Trump insistió en que no necesitaba la ayuda de los aliados en Irán. Ahora está exigiendo que intervengan

Análisis por Aaron Blake

El presidente Donald Trump subrayó de manera constante que la guerra con Irán va bien. Pero su decisión de pedir ayuda a aliados y a otros países para resolver la crisis en el Estrecho de Ormuz es la evidencia más reciente que pone eso en duda.

De hecho, Trump dijo varias veces que no necesitaba ayuda de otros países y ha pasado años alejando a los aliados.

Pero el presidente de Estados Unidos comenzó a intensificar sus llamados de ayuda el domingo.

“Sería bueno que otros países lo vigilen con nosotros”, dijo Trump a bordo del Air Force One, señalando que gran parte del petróleo que China importa pasa por el estrecho.

Trump también insistió en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte debería involucrarse.

“Siempre estamos ahí para la OTAN. Los estamos ayudando con Ucrania”, dijo Trump, y añadió: “no nos afecta, pero los hemos ayudado. Sería interesante ver qué país no nos ayudaría con un esfuerzo muy pequeño, que es simplemente mantener el estrecho abierto”.

El lunes, en una reunión en la Casa Blanca, Trump criticó duramente a aliados de larga data que, según dijo, no estaban lo suficientemente entusiasmados con ayudar.

“Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años. Los hemos protegido de horribles fuentes externas, y no estaban tan entusiasmados”, dijo Trump. “Y el nivel de entusiasmo me importa”.

Trump afirmó que ha recibido “alguna respuesta positiva” tras comunicarse con países, pero a menudo ha exagerado y tergiversado este tipo de cosas. Se negó a nombrar a aliados específicos que se hayan comprometido a enviar ayuda y ningún país ha indicado públicamente que planee intervenir.

Aquí hay un par de puntos clave.

Uno es que esto es muy difícil de conciliar con los comentarios recientes de Trump sobre recibir ayuda de otros países, que a menudo han sido despectivos.

El 3 de marzo, después de que España se negara a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases aéreas, Trump insistió en que no necesitaba la ayuda del país.

“Y entonces, le dije que no queremos — España no tiene absolutamente nada que necesitemos”, dijo Trump. “Salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo”.

El 7 de marzo, mientras el Reino Unido consideraba desplegar un portaaviones en la región, Trump insistió en que esa ayuda era totalmente innecesaria porque la victoria ya se había logrado.

“Está bien, primer ministro (Keir) Starmer, ya no los necesitamos”, publicó Trump en redes sociales. “Pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se una a las guerras después de que ya hayamos ganado!”

El 9 de marzo, Trump dijo que era “un honor para mí” trabajar para asegurar el Estrecho de Ormuz, insistiendo en que el suministro de petróleo que cruza esa vía navegable estratégica era mayormente útil para otros países como China.

El viernes, Trump respondió a la oferta de Ucrania de ayudar a contrarrestar los drones iraníes diciéndole al conductor de radio de Fox News Brian Kilmeade que “no necesitamos la ayuda en defensa contra drones”. Y Trump le dijo algo similar a NBC News el sábado, insistiendo en que “no necesitamos ayuda”.

Todos estos son comentarios de un hombre que no parecía prever que necesitaría ayuda. Especialmente dados sus comentarios de “no necesitamos a gente” en el caso del Reino Unido, una postura que sin duda ha cambiado ahora. El lunes dijo que “no estaba contento” con Starmer por no comprometerse de inmediato a ayudar a las fuerzas estadounidenses en el estrecho.

“Le dije: ‘no necesitas reunirte con el equipo. Eres el primer ministro. Puedes tomar tu propia decisión — ¿por qué tienes que reunirte con tu equipo para averiguar si vas a enviarnos algunos dragaminas o a enviarnos algunos barcos?’”, dijo Trump a los periodistas.

Lo que nos lleva al otro punto clave: si Trump hubiera pensado que podía necesitar ayuda de otros países, sin duda habría parecido prudente empezar primero a limar asperezas.

Trump ha pasado gran parte de sus dos mandatos alterando a la clase de aliados que aparentemente podrían acudir en ayuda de Estados Unidos. Y eso, sin duda, se ha intensificado en su segundo mandato.

Después de todo, fue hace menos de dos meses que Trump dejaba abierta la posibilidad de una invasión militar de un aliado de la OTAN en Groenlandia. Incluso teniendo en cuenta las dudas de que una invasión llegara a ocurrir, Trump claramente estaba tratando de coaccionar a Dinamarca para que entregara el territorio.

También ha hablado de convertir a Canadá en el 51.º estado de formas que ese país y muchos otros consideran bastante provocadoras, si no francamente ofensivas.

Ha apuntado a muchos aliados con sus aranceles, a veces pareciendo jugar más duro con ellos que con algunos adversarios.

Con regularidad ha hecho comentarios incendiarios en encuentros internacionales y ha actuado como si intentara intimidar a los aliados de EE.UU. en lugar de llevarse bien con ellos. Esto llevó recientemente a algunos comentarios extraordinarios del primer ministro canadiense Mark Carney y otros, en los que sugirieron que quizá su mejor curso a seguir fuera un desacoplamiento de Estados Unidos.

Y luego están algunos comentarios particularmente pertinentes — y más bien mal considerados, a la luz de dónde estamos — que Trump hizo a finales de enero sobre la OTAN.

“Nunca los hemos necesitado. Nunca les hemos pedido realmente nada”, dijo Trump. “Ya saben, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, o esto o aquello. Y lo hicieron — se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente”.

Incluso en el vacío, esos comentarios fueron muy ofensivos para los aliados — especialmente porque muchos de ellos sufrieron muertes significativas en Afganistán. Los soldados de la coalición sí combatieron en las líneas del frente, y más de 1.000 de ellos murieron.

Pero esos comentarios se ciernen de manera particularmente grande ahora. Trump dijo repetidamente que no necesitaba a los aliados históricos de EE.UU. y luego, menos de dos meses después, se dio la vuelta y exigió ayuda en una guerra que él inició. Insultó los sacrificios de los aliados y luego les pidió que vuelvan a sacrificarse.

Como mínimo, eso sugeriría que Trump no se imaginaba en esta posición.

A pesar de los comentarios pasados de Trump, esos países aún podrían sentirse presionados a ayudar de alguna manera, dado que un cuello de botella en el estrecho de Ormuz podría causar un daño a largo plazo a la economía global.

Aun así, el giro de 180 grados de Trump sobre esto parece reforzar la idea de que el presidente de EE.UU. ha mordido más de lo que pensó que podría masticar.

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