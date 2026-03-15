La mala racha del Partido Republicano en los estados demócratas

Análisis por Ronald Brownstein

Tras los resultados inesperadamente reñidos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los grandes estados demócratas de todo el país, los republicanos salieron de las elecciones de 2024 expresando optimismo sobre sus perspectivas en lugares que los demócratas han dominado durante años. Pero a medida que se acercan las elecciones intermedias, esas perspectivas se han desvanecido.

En los estados demócratas —desde Nueva Inglaterra y Nueva York hasta California—, donde Trump mejoró significativamente sus resultados entre 2020 y 2024, las encuestas muestran que los índices de aprobación del presidente de EE.UU. se han desplomado desde que volvió al cargo, lo que crea una corriente de fondo potencialmente traicionera para la mayoría de los demás candidatos republicanos.

Aunque los resultados de Trump en 2024 avivaron las esperanzas de que los republicanos hubieran establecido un nuevo punto de apoyo en esos estados, basado en una reacción contra los excesos demócratas, la incapacidad del presidente para consolidar esos avances significa que los republicanos se ven reducidos una vez más a esperar que unos pocos candidatos excepcionalmente independientes, como la senadora de Maine Susan Collins y la gobernadora de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, puedan superar el difícil entorno de los estados demócratas.

Dick Wadhams, expresidente del Partido Republicano de Colorado, habla en nombre de muchos operadores del Partido Republicano en el panorama demócrata cuando afirma que no cree que los demócratas hayan disipado las dudas de la ciudadanía sobre cuestiones como la delincuencia, la inmigración y la gestión de la economía, que abrieron la puerta a los avances de Trump en 2024. Pero, añade, en los estados demócratas, “aunque a los votantes les gustes (como candidato), ¿confiarán el cargo de gobernador a alguien que es republicano y forma parte del partido de Trump? Esa es la cuestión”.

Dada la erosión del apoyo a Trump desde 2024, los republicanos podrían considerar una victoria si logran contener la reacción negativa en los estados demócratas y mantener su competitividad este otoño en los estados indecisos que eligen gobernadores y senadores, entre ellos Arizona, Míchigan, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, estados que, según las primeras encuestas, también se están viendo afectados por la erosión nacional del apoyo a Trump.

Como he escrito, la forma más reveladora de comprender las lealtades políticas actuales de los estados es examinar cómo han votado en las tres campañas presidenciales de Trump. Los 25 estados que han votado por él las tres veces representan el núcleo de los Estados Unidos republicanos. Diecinueve estados han votado en contra de Trump las tres veces; representan la base de los Estados Unidos demócratas. (Aunque el bloque republicano incluye muchos más estados, el equilibrio demográfico es mucho más ajustado, con unos 149 millones de personas en los 25 estados de Trump y aproximadamente 142 millones en los estados anti-Trump y el Distrito de Columbia, que también ha votado en su contra las tres veces).

Los seis estados que han cambiado de bando en algún momento durante sus tres campañas (Míchigan, Pensilvania y Wisconsin en el Rust Belt, junto con Arizona, Nevada y Georgia en el Sun Belt) constituyen la mayor concentración de estados morados. (Carolina del Norte también se suele definir como un estado indeciso, aunque Trump lo haya ganado —por un margen relativamente estrecho— en todas sus candidaturas presidenciales).

Cada partido domina ahora los demás cargos en su zona. En los 19 estados sistemáticamente anti-Trump, los demócratas ocupan ahora 37 de los 38 escaños del Senado (todos menos el de Collins), 17 de las 19 gobernaciones (todas excepto la de Ayotte y la del vecino Phil Scott en Vermont) y 146 de los 185 escaños de la Cámara de Representantes. Los republicanos son comparativamente fuertes en su zona.

Pero durante la presidencia de Joe Biden, los republicanos mejoraron significativamente su rendimiento en una amplia franja de los estados azules, aunque solo lograran dar la vuelta a algunos de los objetivos más destacados. Bajo el mandato de Biden, los republicanos de los estados azules registraron resultados inusualmente sólidos en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey, Minnesota, Nuevo México, Oregon y Virginia (donde Glenn Youngkin ganó en 2021). Quizá lo más llamativo fue que el representante republicano Lee Zeldin libró una contienda muy reñida en 2022 contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul en Nueva York, arrollándola en los suburbios de Long Island de la ciudad de Nueva York y limitándola a menos del 53 % en todo el estado.

