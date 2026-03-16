Las Fiestas de Quinceañera están en el centro de una pelea política en el Sur de Texas

Por Gustavo Valdés

Muchas jóvenes sueñan con que uno de sus artistas preferidos cante en su fiesta de quince años. Ese sueño se hizo realidad para tres jóvenes en el estado de Texas que el sábado celebraron sus cumpleaños con una serenata del cantante de música tejana Bobby Pulido. El artista llegó a los festejos acompañado de un mariachi y convirtió la celebración en un evento político.

Pulido es también el candidato demócrata al Congreso por el Distrito 15 de Texas, una demarcación que se extiende desde la frontera con México hasta el sur de San Antonio.

Tras asegurar la nominación en las elecciones primarias del 3 de marzo, Pulido tendrá como contrincante a la republicana y actual representante del distrito, Mónica de la Cruz. La legisladora emitió un comunicado con críticas a Pulido. “Los residentes del sur de Texas se merecen a alguien mucho mejor. Esta elección no es sobre quién quieres que toque en la quinceañera de tu sobrina; es sobre en quién confías para el futuro de tu familia”, dijo, en el comunicado.

Pulido interpretó el mensaje como un insulto a la tradición de festejar a las jóvenes. Sin embargo, un vocero de la campaña de De la Cruz negó que esa fuera la intención de la congresista y calificó de “ridícula” dicha interpretación.

Aprovechando la atención mediática, Pulido anunció en redes sociales que, de ser invitado a una quinceañera, consideraría asistir y cantar para la festejada. Una vocera de su campaña afirmó que recibieron más de 2000 invitaciones de todo el país, incluyendo los once condados que integran el distrito congresional, por lo que decidieron enfocarse en las solicitudes locales.

El sábado, Pulido asistió a dos eventos en Edinburg y Elsa, Texas, donde además de cantar, regaló a las jóvenes gorras con el lema: “Make Quinceañeras Great Again” (Haz a las quinceañeras grandes de nuevo).

Un vocero de la campaña de Mónica de la Cruz declaró tras las serenatas: “Este es el mismo Bobby Pulido que acaba de decirle a un reportero que su historial de promover pornografía, compartir fotos íntimas de mujeres sin su consentimiento y burlarse de los genitales de madres refleja la cultura hispana. Esos no son nuestros valores”. El comunicado incluye enlaces a notas que resaltan comentarios de Pulido en redes sociales que han sido borrados

La campaña de Pulido no respondió directamente a estas acusaciones señalando a un artículo de la Associated Press que indica que el artista ha sido criticado por publicaciones en redes de bromas de mal gusto, comentarios sexistas y ligas a material pornográfico. Pulido dijo a la AP que está avergonzado por esas publicaciones y agrega que su sentido del humor está basado en el idioma español ya que tiene muchos seguidores en México y que eso a menudo no se traduce bien al inglés.

Ademas a través de un comunicado Pulido dijo a CNN dijo el lunes que ha sido un honor celebrar con las quinceañeras y sus familias: “Quinceañeras son más que una pachanga, son una celebración de nuestra cultura.” Además invitó a De la Cruz a participar en una de esas fiestas alegando que es lo más cercano a una reunión comunitaria para dirigirse a sus constituyentes.

La batalla por el 15º Distrito Congresional de Texas se perfila como una de las más relevantes de las elecciones intermedias de este año segun analisis de CNN. Los demócratas confían en que Pulido pueda recuperar un escaño que históricamente favorecía a su partido, pero que en 2022 eligió a De la Cruz. En aquella ocasión, la republicana se benefició de la popularidad de Donald Trump, quien ayudó a su partido a ganar terreno entre los votantes latinos de Texas.

No obstante, los demócratas sostienen que ese apoyo ha disminuido y creen tener la ventaja en cuanto al entusiasmo de su base. Esperan que candidatos con el perfil de Pulido ayuden a sumar los votos necesarios no solo para recuperar distritos perdidos recientemente, sino también para impulsar a sus candidatos al Senado y a la gubernatura.

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