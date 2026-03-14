Una tormenta invernal de gran intensidad azotará el centro-norte de EE.UU. este fin de semana

Por el meteorólogo de CNN, Chris Warren

Una tormenta invernal masiva y de alto impacto se desarrollará sobre las Llanuras del Norte este sábado y se fortalecerá significativamente a medida que se desplace por las Altas Llanuras y hacia el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos el domingo. Esta tormenta traerá impactos de gran alcance, de importantes a extremos localizados, incluidos fuertes vientos e intensas nevadas.

Casi 50 millones de personas experimentarán los fuertes vientos y/o nevadas significativas a medida que la tormenta cruce el norte de Estados Unidos hasta el lunes.

Se esperan intensas nevadas, potencialmente récord, con los mayores acumulados extendiéndose desde Montana hasta los Grandes Lagos hasta el lunes. Más de 20 millones de personas están bajo algún tipo de alerta meteorológica invernal.

Los acumulados de nieve podrían alcanzar los 60 centímetros fuera de Minneapolis y St. Paul, en el sur de Minnesota, y también en el norte de Wisconsin, y acercarse a los 90 centímetros en partes de la península superior de Michigan.

Se han emitido avisos de ventisca para partes de Dakota del Sur y el oeste de Minnesota, y es posible que se emitan advertencias adicionales hacia el este. Ráfagas de viento de hasta 96 km/h crearán importantes ventiscas y acumulación de nieve, lo que reducirá la visibilidad a casi cero por momentos y hará que viajar sea peligroso o imposible desde el domingo hasta el lunes. Es probable que haya cortes de energía y daños a árboles donde se produzcan los vientos más fuertes.

También se producirán fuertes vientos generalizados al sur de la zona nevada y crearán un peligro significativo de incendios para millones en las Llanuras y las Montañas Rocosas. Alrededor de 30 millones de personas están bajo alertas por viento, y más de 20 millones bajo alertas por riesgo de incendio, incluidas alertas rojas por condiciones muy secas y ventosas.

Además, es probable que se desarrollen tormentas eléctricas severas con esta gran y poderosa tormenta a finales de este fin de semana en partes del centro y el este de Estados Unidos.

Todo tipo de peligros son posibles el domingo por la tarde, con un riesgo de nivel 3 de 5 por tormentas eléctricas severas desde Louisiana hasta Indiana. Las amenazas incluyen vientos dañinos, granizo y tornados. El riesgo de nivel 3 de 5 se desplazará hacia el este el lunes y se extenderá desde las Carolinas hasta Pensilvania. Son posibles ráfagas de viento dañinas generalizadas, junto con algunos tornados.

Todo esto se desarrolla a medida que el inusual calor de marzo se intensifica en la mitad occidental del país. La próxima semana, podrían igualarse o superarse más de 300 récords de temperatura máxima desde California hasta las Grandes Llanuras.

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