Los avances de los republicanos en los estados demócratas se explicaron en parte por el descontento a nivel nacional con el desempeño de Biden, especialmente en materia de inmigración e inflación. Pero los republicanos también creían que la reacción contra Biden cristalizó las crecientes dudas sobre el historial de gobierno de los demócratas locales en torno a un conjunto de cuestiones en gran medida idéntico: la delincuencia, la inmigración, los impuestos y el gasto público. Esa dinámica puede haber sido más evidente en el éxito de los implacables ataques de Zeldin en 2022 contra Hochul por las medidas del estado para reducir el uso de la fianza en efectivo y las políticas estatales que, según él, fomentaban la inmigración ilegal.

“Llegó un momento en el que (los demócratas de los estados azules) antepusieron algunos de esos objetivos ideológicos a una especie de realidad práctica”, afirmó Mike DuHaime, estratega republicano con sede en Nueva Jersey. “La gente empezó a preguntarse: ‘¿Cuáles son las prioridades de los demócratas?’. No solo Trump, sino muchos otros republicanos se sumaron y dijeron: ‘Oye, tenemos que volver a preocuparnos por los temas clave que afectan a la vida cotidiana de la gente’”.

La racha continuó para los republicanos de los estados demócratas en 2024. En comparación con sus resultados de 2020, Trump mejoró en casi todo el país. Pero logró algunos de sus mayores avances en estados demócratas, entre ellos Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México, Virginia, Minnesota y Nueva Hampshire. En todos estos estados, Trump logró avances especialmente importantes en los grandes centros urbanos, sobre todo entre los votantes de clase trabajadora de minorías étnicas.

Aunque reconocían los continuos obstáculos a los que se enfrentaban los republicanos en los territorios demócratas, algunos estrategas conservadores vieron el desempeño de Trump en 2024 como el modelo para construir una coalición multirracial de la clase trabajadora en torno a la oposición a lo que los críticos consideraban políticas excesivamente liberales en materia de delincuencia, inmigración, derechos de las personas transgénero y enseñanza en las aulas.

Pero desde el inicio de su segundo mandato, Trump no solo no logró consolidar sus puntos de apoyo en los estados demócratas, sino que también se enzarzó en una sucesión de enfrentamientos con ellos. “Donde Trump tiene posibilidades de ganar es cuando parece ser el tipo más razonable frente a algunos de estos grandes dirigentes de los estados y ciudades demócratas”, dijo Charles Fain Lehman, investigador principal del conservador Manhattan Institute. “Pero desde luego no lo está haciendo ahora mismo”.

Trump ha intentado de forma sistemática poner fin a la financiación federal a los estados y ciudades demócratas para prácticamente todas las actividades nacionales importantes (educación, salud, infraestructuras), a menos que adopten una serie de políticas sociales propias de los estados republicanos que estos han rechazado de forma unánime. (Los tribunales han bloqueado casi todos los intentos del Gobierno de imponer esas condiciones). El enorme proyecto de ley de reconciliación del Partido Republicano del año pasado impuso sus mayores recortes a Medicaid a los estados mayoritariamente demócratas que ampliaron el programa en virtud de la Ley de Asistencia Asequible. Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles, la ciudad de Washington y Memphis (Tennessee), y amenazó con enviarla a otras jurisdicciones hasta que la Corte Suprema se lo impidió a finales del año pasado. De forma aún más agresiva, Trump lanzó redadas migratorias masivas y militarizadas en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, estas últimas culminando con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.

En todos estos aspectos, Trump ha tratado a los votantes de los estados demócratas menos como un electorado al que cortejar y más como un contrapunto para movilizar a sus seguidores incondicionales. “Es casi como si su objetivo fuera deliberadamente antagonizar a los votantes de esos estados, en lugar de intentar realmente ampliar su presencia en ellos”, señaló Alan Abramowitz, politólogo de la Universidad de Emory.

Ningún tema refleja este cambio con más fuerza que la inmigración. Los vociferantes ataques de Trump durante la campaña de 2024 dejaron claramente a muchos líderes demócratas de los estados azules conmocionados e inseguros sobre las cuestiones de inmigración.

Sin embargo, aunque la gestión de Trump de la frontera en sí sigue recibiendo valoraciones positivas de la mayoría de los estadounidenses, la amplia reacción en contra de su agresivo programa de deportaciones masivas ha trastocado, al menos por ahora, la política en torno a este tema, especialmente en los estados demócratas. Después de pasar las elecciones de 2022 casi por completo a la defensiva en materia de inmigración, por ejemplo, Hochul ha pasado al ataque este año, proponiendo una ley para impedir que los sheriffs locales colaboren con ICE y criticando duramente a su probable rival republicano, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, por “respaldar las peores partes y más oscuras del plan de inmigración de Trump”, tal y como lo expresó su campaña en un video reciente.

