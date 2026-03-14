La ansiedad masculina por el calzado llega al Despacho Oval

Por Leah Asmelash y Scottie Andrew, CNN

En la Europa medieval, los aristócratas desataban modas y escándalos al usar poulaines, zapatos cuyas puntas alargadas y llamativas podían extenderse mucho más allá de la longitud natural de sus pies. En el Despacho Oval del presidente Donald Trump, una elección de estilo llamó la atención esta semana: fotografías del secretario de Estado Marco Rubio y del vicepresidente J. D. Vance los muestran usando zapatos de vestir negros con espacios visibles entre el cuello del zapato y el pie que dejan el tobillo colgando libremente en la abertura como el badajo de una campana.

El presidente Donald Trump ha comenzado a regalar zapatos nuevos a los funcionarios varones que lo rodean, según informó The Wall Street Journal esta semana. Específicamente, zapatos oxford Florsheim de precio medio, encargados de forma impulsiva y luego usados fielmente por quienes los reciben.

Pero el calzado aprobado por el presidente, usado por Rubio y por Vance, según el veterano experto en moda masculina Josh Peskowitz, es “claramente demasiado grande”.

The Journal informó que, según el relato de Vance, él, Rubio y un colega político anónimo le dieron al presidente sus tallas de zapatos: 13, 11.5 y 7, respectivamente (de acuerdo a la numeración estadounidense). “Se puede saber mucho de un hombre por su talla de zapatos”, dijo Vance que le había dicho Trump.

Lo que no se puede deducir del número de calzado de un hombre —especialmente de la talla que él declara— es si los zapatos le quedarán bien. A pesar de la precisión mecánica, pulcramente marcada, del dispositivo Brannock, las tallas de calzado masculino poseen una cualidad fantasmagórica, pues la inconsistencia en el tallaje de los productos y las variadas expectativas sobre la comodidad chocan con la vanidad de los hombres y el folclore anatómico.

Se dice que cuanto más grande es el zapato, más grande es el hombre. Los estudios han demostrado que las tallas de zapatos no tienen correlación con la longitud del pene. Pero, al igual que cuando Rubio y Trump se burlaron mutuamente del tamaño de sus manos durante la campaña de las primarias de 2016, una parte del cuerpo representa a otra, y a la masculinidad en general.

Los hombres pueden ser ambiciosos o poco precisos con respecto a su talla de calzado, ya que los zapatos en sí mismos varían mucho. Las tallas de calzado han tendido a aumentar en las últimas décadas, y los distintos fabricantes tienen estándares diferentes, por lo que una talla 9 de una marca podría ser una 10 de otra, o incluso más grande. Las Converse Chuck Taylor All Star, según la propia compañía, son media talla más holgadas que otras zapatillas Converse. (Converse declinó hacer comentarios sobre sus diferentes escalas de tallas).

Las discrepancias de talla dentro de una misma marca suelen deberse a problemas de control de calidad, afirmó Elizabeth Semmelhack, directora y curadora principal del Museo del Calzado Bata en Toronto, Canadá.

“Dentro de las marcas, el problema más común es que los diferentes modelos de zapatos se fabriquen en distintos lugares”, explicó Semmelhack.

Los hombres no siempre tienen la culpa de calcular mal su talla de calzado. Nunca ha existido una forma estandarizada de definir las tallas, explicó Semmelhack. Antes de la producción masiva de calzado, los zapateros fabricaban sus productos para clientes individuales. La industrialización dificultó mucho encontrar la talla perfecta.

También corresponde a las marcas de calzado idear sus propios sistemas de tallas, dijo Semmelhack.

“Si bien puede ser ideal para un cliente saber que le queda bien un par de zapatos de la talla 11 de hombre en todas las marcas, es más ventajoso para las marcas ofrecer tallas más personalizadas que les ayuden a obtener una ventaja competitiva”, afirmó.

El estilo del zapato también puede explicar las variaciones en la talla. Los zapatos formales de cuero son conocidos por ceder, mientras que las zapatillas deportivas pueden requerir una plantilla ligeramente más grande y acolchada.

Los zapatos de vestir están hechos para amoldarse, comentó Justin FitzPatrick, propietario de J.FitzPatrick Footwear y autor de un blog sobre calzado masculino. Deben quedar ajustados al principio y se irán aflojando con el uso.

“Quien usa zapatos de vestir con frecuencia sabe que pueden resultar un poco ajustados y causar ampollas, pero con el tiempo se ablandarán, se adaptarán al pie y se sentirán como la seda”, dijo FitzPatrick.

Florsheim advierte a sus clientes en su sitio web: “Si estás entre dos tallas, elige la más grande. Ten en cuenta que las zapatillas deportivas suelen ser media talla más grandes que los zapatos de vestir o casuales; así que si usas una talla 10 en zapatillas deportivas, probablemente usarás una 9.5 en zapatos de vestir o casuales”.

Pero las Florsheim ya no son lo que eran, dijo FitzPatrick. La marca ya no se fabrica en Estados Unidos y ha subcontratado su producción a Camboya, China, India, México y la República Dominicana.

Aun así, los zapatos Florsheim suelen ser de la talla correcta, dijo Peskowitz, y aunque el estilo que Trump ha estado regalando es “generalmente más estrecho”, eso no explicaría una diferencia tan grande entre las tallas.

“Hay un razonamiento un tanto infantil que podría llevar a los hombres a querer usar zapatos más grandes, pero no lo voy a repetir aquí”, dijo. “En general, sin embargo, no. No veo que usar la talla incorrecta de zapatos sea una declaración de moda”.

¿En qué se equivocaron Vance y Rubio?

¿Se equivocaron con sus tallas? ¿Intentaron aflojarlas antes de usarlas en lugar de dejarlas estirar? ¿Prefieren el ideal de pies que desearían tener a la realidad de sentir el movimiento dentro de sus zapatos nuevos? ¿O simplemente fueron víctimas de los problemas de oscilación que afectan al calzado estadounidense?

“No le atribuyo la culpa a Florsheim”, dijo Jake Woolf, creador de contenido de moda masculina. “Parece más bien un problema de habilidad o un error del usuario”.

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