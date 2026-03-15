El petróleo se dispara por encima de los US$ 105 mientras la guerra en Irán entra en su tercera semana

Por Auzinea Bacon y David Goldman

El precio del petróleo alcanzó este domingo por la noche su nivel más alto desde julio de 2022, impulsado por la creciente incertidumbre global ante el conflicto con Irán. La escalada ocurre mientras la administración de Trump advierte que la guerra podría prolongarse durante varias semanas más, lo que ha encendido las alarmas en los mercados energéticos internacionales.

El crudo Brent, el referente mundial, subió un 2,9 % hasta alrededor de US$ 106,12 por barril. El petróleo estadounidense subió un US$ 2,6 % hasta US$ 101,53.

La guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel entró en su tercera semana, provocando la mayor interrupción petrolera de la historia. El estrecho de Ormuz, la vía marítima vital controlada por Irán, ha quedado prácticamente cerrado al paso de petroleros desde el inicio de la guerra. Aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo fluye a través de este punto clave.

El Gobierno de Trump ha intentado repetidamente calmar las preocupaciones sobre los flujos de transporte marítimo. Trump ha dicho que Estados Unidos enviará fuerzas navales para escoltar y proteger a los petroleros mientras salen de Medio Oriente. Pero el Gobierno ha reconocido recientemente que podrían pasar semanas antes de que la Marina esté preparada para comenzar esa labor.

Trump el sábado, en una publicación en Truth Social, pidió a otros países que ayuden a coordinar una reapertura del estrecho para restablecer el flujo de petróleo, “para que todo vaya rápido, sin contratiempos y bien”.

Los precios del petróleo tienden a ser más volátiles en las operaciones fuera de horario, ya que los especuladores cubren posiciones cuando el volumen es menor. El domingo pasado, el petróleo casi alcanzó los US$ 120 por barril antes de estabilizarse cerca de los US$ 100 durante el día el lunes.

Trump añadió el sábado en una publicación en Truth Social que Estados Unidos coordinará con otros países de la región para restablecer el flujo de petróleo, “para que todo vaya rápido, sin contratiempos y bien”.

Pero Irán ha aumentado la presión, incluyendo la colocación de minas en el estrecho y diciendo que atacará cualquier infraestructura de petróleo y gas vinculada a Estados Unidos. Y desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por parte de EE.UU. e Israel, petroleros han sido atacados en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos también ha bombardeado la isla de Kharg, donde se encuentra la mayor parte de la producción petrolera de Irán. Pero la administración Trump dijo que, por ahora, ha perdonado la producción petrolera de Irán.

También durante el fin de semana, el Gobierno hizo varios esfuerzos para ampliar la producción estadounidense para contrarrestar el aumento de los precios del combustible. El sábado, aprobó un nuevo proyecto de BP frente a la costa del Golfo de Estados Unidos — el primer proyecto nuevo de la compañía desde el desastre de Deepwater Horizon. Y el secretario de Energía, Chris Wright, ordenó a Sable Offshore Corp. reiniciar sus plataformas petrolíferas marinas y oleoductos frente a la costa del sur de California.

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía también acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de emergencia. Es la mayor acción colectiva de la agencia, pero el petróleo de las Américas y de los países europeos no se liberará hasta finales de marzo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos han ido en aumento debido a la interrupción petrolera a gran escala, subiendo un 24 % hasta un promedio de US$ 3,70 por galón desde el inicio de la guerra, según AAA.

El incremento amenaza con deshacer uno de los principales argumentos de Trump: que los precios de la gasolina han bajado durante su segundo mandato, especialmente cuando los precios cayeron por debajo de US$ 3 por galón en diciembre — el nivel más bajo desde mayo de 2021.

Sin embargo, los cierres en el estrecho afectan a más que solo el petróleo. Los agricultores de todo el mundo dependen de fertilizantes que se envían a través del estrecho de Ormuz, lo que podría afectar los precios en los supermercados. Y los productos perecederos enviados — como lácteos, frutas, verduras y pescado — podrían ser el primer lote de bienes en encarecerse.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.