En una reciente encuesta de la Universidad de Siena, el 63 % de los votantes de Nueva York dijo que las medidas de ICE habían ido demasiado lejos. Del mismo modo, en una encuesta realizada en febrero por la Universidad de Nueva Hampshire, la mitad o más de los adultos de Nueva Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut coincidieron en que las medidas de ICE estaban haciendo que Estados Unidos fuera menos seguro, y no más. En una reciente encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, el 73 % de los posibles votantes desaprobaba la actuación de la agencia y el 61 % afirmaba que sus acciones estaban haciendo que las comunidades fueran menos seguras. “Para decirlo sin rodeos, tomó su mejor tema —la inmigración— y lo convirtió en un lastre, especialmente para los republicanos de los estados demócratas”, comentó Lehman.

Chris Madel, excandidato republicano a gobernador de Minnesota, expresó la amenaza para los republicanos de los estados demócratas de forma aún más cruda cuando abandonó la carrera anteriormente este año en protesta por las tácticas de control de la inmigración del Gobierno en ese estado. “Si arruinar la imagen del Partido Republicano en Minnesota era la verdadera misión del Gobierno de Trump”, dijo Madel tras retirarse, “entonces un sobresaliente, una ejecución de 10 sobre 10”.

En todos los estados azules, Trump parece hoy mucho más débil de lo que lo estaba inmediatamente después de las elecciones de 2024. Las recientes encuestas de la Universidad de Nueva Hampshire revelaron que sus índices de aprobación en Nueva Inglaterra alcanzaban un máximo de apenas el 43 % en Nueva Hampshire y Maine, caían hasta alrededor del 35 % en Connecticut y Rhode Island, y apenas rozaban el 24 % en Massachusetts. La última encuesta de Siena situaba su aprobación en el cargo en solo el 36 % en el estado de Nueva York. La encuesta del Instituto de Política Pública de California reveló que solo el 30 % de los votantes le daba una valoración positiva en el estado.

Para los demócratas, estas cifras desalentadoras han dejado clara la directriz principal de su estrategia electoral para 2026. Prácticamente todos los demócratas que se presentan en un estado azul están haciendo hincapié en su determinación de luchar contra Trump, por citar a Winston Churchill, “en las playas… en los campos”.

“En un momento en el que tantos otros están optando por el silencio en lugar del valor y se están echando atrás, Kathy Hochul se está enfrentando a Donald Trump”, insiste un narrador en un video de la gobernadora de Nueva York. La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, anunció su campaña al Senado contra Collins con un video que destacaba el enfrentamiento de Mills con Trump en la Casa Blanca el año pasado por las políticas sobre personas transgénero: “Esta elección será una elección sencilla”, declaró Mills. “¿Se va a doblegar Maine o va a plantar cara?”. En California, el representante demócrata Eric Swalwell lanzó su campaña a gobernador con un video que ensalzaba su papel en el juicio político de Trump durante su primer mandato. “Los californianos nunca se arrodillarán”, declara Swalwell sobre imágenes de él hablando en una manifestación antitrumpista “No Kings”.

El declive de Trump ha planteado decisiones mucho más complicadas para los republicanos de los estados demócratas. En general, el temor a un ataque fulminante de Trump en las redes sociales les ha disuadido de romper abiertamente con él, y la esperanza de movilizar a los votantes de clase trabajadora —que votan con menos frecuencia pero acuden en masa a las urnas por él— les ha animado a hacer hincapié en algunas de las mismas cuestiones culturales más controvertidas. Pero esas mismas cuestiones, señala DuHaime, corren el riesgo de alejar a los votantes independientes de centro, especialmente en el contexto de las agresivas medidas de Trump durante su segundo mandato, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

“Los republicanos se enfrentan al dilema de que, para cambiar la ecuación en un estado demócrata, necesitamos que estos votantes de Trump salgan a votar”, dijo DuHaime, pero los mismos temas que motivan a esos votantes “alejan a los independientes, que sin duda votarán”.

En 2025, este dilema dejó perplejos a los candidatos republicanos a gobernador en Nueva Jersey y Virginia, dos estados demócratas donde Trump había obtenido grandes avances justo el año anterior. Ni Jack Ciattarelli en Nueva Jersey ni Winson Earle-Sears criticaron a Trump, ni siquiera cuando tomó medidas que perjudicaban inequívocamente a sus estados (por ejemplo, suspender la financiación de un importante túnel de tránsito entre Nueva York y Nueva Jersey, o poner en marcha el proceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental que trastornó la vida de tantos trabajadores federales en Virginia).

