un comunicado el portavoz del HHS, Andrew Nixon. Murphy, nombrado por Biden, en marzo impidió que la administración Trump deportara a inmigrantes a países que no eran sus naciones de origen.

El juez también dictaminó que la decisión de Kennedy en junio pasado de despedir a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC y reemplazarlos por miembros elegidos por él violó la ley federal.

La comisión reconstituida tenía previsto reunirse esta semana, pero un funcionario del HHS dijo a CNN que la reunión se pospondrá.

“ACIP, tal como está constituida actualmente, no puede reunirse, ¿pues cómo puede reunirse una comisión sin casi la totalidad de sus miembros?”, escribió Murphy.

Desde 1964, toda la política de vacunas de EE.UU. ha pasado primero por ACIP, un panel independiente de expertos en vacunas que evalúa las investigaciones más recientes para determinar qué tan segura y eficaz es una vacuna, y la comisión opina sobre quién debería recibirla. Luego se supone que el director de los CDC debe tomar en consideración ese consejo al tomar una decisión sobre si recomendar una vacuna. Las compañías de seguros y algunos estados toman decisiones de cobertura basándose en este proceso. Kennedy no sometió su decisión de cambiar el calendario de vacunación a esta comisión. En el tribunal, el Gobierno había argumentado que ACIP es una “entidad puramente consultiva”.

Los abogados del Gobierno también argumentaron que las recomendaciones de vacunas de EE.UU. habían sido “un caso atípico alto en la comunidad internacional”. El HHS dijo que el presidente Donald Trump reconoció una “discrepancia” y, mediante un memorando en diciembre, ordenó a Kennedy y a los CDC revisar las recomendaciones. El HHS dijo que completó la revisión, y solo entonces los CDC realizaron revisiones al calendario de vacunación.

El año pasado, Kennedy describió a los miembros de la comisión anterior como un “sello de goma para agendas de obtención de ganancias de la industria”, a pesar de las divulgaciones detalladas de conflictos de interés. Muchos de los miembros escogidos por él han expresado posturas antivacunas.

La decisión del juez dice que, si bien muchos de los miembros nombrados recientemente “tienen una amplia experiencia en sus campos elegidos”, las comisiones gubernamentales que requieren pericia técnica deberían “incluir a personas con calificaciones y experiencia profesionales o personales demostradas relevantes para las funciones y tareas que la comisión deba realizar”.

El juez escribió que “en este punto hay brechas evidentes”, y que “incluso con la lectura más generosa, solo seis parecen tener alguna experiencia significativa en vacunas”.

El Dr. Robert Malone, copresidente de la comisión del ACIP, criticó hoy el fallo como una “intervención judicial activista”.

“En una sola orden, un juez de un tribunal de distrito ha pretendido anular las decisiones de personal de un secretario del gabinete, invalidar el trabajo de política de una comisión asesora federal y congelar una directiva presidencial emitida en virtud de un memorando ejecutivo directo”, dijo un análisis publicado por el Dr. Malone, señalando que el alcance de la intervención “debería alarmar a cualquiera que esté prestando atención”.

La Independent Medical Alliance, un grupo afiliado al miembro del ACIP, el Dr. Kirk Milhoan, calificó el fallo como un “exceso judicial al extremo” y afirmó que el juez del caso “cambió arbitrariamente las reglas sin precedente legal”.

La demanda fue presentada inicialmente por la AAP, la American Public Health Association, el American College of Physicians, la Infectious Diseases Society of America, la Society for Maternal-Fetal Medicine, la Massachusetts Public Health Association, el capítulo de Massachusetts de la American Academy of Pediatrics y un grupo de personas en julio, después de que Kennedy hiciera cambios a las recomendaciones para las vacunas contra el covid-19 también sin la aportación del ACIP.

Richard Hughes, el abogado principal de la AAP, dijo en una sesión informativa el lunes que no estaba claro qué significa el fallo en relación con los cambios de la vacuna contra el covid.

En general, Hughes dijo que estaba “absolutamente encantado con el fallo del juez”.

“Creo que lo que es notable de la opinión es que realmente, desde el inicio, reconoce la importancia de la ciencia, del método científico; reconoce lo que se ha construido, el aparato que se ha construido en torno a recomendaciones de vacunas basadas en evidencia a lo largo de décadas”, dijo Hughes.

El presidente de la AAP, el Dr. Andrew D. Racine, dijo que la decisión del tribunal debería aportar más claridad al proceso sobre qué vacunas debería recomendar el gobierno federal.

“Si vamos a tener recomendaciones de vacunas para los niños y las familias de este país, tienen que basarse en la ciencia”, dijo Racine. “Esto es lo que las familias de este país merecen, y esto es en lo que los niños de este país han estado confiando hasta ahora”.

Hasta hace poco, las propias recomendaciones de vacunación de la AAP para los niños habían estado, en su mayor parte, en sintonía con las del Gobierno federal. Si los cuidadores tienen preguntas sobre las vacunas en adelante, Racine dijo que es importante hablar sobre esos temas con el pediatra de su hijo.

“Instaría a todos a prestar atención a este fallo, a prestar atención a las recomendaciones que la Academia emitió a finales de enero, a seguir ese calendario y, luego, si surge alguna pregunta, hablar con sus pediatras sobre lo que significa para sus hijos”, dijo Racine.

El Dr. Jason Goldman, presidente del American College of Physicians y enlace con ACIP, calificó el fallo del lunes como “una victoria para la salud pública”.

“Las vacunas son fundamentales para mantener la salud pública y las recomendaciones sobre su uso deben basarse en los mejores datos disponibles”, dijo Goldman. “El consenso científico y la abrumadora evidencia demuestran que las vacunas son seguras y eficaces. Nos alienta la orden judicial de hoy y esperamos que signifique un regreso a un proceso transparente y guiado por la evidencia que proteja la salud de todas las comunidades y el mejor interés de nuestros pacientes”.

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