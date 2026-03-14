Una pequeña nación de Medio Oriente, en el centro de una guerra de décadas, se encuentra atrapada en otra

Análisis por Nic Robertson, CNN

Para los habitantes del golfo Pérsico, ricos en petróleo y en su mayoría privilegiados, el ataque de Irán ha sido tan inesperado como aterrador. Muchos expatriados han regresado a sus hogares, mientras Irán lanzaba andanadas de misiles y drones, arrasando aeropuertos, edificios de apartamentos y terminales petroleras.

Para la gente de la pequeña nación de Kuwait, a tan solo 80 kilómetros de Irán, el conflicto supone el resurgimiento de una pesadilla de hace décadas, cuando se vio inmersa en el corazón de la Primera Guerra del Golfo.

En la ciudad de Kuwait, en el extremo norte del golfo, Khalid Al-Ozaina, un pescador vivaz de 70 años, entrecierra los ojos ante el sol que se calienta mientras recuerda la invasión del país por el dictador iraquí Saddam Hussein el 2 de agosto de 1990. “Esa fue la última vez que se nos prohibió pescar”, dice.

A su alrededor, cientos de embarcaciones de recreo del club de pesca que dirige permanecen varadas en el muelle.

Con nostalgia, contempla las aguas engañosamente tranquilas del puerto deportivo, anhelando volver a tener una caña de pescar en la mano. “¿Están las cosas tan mal como entonces?”, pregunta. “No, no lo están”, pero es “peligroso”, admite. Los misiles y drones iraníes se encargan de ello.

La guerra de Hussein fue tan brutal que su legado se fusionó con el ADN moderno de Kuwait, entrelazando su destino con el de Estados Unidos tanto como el de sus vecinos.

El panorama de Kuwait cambió cuando los militares de la Guardia Republicana del dictador iraquí cruzaron la frontera en masa. En dos días, Hussein controlaba por completo a su pequeño vecino del sur y sus vastos yacimientos de petróleo. El suceso conmocionó al mundo, disparó los precios de la gasolina y dio inicio a la era más oscura de la historia de Kuwait.

Durante siete meses de ocupación y represión brutal, miles de soldados y civiles kuwaitíes murieron.

Hussein, considerado anteriormente un aliado cercano de Estados Unidos, se había apropiado del petróleo de Kuwait. Sus militares fueron finalmente expulsados por una enorme coalición de 39 naciones, con más de medio millón de militares, conocida como la Primera Guerra del Golfo u Operación Tormenta del Desierto. Fue lanzada desde Arabia Saudita y liderada por el presidente de EE.UU., George Bush.

Mientras los militares iraquíes huían de las fuerzas de la coalición, incendiaron los campos petrolíferos de Kuwait. El humo negro y la lluvia espesa y oscura cubrieron el país. La situación era tan grave que se llamó al legendario bombero petrolero texano Paul “Red” Adair para combatir los incendios y sellar los pozos.

Parte del legado de esa guerra fue el establecimiento por parte de Estados Unidos de varias bases militares de gran tamaño, que Irán ha atacado en esta guerra y causó la muerte de seis militares estadounidenses. Cuatro soldados kuwaitíes también murieron, así como una niña de 11 años que falleció al ser alcanzada por la metralla de un dron iraní mientras dormía en su cama. Muchos más civiles han resultado heridos.

Los escenarios más álgidos de esta guerra serán el estrecho de Ormuz, a unos 800 kilómetros al sureste de Kuwait, y la isla iraní de Kharg, a tan solo 210 kilómetros de distancia.

En sus puntos más cercanos, Kuwait se encuentra a solo 80 kilómetros de Irán. Todos los kuwaitíes saben que los petroleros que navegan por sus aguas estarán en el punto de mira de Irán, al igual que sus instalaciones petroleras en tierra.

En 1991, Kuwait salvó su riqueza y el país prosperó. Kuwait —y sus vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo— han aprovechado su riqueza petrolera para atraer inversión internacional, utilizada para construir relucientes ciudades de vidrio y acero para sus poblaciones en constante crecimiento.

Irónicamente, es precisamente su riqueza petrolera la que convierte a los estados del Golfo en presa fácil para la campaña de presión de Irán sobre el presidente Trump. La lógica de Irán es simple: cuanto más altos sean los precios del petróleo, mayor será el daño económico de EE.UU., y más rápido Trump saldrá de la guerra.

Los ataques con misiles de Irán también buscan enviar un mensaje a sus vecinos del Golfo: sus inversiones son extremadamente vulnerables a los caprichos de Teherán. Irán espera que esto los lleve a presionar directamente a Trump para que ponga fin a este conflicto cuanto antes.

No obstante, Irán puede haber calculado mal la determinación de sus vecinos. Khaled Al-Rashid, un controlador de tráfico aéreo retirado de 66 años, que disfruta de una noche de primavera en el antiguo mercado de la Ciudad de Kuwait, dice que esta guerra no es tan catastrófica como el conflicto de principios de los 90. “Ahora solo son misiles y la defensa aérea de Kuwait intercepta el 98 % de ellos”, asegura.

Parece ser una opinión compartida por muchas familias kuwaitíes que abarrotan las concurridas y luminosas calles, mirando los escaparates en busca de regalos familiares para la próxima festividad de Eid, que marca el final del Ramadán, o relajándose en los muchos cafés al aire libre con amigos, fumando shisha, tomando té con menta o compartiendo algunos mezza árabes.

“El régimen iraní cree que los estados del Golfo pueden influir en Estados Unidos”, dice Al-Rashid. “Por eso nos están atacando. Por eso apuntan a (instalaciones petroleras) para aumentar los precios del petróleo y que Europa también pueda presionar a EE.UU.”

Pero, añade, eso no va a suceder. “Pueden lanzar más misiles, pero eso no nos desestabilizará”.

Aun así, a medida que el Ramadán llega a su fin esta semana, el Gobierno kuwaití moderó las expectativas de un final rápido y prohibió los conciertos y las celebraciones de bodas durante la próxima festividad de Eid al-Fitr por temores de seguridad ante las grandes concentraciones.

Muchos kuwaitíes, aunque resilientes, temen que la guerra pueda prolongarse durante meses.

Al-Ozaina, el presidente del club de pesca, calcula que podría durar “seis, incluso siete meses”, mientras que el excontrolador de tráfico aéreo Al-Rashid tiene este mensaje aleccionador: “Esta es una guerra en la que Kuwait no tiene interés y de la que no se beneficiaría… Quien se enfrente a Irán perderá”.

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Con información de Sarah El Sirgany, de CNN.