En cambio, argumentaron que sus estados estarían mejor representados por un republicano que colaborara con Trump que por un demócrata cuyo primer instinto fuera enfrentarse a él. Pero esos argumentos resultaron ser una defensa poco sólida frente a la acusación de las demócratas Mikie Sherrill, en Nueva Jersey, y Abigail Spanberger, en Virginia, de que sus oponentes republicanos darían prioridad a contentar a Trump antes que a defender sus respectivos estados.

El resultado fue que, en ambos estados, como señala DuHaime, el Partido Republicano se enfrentó a lo peor de ambos mundos. A pesar de su estrecha alineación con Trump, ni Ciattarelli ni Earle-Sears lograron generar un aumento en el voto de los trabajadores que apoyaban a Trump. Pero su negativa a distanciarse de Trump facilitó que los demócratas los vincularan con él; en cada estado, una amplia mayoría de votantes desaprobaba la labor del presidente, y más del 90 % de quienes lo desaprobaban votó a los demócratas, según las encuestas de salida realizadas por un consorcio de medios de comunicación, entre los que se incluye CNN. Spanberger y Sherrill obtuvieron victorias por márgenes de dos dígitos.

En todo el panorama de los estados demócratas, los candidatos republicanos están haciendo casi todos el mismo cálculo: se niegan a distanciarse de Trump y destacan su capacidad para trabajar con él. En Nueva York, por ejemplo, Blakeman ha defendido con firmeza a ICE y ha achacado los tiroteos de Minneapolis a las acciones de los funcionarios demócratas locales en lugar de al Gobierno federal. (“En lo que respecta al presidente Donald J. Trump, siempre le respaldaré”, dijo Blakeman).

En California, Steve Hilton, el principal candidato republicano a gobernador, también ha defendido las políticas de control de la inmigración de Trump. Lo más parecido a la independencia de los candidatos republicanos han sido unos pocos, como el aspirante al Senado por Nueva Hampshire John Sununu, que han intentado hablar de Trump lo menos posible e insistido en que su carrera se decidirá por cuestiones locales. Incluso en “estados indecisos como Georgia, Arizona, Míchigan, Wisconsin o Pensilvania, todos los republicanos se están vinculando a Trump tanto como pueden”, señala Sam Newton, director de comunicación de la Asociación de Gobernadores Demócratas. “Eso va a suponer un enorme problema para ellos”.

Las encuestas ya cuantifican el riesgo de ese enfoque en estados donde una clara mayoría de votantes desaprueba la labor de Trump. En la reciente encuesta de la Universidad de Nueva Hampshire, el probable candidato demócrata al Senado, Chris Pappas, ya estaba obteniendo el apoyo, en la carrera por el escaño vacante del estado, de alrededor del 90 % de los votantes que desaprueban a Trump. En Nueva York, las encuestas de Siena han revelado que, aunque una parte considerable de quienes desaprueban a Trump siguen indecisos, Blakeman solo atrae al 7 % de ellos frente a Hochul, y solo el 5 % afirma que tiene intención de votar a los republicanos para la Cámara de Representantes de EE. UU.

Collins, de Maine, fue la única senadora republicana, ya fuera titular o aspirante, durante las elecciones de 2018 y 2020 —cuando Trump ocupaba por última vez la Casa Blanca— que consiguió más del 8 % de los votos de quienes lo desaprobaban, según las encuestas a pie de urna. En 2020, Collins consiguió un impresionante 23 % de esos votantes; la reciente encuesta de la Universidad de Nueva Hampshire, aunque también muestra que muchos detractores de Trump en ese estado siguen indecisos, reveló que ahora solo atrae al 8 % de ellos frente a Mills y al 7 % frente a Graham Platner, el rival de Mills por la nominación.

El rápido colapso del apoyo a Trump en los estados azules ha minado el optimismo de los republicanos que pensaban que su victoria de 2024 desencadenaría un realineamiento electoral duradero. Pero en nuestra era política cada vez más polarizada, ambos partidos han tenido dificultades para establecer puntos de apoyo duraderos en el terreno central del otro bando; la debilidad de los republicanos de los estados azules bajo Trump es el contrapunto a las pérdidas que sufrieron los demócratas de los estados rojos bajo Biden y, en mayor medida aún, bajo el presidente Barack Obama.

Hasta que cualquiera de las partes encuentre una fórmula que amplíe de forma estable su alcance geográfico, el control de la Casa Blanca y el Congreso seguirá estando en vilo, con cada partido reforzando su control sobre su esfera de influencia y un puñado de estados indecisos que inclinan la balanza del poder entre ellos.

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Austin Culpepper, de CNN, contribuyó a este artículo.